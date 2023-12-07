Чемпиона по самбо Мачиева заочно осудили за убийство росгвардейца в 2018 году

Tекст: Алексей Дегтярев

Мачиев признан виновным по статье «Убийство, совершенное группой лиц», ему назначено 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на год и шесть месяцев, сообщили в суде, передает ТАСС.

В региональном следственном управлении сообщали, что в 2018 году сотрудника Росгвардии убили в ходе конфликта в Махачкале, одним из обвиняемых был Мачиев, которого суд присяжных в последующем оправдал. После этого спортсмен скрылся за пределами России.

Вышестоящая инстанция отменила оправдательный приговор и направила дело на пересмотр. Мачиева объявили в международный розыск. Дело рассматривалось в отсутствие обвиняемого.

Срок отбывания наказания Мачиева будут исчислять с момента его фактического задержания.

Еще один обвиняемый по делу местный житель Якубов приговорен к 16 годам колонии с момента его фактического задержания, поскольку мужчина также скрылся за рубежом. Он объявлен в розыск.