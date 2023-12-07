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    Александр Чаусов Александр Чаусов Почему Донбасс – не Эльзас

    И для России, и для коллективного Запада, инструментом которого сейчас является Украина, дело не в том, чей Крым, Донбасс, восток Украины в целом. Дело в самом факте полноценного и суверенного существования России и русских.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зачем США атакуют ОПЕК+

    С учетом характера войны на истощение ресурсов, которая ведется между Россией и Западом, цена нефти в некотором смысле становится центром этого противостояния.

    0 комментариев
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин «Слово пацана» – это про меня

    Не пойдут подростки, посмотрев сериал, создавать группировки. Не потому, что искусство не влияет на массы – очень даже влияет. А потому, что нет ни одной причины, почему это может произойти.

    46 комментариев
    7 декабря 2023, 12:17

    Чемпиона по самбо Мачиева заочно осудили за убийство росгвардейца в 2018 году

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вынесен заочный приговор чемпиону мира по самбо Шахбану Мачиеву по делу об убийстве сотрудника Росгвардии в Махачкале в 2018 году, сообщили в Верховном суде Дагестана.

    Мачиев признан виновным по статье «Убийство, совершенное группой лиц», ему назначено 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на год и шесть месяцев, сообщили в суде, передает ТАСС.

    В региональном следственном управлении сообщали, что в 2018 году сотрудника Росгвардии убили в ходе конфликта в Махачкале, одним из обвиняемых был Мачиев, которого суд присяжных в последующем оправдал. После этого спортсмен скрылся за пределами России.

    Вышестоящая инстанция отменила оправдательный приговор и направила дело на пересмотр. Мачиева объявили в международный розыск. Дело рассматривалось в отсутствие обвиняемого.

    Срок отбывания наказания Мачиева будут исчислять с момента его фактического задержания.

    Еще один обвиняемый по делу местный житель Якубов приговорен к 16 годам колонии с момента его фактического задержания, поскольку мужчина также скрылся за рубежом. Он объявлен в розыск.

    6 декабря 2023, 19:56
    СК назвал способ убийства бывшего украинского депутата Кивы в Подмосковье
    СК назвал способ убийства бывшего украинского депутата Кивы в Подмосковье
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уголовное дело заведено после убийства в Московской области бывшего депутата украинской Рады Ильи Кивы, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по региону Ольга Врадий.

    Дело заведено по статье «Убийство», заявила Врадий РИА «Новости».

    Согласно предварительным данным следствия, в парке коттеджного поселка в деревне Супонево Одинцовского городского округа неизвестный выстрелил в экс-депутата из неустановленного оружия. Мужчина погиб на месте.

    После убийства политика украинские СМИ сообщили, что главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины подтвердило ликвидацию Кивы.

    Коментарии (65)
    6 декабря 2023, 17:53
    СМИ: Тело экс-депутата Рады Ильи Кивы найдено в Подмосковье
    СМИ: Тело экс-депутата Рады Ильи Кивы найдено в Подмосковье
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Тело экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы найдено в Московской области, сообщают СМИ

    Источник рассказал «РЕН ТВ», что тело Кивы было обнаружено в подмосковном Одинцове. Обстоятельства и причины смерти не приводятся.

    Ранее стало известно, что на экс-депутата Верховной рады Олега Царева было совершено покушение.

    Коментарии (95)
    6 декабря 2023, 14:24
    СМИ: Посадившим самолет в поле под Новосибирском пилотам предложили уволиться

    Жена посадившего самолет в поле под Новосибирском пилота выступила против увольнения супруга

    СМИ: Посадившим самолет в поле под Новосибирском пилотам предложили уволиться
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Посадившим самолет в поле под Новосибирском пилотам «Уральских авиалиний» предложили уволиться, супруга одного из посадивших борт летчиков, Эдуарда Семенова, Анна сочла это несправедливостью.

    Семья выступает против увольнения летчиков, поскольку считает это несправедливым, сказала Анна в беседе с «Газетой.Ru».

