Песков призвал «набраться терпения» в вопросе о выдвижении Путина на выборы

В Британии заметили обидную деталь после визита Путина на Ближний Восток

Daily Mail: Путин тепло приветствовал чиновников ОАЭ, но пренебрег послом Британии

Tекст: Ольга Никитина

В публикации газеты Daily Mail говорится, что Путин якобы «на удивление пренебрежительно» отнесся к дипломатам из Европы. Президент отказался пообщаться с иностранными дипломатами после официальной церемонии вручения верительных грамот в Кремле, объяснив это санитарными нормами и угрозой распространения коронавирусной инфекции, передает РИА «Новости» содержание статьи британского издания.

Вместе с тем, как обращает внимание Daily Mail, Путин «тепло пожимал руки» коллегам во время визита на Ближний Восток.

Напомним, в среду утром Путин посетил Объединенные Арабские Эмираты, а позднее в тот же день прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию. В ходе поездки на Ближний Восток российскому лидеру были оказаны самые высокие почести.