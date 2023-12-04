Да, мы не хотим видеть Европу расколотой, не говоря про Европу ультраправую. В 1930-е годы это проходили, больше не нужно. Однако на сегодняшний день ЕС – наш враг. И леволиберальный ЕС сейчас ничем не лучше, чем ультраправый рейх. И чем больше внутри него будет линий раскола, тем лучше.0 комментариев
Путин пообещал исполнить три детских желания
Путин принял участие в акции «Елка желаний»
Президент России Владимир Путин в рамках всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» исполнит три детских желания – поможет попробовать себя в роли ведущей новостей, побывать на озере Байкал и посетить Эрмитаж.
Во время посещения выставки «Россия» на ВДНХ российский лидер снял с «Елки желаний» три шара с желаниями детей. Глава государства поможет девочке Ксении попробовать себя в роли ведущей новостей. Никита Мирошниченко загадал посетить Эрмитаж в Петербурге, а третий ребенок сообщил, что хочет побывать на озере Байкал, передает РИА «Новости».
В прошлом году Путин в рамках акции «Елка желаний» исполнил новогоднюю мечту ставропольского мальчика. Желанием Давида Шмелева из Ставропольского края стало посещение Военной академии Вооруженных сил. Во время телефонного разговора с Путиным мальчик рассказал, что также сходил с семьей в «Москвариум», а глава государства пообещал помочь с организацией похода на каток.
Кроме того, Путин исполнил желания двух других детей. Так, Александра Титаренко из Запорожской области хотела побывать в Крыму и посетить дом Деда Мороза. А Агата Былкова из Курганской области загадала увидеть северное сияние и прокатиться на оленях.