    Авиакомпания объяснила предложение уволить летчиков тем, что результат расследования «весьма предсказуем», а пилотам нужно было рассчитать количество топлива при принятии решения о посадке в аэропорту другого города.

    Напомним, Airbus A320 «Уральских авиалиний» со 167 людьми на борту совершил экстренную посадку в поле. Газета ВЗГЛЯД писала, чем аварийная посадка рейса Сочи – Омск отличается от «чуда на кукурузном поле» в Подмосковье.

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    6 декабря 2023, 14:42
    Хинштейн: В банде из бывших силовиков оказался начштаба СОБР «Рысь» Алпатов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В числе задержанных участников банды, в которую входили в том числе бывшие и действующие силовики, есть начальник штаба СОБР «Рысь» Алексей Алпатов и оперуполномоченный ГУ полицейского спецназа Сергей Волостных, заявил депутат Александр Хинштейн.

    Задержание проходило с участием ГУСБ Росгвардии, это обусловлено тем, что среди задержанных есть действующие сотрудники ведомства, ранее перешедшие туда из МВД, указал Хинштейн в своем Telegram-канале.

    В их числе также начальник штаба СОБР «Рысь» Алексей Алпатов и оперуполномоченный ГУ полицейского спецназа Сергей Волостных (бывший сотрудник «Гром» ГУНК МВД), уточнил парламентарий.

    По фабуле обвинения, члены банды в начале 2000-х промышляли заказными убийствами, похищениями людей и разбойными нападениями. Большая часть задержанных в тот период служила в СОБР ГУБОП МВД и уволилась к настоящему моменту.

    Коментарии (17)
    6 декабря 2023, 21:52
    Байден высказал мнение о действиях России после победы в СВО

    Байден считает, что после победы на Украине Россия атакует страны НАТО

    Байден высказал мнение о действиях России после победы в СВО
    @ Ting Shen/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Джо Байден в ходе своего специального обращения, посвященного призыву к Конгрессу поддержать выделение дополнительной помощи Киеву, заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после победы на Украине.

    По словам Байдена, если президент России Владимир Путин «возьмет Украину, то он не остановится… он продолжит двигаться и атакует союзника по НАТО», передает ТАСС.

    Ранее президент США Джо Байден запросил 106 млрд долларов для помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.

    Напомним, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ресурсы на поставку оружия Украине закончатся у Белого дома к концу нынешнего года без дополнительных ассигнований со стороны Конгресса США.

    Коментарии (40)
    6 декабря 2023, 15:32
    В США заметили изменения в поведении Зеленского

    Подполковник Дэвис: Зеленский потерял уверенность из-за провалов ВСУ

    В США заметили изменения в поведении Зеленского
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Украины Владимир Зеленский утратил какую-либо уверенность в конфликте с Россией из-за провалов ВСУ и огромных потерь, заявил отставной американский подполковник Дэниел Дэвис.

    По его словам, во взгляде Зеленского нет уверенности и веры в то, что он говорит своим солдатам, передает РИА «Новости».

    Дэвис добавил, что плохая ситуация для ВСУ сильно повлияла на украинского лидера, а лучше она не станет.

    Ранее выступление Зеленского на закрытом брифинге в Конгрессе было отменено прямо перед его началом.

    Коментарии (21)
    6 декабря 2023, 13:56
    Politico: Экс-глава МИД Китая умер в результате суицида или пыток

    Politico: Экс-глава МИД Китая Цинь Ган умер в результате суицида или пыток

    Politico: Экс-глава МИД Китая умер в результате суицида или пыток
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Цинь Ган, до недавнего времени возглавлявший МИД Китая, скончался в военном госпитале Пекина в результате пыток или самоубийства, сообщили западные СМИ.

    Источники газеты Politico утверждают, что произошло это якобы в конце июля, передает Ura.ru.

    Цинь Ган возглавил китайское внешнеполитическое ведомство в конце декабря 2022 года. В июле 2023 года он пропал из публичного пространства и впоследствии был смещен с этой должности. Американские СМИ связывали его отставку с рождением у Цинь Гана дочери в США в период, когда он занимал пост чрезвычайного и полномочного посла КНР в Соединенных Штатах.

