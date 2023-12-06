Жертвами столкновения грузовиков с микроавтобусом на Кубани стали пять человек

В результате столкновения двух грузовиков с микроавтобусом в Краснодарском крае погибли пять человек

Tекст: Антон Антонов

По предварительной информации, на трассе Краснодар – Верхнебаканский водитель «Камаза» допустил столкновение с микроавтобусом, который ехал впереди. В результате столкновения микроавтобус «выбросило на встречку», где он «столкнулся с большегрузом». Жертвами ДТП стали водитель и четыре пассажира Mercedes. Водители грузовиков госпитализированы. Открыто уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения.

Главк МВД по Краснодарскому краю сообщает, что на том же участке в ДТП попали несколько легковых машин, передает ТАСС.

Накануне в Краснодарском крае столкнулись бензовоз и маршрутный автобус, погибли три человека.