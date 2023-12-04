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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европа влево не вырулит

    Да, мы не хотим видеть Европу расколотой, не говоря про Европу ультраправую. В 1930-е годы это проходили, больше не нужно. Однако на сегодняшний день ЕС – наш враг. И леволиберальный ЕС сейчас ничем не лучше, чем ультраправый рейх. И чем больше внутри него будет линий раскола, тем лучше.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Россия стала страной нейрооптимистов

    Как бы ни поумнел искусственный интеллект, он никогда не придумает за нас наши ценности – то, ради чего мы живем. Поэтому живые и теплые чиновники еще послужат стране.

    6 комментариев
    Василий Стоякин Василий Стоякин Легитимность украинской власти становится все более сомнительной

    The Economist подталкивает читателей к мысли о том, что Залужному украинцы доверяют больше. А значит ему можно доверить порулить страной. Если не в качестве легитимного президента, то в качестве военного диктатора.

    3 комментария
    4 декабря 2023, 21:29

    Путин выдвинут на звание человека года по версии журнала Time

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин номинирован на звание человека года по версии американского журнала Time.

    Журнал опубликовал шорт-лист из девяти кандидатов. Среди них, помимо Путина, король Великобритании Карл III, кукла Барби из одноименного фильма, американская певица Тейлор Свифт, председатель КНР Си Цзиньпин, разработчик CHatGPT Сэм Альтман, сценаристы и актеры Голливуда, передает ТАСС.

    Победитель будет объявлен в среду. Журнал Time выбирает человека года ежегодно с 1927 года.

    В 2022 году им стал президент Украины Владимир Зеленский и «дух Украины». Среди обладателей этого титула пять лидеров СССР и России: Иосиф Сталин (1939, 1942), Никита Хрущев (1957), Юрий Андропов (1983, совместно с президентом США Рональдом Рейганом), Михаил Горбачев (1987, 1989) и Владимир Путин (2007).

    4 декабря 2023, 15:25
    Путин впервые посетил выставку «Россия» на ВДНХ
    Путин впервые посетил выставку «Россия» на ВДНХ
    @ Михаил Воскресенский/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин впервые посетил выставку «Россия», которая проходит на ВДНХ. Он осмотрит павильоны, в которых представлены все регионы страны.

    Также глава государства вручит премию «Волонтер года» – церемония пройдет в рамках гражданского форума «Мы вместе». Участие в нем принимают 10 тыс. волонтеров и активистов из более чем 40 стран, передает ТАСС.

    Международная выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и продлится до 12 апреля. На выставке демонстрируются важнейшие достижения России в различных отраслях экономики.

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    4 декабря 2023, 18:59
    Путин: На смену старой системе приходит многополярный миропорядок
    Путин: На смену старой системе приходит многополярный миропорядок
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    В мире нарастают кризисные явления, однако на смену однополярной системе приходит более справедливый миропорядок, заявил президент России Владимир Путин во время церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств в РФ.

    «Вы возглавляете посольства в весьма сложный для международных отношений период, когда нарастают кризисные явления в глобальной политике и экономике, обостряются региональные конфликты», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

    Он добавил, что сегодня мир находится в состоянии турбулентности, переживает кардинальную трансформацию, но главная тенденция в том, что на смену прежней «однополярной системе приходит новый, более справедливый, многополярный миропорядок».

    В ноябре Путин сообщил, что модель глобализации, сформированная в значительной степени западными странами в собственных интересах, изжила себя и находится в глубоком кризисе.

    Ранее глава государства заявил, что открытый, многообразный, представительный, безопасный, справедливый и равноправный мир – мир, к которому стремится Россия.

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    4 декабря 2023, 20:18
    Путин посетит ОАЭ и Саудовскую Аравию на этой неделе

    Анонсирован визит Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на этой неделе посетит ОАЭ и Саудовскую Аравию, где проведет переговоры, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Ушаков подчеркнул, что это будет рабочий визит в ОАЭ, а также важные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в октябре в общей сложности провели за столом переговоров 15 часов, в том числе «с глазу на глаз».

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    4 декабря 2023, 21:22
    Путин обвинил международные правозащитные институты в ангажированности и русофобии
    Путин обвинил международные правозащитные институты в ангажированности и русофобии
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Институты международной системы обеспечения и продвижения прав человека, фактически контролируемые Западом, деградируют, в них поощряют страны, которые стремятся «занять первые места в позорном конкурсе русофобов», заявил президент России Владимир Путин.

    В ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Путин напомнил, что 10 декабря Всеобщей декларации прав человека, принятой ООН, исполняется 75 лет.