    В октябре председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ, которым снял его с поста члена Государственного совета страны.

    Коментарии (20)
    7 декабря 2023, 06:51
    Россия осудила заявления США о возможности прямого военного столкновения

    Посол Антонов раскритиковал заявления властей США о возможности прямого столкновения войск двух стран

    Россия осудила заявления США о возможности прямого военного столкновения
    @ Посольство России в США/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Когда речь идет о России, в США «не гнушаются любого мифотворчества», заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя утверждения Вашингтона о возможности прямого столкновения вооруженных сил двух стран.

    Антонов, слова которого приводятся в Telegram диппредставительства, заявил, что власти США «не гнушаются тиражирования опасной лжи», если говорят о России. Он напомнил об «инспирированных Западом постановочных «зверствах» в Буче», а также о приписывании России «планов применения ядерного оружия в ходе специальной военной операции на Украине».

    Как пояснил Антонов, подобные «страшилки» создаются, чтобы власти США могли оправдать «баснословные траты на «сдерживание» России. По его мнению, в Вашингтоне, стремясь «подлить масла в огонь» конфликта на Украине, совсем утратили «связь с реальностью» и принялись «рассуждать о вероятности прямого столкновения вооруженных сил наших стран». Антонов подчеркнул, что подобные заявления «недопустимы для ответственной ядерной державы».

    Он назвал «Вашингтон и его ненасытный ВПК прямыми бенефициарами кровопролития на Украине», о чем свидетельствует и новый «пакет» вооружений на нужды обезумевших неонацистов в Киеве». Антонов призвал американские власти прекратить «сеять хаос по всему миру лишь бы уберечь от заката американскую гегемонию».

    Напомним, президент США Джо Байден в ходе своего специального обращения, посвященного призыву к Конгрессу поддержать выделение дополнительной помощи Киеву, заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после победы на Украине. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США придется заплатить «кровью американцев», если они откажутся поддерживать Украину в конфликте с Россией деньгами.

    Коментарии (17)
    6 декабря 2023, 14:52
    Песков: Истребители Су-35С ВКС сопровождали Путина во время перелета в Абу-Даби
    Песков: Истребители Су-35С ВКС сопровождали Путина во время перелета в Абу-Даби
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Истребители Су-35С ВКС России сопровождали борт президента Владимира Путина на протяжении всего полета в Абу-Даби, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Он уточнил, что истребители несли штатное вооружение различного класса. Пилотировали их летчики первого класса. Кроме того, для авиационного сопровождения президентского самолета были получены специальные пролетные разрешения от государств, над территорией которых осуществлялся пролет. Песков поблагодарил эти государства за сотрудничество, передает ТАСС.

    Ранее Путин в ходе посещения Абу-Даби прибыл на переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

    Коментарии (13)
    7 декабря 2023, 02:49
    Киву убили из короткоствольного оружия с глушителем
    Киву убили из короткоствольного оружия с глушителем
    @ Максим Чурусов/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива убит в Московской области, предположительно, из короткоствольного оружия с глушителем, сообщили в правоохранительных органах.

    Сообщается, что его тело нашли в сквере гостиницы. Розыск подозреваемых ведется «фактически по всему» Центральному федеральному округу. В правоохранительных органах заявили, что убийца, скорее всего, уже покинул территорию России, передает ТАСС.

    Напомним, Кива был убит в коттеджном поселке в деревне Супонево Одинцовского городского округа. Украинские СМИ сообщили, что ответственность за смерть Кивы взяло на себя Главное управление разведки минобороны Украины.


    Коментарии (23)
    6 декабря 2023, 19:25
    СМИ: ГУР Украины взяло ответственность за смерть экс-депутата Рады Кивы
    СМИ: ГУР Украины взяло ответственность за смерть экс-депутата Рады Кивы
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины подтвердило ликвидацию бывшего депутата Рады Ильи Кивы, сообщают украинские СМИ.

    Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что Кива был убит «в ходе спецоперации СБУ». В эфире телеканала «Рада» он также заявил о намерении продолжить подобного рода акции, передает РИА «Новости».

    Источник агентства Reuters также сообщил, что за убийством Кивы стоит СБУ, передает ТАСС.

    Кива в марте прошлого года лишили мандата в Верховной раде. Он поддержал российскую специальную военную операцию и критиковал руководство Украины. В ноябре суд во Львове заочно приговорил его к 14 годам тюрьмы, признав виновным по ряду статей, включая госизмену. Обвинения Киве были предъявлены заочно.

    Ранее сообщалось, что тело экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы найдено в Московской области.

    Коментарии (60)
    6 декабря 2023, 20:17
    Финляндия назвала дату открытия КПП на границе с Россией
    Финляндия назвала дату открытия КПП на границе с Россией
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель командующего погранслужбой юго-востока Финляндии Хейкки Ахтиайнен сообщил о планах открыть закрытые пункты пропуска на границе с Россией.

    По словам Ахтиайнена, возобновить движение транспорта через закрытые КПП на финско-российской границе планируется 14 декабря после демонтажа заграждений, сообщила телерадиокомпания Yle, передает «Газета.Ru».

    Он добавил, что фрагменты ограждений останутся на местах на случай, если власти снова примут решение о закрытии границы.

    Ранее Финляндия закрыла все пограничные пункты и установила двойной забор на границе с Россией.

    Коментарии (20)
    7 декабря 2023, 00:25
    Песков указал, что ситуация на поле боя говорит о грядущей победе России в СВО

    Песков заявил, что ситуация на поле боя свидетельствует о неизбежности победы России в ходе спецоперации на Украине

    Песков указал, что ситуация на поле боя говорит о грядущей победе России в СВО
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Ситуация на поле боя в зоне специальной военной операции на Украине указывает на неизбежность победы России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Как отметил Песков, российская сторона уже не раз «на любом уровне» указывала, что «главное – достичь поставленных целей». Он пояснил, что Москва хотела бы добиться этого «политико-дипломатическими средствами», предпринимала «всевозможные попытки» до начала СВО. Однако, когда «все эти попытки были отвергнуты, остались методы специальной военной операции», сказал Песков.

    По его словам, на Западе заявляют о необходимости завершения СВО, но хотят «заканчивать ее поражением России». «А то, что происходит на поле боя, говорит как раз о невозможности этого и о, скорее, неизбежности обратного», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Он подчеркнул, что Запад, заявляя о желании увидеть урегулирование ситуации, «кидает деньги в топку» конфликта. Песков, оценивая заявления Запада о поддержке Украины, отметил, что они «не новы», но «обрамлены потугами с финансированием». Так, «США испытывают внутренние противоречия в связи, наверное, с обсуждением целесообразности дальнейшего бездумного сжигания десятков миллиардов долларов в топке» конфликта. Песков предположил, что подобные «противоречия» позднее «посетят оставшиеся трезвые головы» в Европе.

    Напомним, серия продвижений российских войск сразу на нескольких участках постепенно стала видоизменять конфигурацию линии боевого соприкосновения и ухудшать положение ВСУ

    Коментарии (27)
    7 декабря 2023, 09:58
    В Британии заметили обидную деталь после визита Путина на Ближний Восток

    Daily Mail: Путин тепло приветствовал чиновников ОАЭ, но пренебрег послом Британии

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин тепло приветствовал и пожимал руки чиновникам ОАЭ во время визита на Ближний Восток, при этом днем ранее российский лидер не стал общаться с рядом высокопоставленных европейских дипломатов, включая посла Британии, сославшись на санитарные нормы, пишут британские СМИ.

    В публикации газеты Daily Mail говорится, что Путин якобы «на удивление пренебрежительно» отнесся к дипломатам из Европы. Президент отказался пообщаться с иностранными дипломатами после официальной церемонии вручения верительных грамот в Кремле, объяснив это санитарными нормами и угрозой распространения коронавирусной инфекции, передает РИА «Новости» содержание статьи британского издания.

