День Оренбургской области прошел на выставке «Россия»

Tекст: Валерия Городецкая

«Президент России Владимир Путин четко поставил перед нами цель – создать комфортные условия для жизни и развития каждого гражданина. Реализовать эти задачи нам позволяют национальные и региональные проекты. Последние четыре года мы – лидеры по исполнению нацпроектов. Суммарно в Оренбургской области сегодня реализуются 12 национальных и 47 региональных проектов, которые охватывают все сферы жизни оренбуржцев. Мы работаем по направлениям социальной поддержки, уделяем серьезное внимание развитию культуры, спорта, образования и здравоохранения», – подчеркнул Паслер, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В Оренбургской области реализуется больше 90 инвестиционных проектов, область добилась важных результатов в развитии альтернативной энергогенерации, отдельное внимание уделяется развитию туризма. Одним из главных центров притяжения туристов является курорт «Соленые озера». Гостям региона интересен также национальный парк «Бузулукский бор», заповедник «Оренбургский» и исторический Оренбург.

В регионе активно развивается культурная инфраструктура, открываются новые музейные пространства. За последние два года созданы единственный в России Дом-музей семьи Ростроповичей, Музей Валентины и Юрия Гагариных, Музей скульптуры им. Петиных. Отремонтированы Центральный выставочный зал, галерея «Оренбургский пуховый платок», Ташлинский краеведческий музей и культурно-музейный центр «Старый город» в Орске». В селе Черный Отрог – на родине Виктора Черномырдина – работает историко-мемориальный музей первого председателя правительства Российской Федерации.

На стенде Оренбургской области посетителям выставки «Россия» презентовали Евразийский центр детской медицины, открытый в ноябре 2023 года президентом Владимиром Путиным. Больница сможет обслуживать более 100 тыс. маленьких пациентов не только из Оренбургской области и соседних регионов России, но и стран Средней Азии.

Оренбург славится продукцией из козьего пуха – здесь он самый тонкий в мире, а потому изделия из него особенно нежные и мягкие. Узоры пухового плетения легли в основу для оформления стенда области. На выставке оренбургские мастерицы связали самый большой пуховый флаг России. На его создание ушло более 250 часов и четыре килограмма пряжи.

В этот же день все желающие смогли сразиться в турнире с чемпионкой мира по шахматам, 14-летней оренбурженкой Анной Шухман. Также состоялась встреча с амбассадорами «Евразия Глобал». В фуд-холле шеф-повара лучших ресторанов Оренбурга организовали гастропредставление «Степная симфония». Культурная программа региона на выставке «Россия» была подготовлена ведущими коллективами и исполнителями Оренбуржья.