Не пойдут подростки, посмотрев сериал, создавать группировки. Не потому, что искусство не влияет на массы – очень даже влияет. А потому, что нет ни одной причины, почему это может произойти.32 комментария
Жертвами столкновения грузовиков с микроавтобусом на Кубани стали пять человек
В результате столкновения двух грузовиков с микроавтобусом в Краснодарском крае погибли пять человек
В Краснодарском крае произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей и микроавтобуса Mercedes, погибли пять человек, сообщил главк МВД по региону.
По предварительной информации, на трассе Краснодар – Верхнебаканский водитель «Камаза» допустил столкновение с микроавтобусом, который ехал впереди. В результате столкновения микроавтобус «выбросило на встречку», где он «столкнулся с большегрузом». Жертвами ДТП стали водитель и четыре пассажира Mercedes. Водители грузовиков госпитализированы. Открыто уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения.
Главк МВД по Краснодарскому краю сообщает, что на том же участке в ДТП попали несколько легковых машин, передает ТАСС.
Накануне в Краснодарском крае столкнулись бензовоз и маршрутный автобус, погибли три человека.