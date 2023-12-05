Япония закупает крылатые ракеты «Томагавк» для своего флота. Этот фактор надолго изменит баланс сил в регионе, и военное планирование нашей страной должно вестись с его учетом. В конце концов, именно с Японией у нашей страны было больше всего войн в ХХ веке0 комментариев
В Кремле отреагировали на выдвижение Путина на звание «человека года» Time
Песков о номинации Путина Time: Роль президента в мировых делах сложно переоценить
Президент России Владимир Путин играет экстраординарную роль в мире, которую сложно переоценить, заявил пресс-секретарь главы государства, комментируя выдвижение Путина на звание «человека года» американским изданием Time.
«Посмотрим. В любом случае роль Путина в нашей стране, в мире трудно переоценить, это однозначно», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.
При этом для Путина эта номинация особого значения не имеет, добавил Песков.
Напомним, издание Time определяет человека года с 1927-го. В этом году на это звание претендуют также король Великобритании Карл III, председатель КНР Си Цзиньпин, кукла Барби из одноименного фильма, разработчик CHatGPT Сэм Альтман, американская певица Тейлор Свифт. Победитель будет объявлен в среду.