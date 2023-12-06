Аккредитованный при ООН правозащитник подал в отставку после угроз из-за позиции по Газе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Он сообщил, что попросил об отставке с поста главного представителя PVA в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, Женеве и Вене и ждет, что прошение будет принято, передает ТАСС.

По словам Сафы, этот шаг связан с неспособностью нескольких комитетов ООН «осудить Израиль за преступления геноцида, которые он совершает в Газе». Он добавил, что сам правозащитник и его семья подвергаются смертельным угрозам со стороны правительственных чиновников и ведомств, а ООН не в состоянии защитить их.

Сафа призвал «не прекращать говорить о Газе» и «отстаивать права человека для всех и каждого».

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на Совете Безопасности всемирной организации по ситуации на Ближнем Востоке заявил, что Запад не заинтересован в защите интересов палестинцев, он считает их людьми второго сорта.