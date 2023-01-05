Путин исполнил новогоднюю мечту ставропольского мальчика в рамках акции «Ёлка желаний»

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с семилетним Давидом Шмелевым из Ставропольского края, чье желание приехать в Москву и посетить Военную академию Вооруженных сил глава государства исполнил.

Мечту Давида глава государства снял в декабре с «Елки желаний» и исполнил. Помимо посещения Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России, мальчика ожидает интересная экскурсионная программа. Давид и члены его семьи уже побывали в центре океанографии и морской биологии «Москвариум», говорится в сообщении в Telegram-канале Кремля.

В четверг утром мальчик вместе с семьей приехал в Военную Академию Ракетных Войск Стратегического Назначения имени Петра Великого. Давида лично встречал начальник Академии генерал-лейтенант Игорь Афонин, которому было поручено от Президента реализовать мечту мальчика.

Стратегические ракетчики показали Давиду спортивный кластер, в котором он побывал в роли хоккеиста, успешно реализовав буллит. На футбольной площадке Давид забил пенальти, а на боксерском ринге поучаствовал в поединке.

Ключевой точкой путешествия по академии, стало посещение учебно-научного центра академии. Мальчика впечатлила масштабная аудитория имени С.П. Королева, где представлены межконтинентальные ракеты, находящиеся на вооружении РВСН, в том числе в настоящее время. Также Давиду показали действующие космические аппараты, используемые в учебном процессе. В ней он усвоил базовые принципы работы космических средств, пользуясь возможностями экспозиции зала им К.Э. Циолковского.

Мероприятие прошло в рамках ежегодной акции «Ёлка желаний», организованной благотворительным фондом «Мечтай со мной». «Ёлка желаний» реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь) в рамках акции «Новый год в каждый дом». В этом году она проходит в юбилейный пятый раз.

Во время телефонного разговора Давид поделился с Владимиром Путиным своими впечатлениями, он рассказал, что рад исполнению своей мечты.

На днях Путин исполнил желания двух других детей. Так, Александра Титаренко из Запорожской области хотела побывать в Крыму и посетить дом Деда Мороза. А Агата Былкова из Курганской области загадала увидеть северное сияние и прокатиться на оленях.