Эксперт: Посещение Путиным выставки «Россия» закладывает сигналы для президентской кампании

«Во-первых, президент уделил особое внимание павильону «Атом». Путину показали макет первой советской атомной бомбы, плутониевого шара, приборы и оборудование из советских лабораторий. Этот экспонат отсылает к истории гонки ядерных вооружений между СССР и США. Очевидно, здесь прослеживается логика важности безопасности и научных разработок в сфере атомной энергетики», – пояснил эксперт.



По его словам, данный сигнал рассчитан на внешнюю и внутреннюю аудитории: с одной стороны, это демонстрация наших силовых возможностей тяжелой промышленности, с другой, подтверждение безопасности и контролируемости ситуации, несмотря на нагревание милитаризованной повестки.

«Во-вторых, Путин напрямую дал сигнал политикам и чиновникам подключаться к благотворительной акции «Елки желаний». Это стало уже добрым традиционным флешмобом накануне Нового года. Такой подход работает на образ «открытости власти», и показательно, что всероссийский тренд запускает именно президент страны. Сейчас стоит ожидать активизации «Елки желаний» на федеральном и региональном уровнях», – добавил Гераскин.



«В-третьих, в рамках форума «Мы вместе» Путин вручил премию «Волонтер года» Наталье Аминевой и членам ее семьи, которая изготавливает маскировочные сети, окопные свечи и вязаные носки для участников специальной военной операции. Это сигнал, что государство продолжает ставить приоритет в пользу добровольцев СВО. Тема находится в фокусе личного внимания президента. Красной нитью через тему СВО проходит семейная повестка – в предстоящий год семьи, безусловно, мероприятия будут иметь схожий лейтмотив», – сказал политолог.

Глава государства также дал политическую оценку выставке, считает политолог: «Выступая перед дипломатами на церемонии принятия верительных грамот от новых послов, президент отметил, что Россия проводит независимую политику и открыта к сотрудничеству, но не приемлет блоковую конфронтацию. Он подчеркнул, что у Москвы нет предвзятых и враждебных намерений к кому бы то ни было».

«Выставку-форум «Россия» следует рассматривать прежде всего как политическое событие. Она запускает начало нового политического цикла, аккумулируя смыслы и ценности», – подытожил Гераскин.

Путин в понедельник, 4 декабря, посетил выставку «Россия», которая проходит на ВДНХ. Он осмотрел павильоны, в которых представлены все регионы страны. Выступая затем на церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств, президент призвал их посетить выставку на ВДНХ, чтобы главы диппредставительств смогли наглядно сами увидеть, чем живет Россия.