    Вместе с тем, как обращает внимание Daily Mail, Путин «тепло пожимал руки» коллегам во время визита на Ближний Восток.

    Напомним, в среду утром Путин посетил Объединенные Арабские Эмираты, а позднее в тот же день прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию. В ходе поездки на Ближний Восток российскому лидеру были оказаны самые высокие почести.

    Коментарии (16)
    6 декабря 2023, 22:11
    Шеф-повар назвал нежелательные для новогоднего стола блюда
    Шеф-повар назвал нежелательные для новогоднего стола блюда
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    На праздничный ужин в честь Нового года лучше готовить проверенные, любимые блюда по семейным рецептам. Экспериментальных блюд должно быть не более одного, сказал газете ВЗГЛЯД шеф-повар Григорий Малышев.

    «На новогодний стол нужно ставить то, что вы любите в первую очередь, потому что вкусная еда доставляет удовольствие. И чтобы не разочаровать гостей, все, что невкусно для принимающей стороны, даже не стоит пытаться подавать», – говорит Малышев. 

    Он подчеркивает, что лучшими блюдами для праздничного ужина к Новому году будут те, которые приготовлены по семейным рецептам. Если соблюдены традиции, еда вкусная, а за столом собирается приятная компания, то это гарантия успеха праздника. Шеф делится, что в его семье, например, на празднике преобладают советские рецепты – селедка под шубой и оливье с колбасой или мясом.

    Также собеседник напоминает о популярном в советское время горячем – мясе по-французски, которое подавали с картофелем или рисом. Как правило, это отбивная свинина, смазанная майонезом, на которой выложены колечки лука, помидоры и сыр. Все кусочки аккуратно собираются и выкладываются на противень, затем запекаются в духовке.

    «В этот день лучше не экспериментировать. А если очень хочется, то экспериментов должно быть не много. Одного какого-то нового блюда или неизвестных гостям экзотических фруктов вполне достаточно. Заодно будет что обсудить во время ужина», – рассказывает повар.

    А для того чтобы удивить гостей и как следует встретить Зеленого Деревянного Дракона, который является символом наступающего года, собеседник предлагает приготовить на праздничный стол биточки, обваленные в сушеной зелени и панировке. Такая закуска будет очень ярко смотреться на столе и точно удовлетворит крылатого ящера, особенно если эти биточки выложить на тарелке в виде чешуи дракона.

    «Еще можно поработать над свежими овощами, позаниматься карвингом. В Китае, например, очень модно вырезать дракона из дайкона, это такой редис вытянутый. Журавлей еще часто из этого овоща делают. Ну и для яркости дайкон можно разбавить морковью, чтобы он был красный, красивый. В общем, можно сделать какую-нибудь статуэтку из овощей на стол, это точно удивит гостей», – заключил Малышев.

    Ранее шеф-повар, блогер Владислав Пискунов в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что на традиционном русском новогоднем столе главным горячим блюдом должна стать водоплавающая птица, например, можно запечь гуся. В качестве закуски лучше зять соленья, а из салатов на празднике обязательно должен быть приготовленный по любимому рецепту оливье.

    В свою очередь шеф-повар Василий Емельяненко в беседе с газетой ВЗГЛЯД предложил свой вариант новогоднего стола, который задобрит символ наступающего года – Деревянного Дракона. Согласно его рекомендациям, на праздничном ужине главным блюдом должно быть мясо, в качестве десерта лучше использовать не торты, а сезонные экзотические фрукты, а удивить гостей можно меняющим цвет базиликовым компотом.

    А поскольку на Новый год приходится Рождественский пост, шеф-повар, владелица сети веганских заведений в Кирове Полина Кузьмина поделилась с газетой ВЗГЛЯД, что практически каждое традиционное новогоднее блюдо можно сделать альтернативным, например, заменить рыбу в селедке под шубой водорослями, колбасу в оливье – тофу, а вместо яиц везде использовать авокадо.

    Коментарии (11)
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