    «К сожалению, этот юбилей мы отмечаем в сложной ситуации, когда продолжается процесс деградации международной системы обеспечения и продвижения прав человека. Ее институты, фактически контролируемые Западом, демонстрируют политическую ангажированность, лицемерие и неприкрытую избирательность. Так, на протяжении восьми лет мы видели их беспомощность и прямое игнорирование вопиющих нарушений в отношении жителей Донбасса», – сказал глава государства, его слова приводит сайт Кремля.

    Путин упрекнул международные институты в сфере прав человека за проявления русофобии. «В этих структурах не просто не замечают, но даже поощряют проявления русофобии, поддерживают те страны, которые торопятся занять первые места в этом позорном конкурсе русофобов», – заявил он.

    Несмотря на то что Россия вышла из состава некоторых международных правозащитных организаций, она не отказывается от принципов, заложенных в Декларации, и готова сотрудничать с заинтересованными странами и партнерами, добавил российский лидер.

    Ранее Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) пожелал успехов новым членам Совета.

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    4 декабря 2023, 16:40
    Путин ознакомился с отечественными достижениями на выставке «Россия»
    Путин ознакомился с отечественными достижениями на выставке «Россия»
    @ Станислав Красильников/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в понедельник посетил Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ, где осмотрел экспозиции «Первые в России – стране возможностей», «Сделано нами» и «Атом».

    Участники «Движения первых» познакомили Путина с экспозицией «Первые в России – стране возможностей», восемь залов которой посвящены достижениям России, выдающимся людям и современным технологиям, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Российский лидер также осмотрел экспозицию министерства промышленности и торговли «Сделано нами», повествующую о вызовах, с которыми сталкивались отечественные предприятия и изобретатели, а также о современных достижениях промышленности в регионах.

    Кроме того, президент посетил выставочный павильон «Атом», посвященный истории отечественной ядерной физики и атомного оружия, а также технологиям использования ядерной энергии в мирных и оборонных целях.

    В субботу выставку-форум «Россия» посетил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

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    4 декабря 2023, 19:15
    Путин: Замороженные отношения с Россией невыгодны в первую очередь Германии

    Путин заявил, что заморозка в отношениях между Россией и Германией невыгодна обеим странам, но в первую очередь ФРГ

    Путин: Замороженные отношения с Россией невыгодны в первую очередь Германии
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    «Замороженное» состояние отношений России и Германии невыгодно обеим странам, но прежде всего ФРГ, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств в России.

    «Нынешнее замороженное состояние отношений с Россией – причем не по нашей инициативе, хочу это подчеркнуть, – невыгодно. Но оно невыгодно ни нам, ни вам, но прежде всего, на мой взгляд, Германии», – приводит слова Путина ТАСС.

    Он подчеркнул, что Россия десятилетиями «надежно, без сбоев», «по доступным ценам» снабжала ФРГ «экологически чистым газовым топливом», нефтью, другими энергетическими товарами и сырьем, однако это сотрудничество было подорвано, в том числе «в буквальном смысле» в ходе диверсии на «Северных потоках».

    Ранее Путин заявил, что у Германии нет суверенитета, поэтому она согласилась с закрытием газопровода, который поставлял газ из России через Польшу, и выплатами Украине.




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    4 декабря 2023, 19:55
    Путин выразил надежду на улучшение отношений России и Британии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин надеется на улучшение отношений Москвы и Лондона, об этом глава государства заявил на церемонии вручения верительных грамот зарубежными послами, среди которых британский – Найджел Кейси.

    «Нынешнее состояние дел в диалоге с Лондоном общеизвестно. Будем надеяться, что ситуация все-таки в интересах наших двух стран и народов будет меняться к лучшему», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Он также напомнил, что на днях отмечалось 80-летие со дня Тегеранской конференции глав СССР, США и Британии, которая заложила основы современной системы международных отношений.

    «В послевоенный период и до недавнего времени нашим странам удавалось выстраивать взаимодействие, исходя из понимания своей особой ответственности за поддержание глобального мира, стабильности и безопасности как постоянных членов Совбеза ООН», – добавил он.

    Ранее Путин заявил, что Россия рассчитывает на равноправные отношения с иностранными партнерами.

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    4 декабря 2023, 21:48
    Путин призвал рассмотреть вопрос о поддержке гражданских жен погибших бойцов СВО
    Путин призвал рассмотреть вопрос о поддержке гражданских жен погибших бойцов СВО
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) поручил подумать об оказании помощи женщинам, находившимся в гражданском браке с погибшими участниками специальной военной операции.

    «Надо подумать о том, как быть с такими женщинами, которые оказались в известной ситуации (гибели партнера в зоне проведения спецоперации), у которых нет свидетельства о браке с тем мужчиной, со своим любимым человеком, с которым они жили вместе на протяжении какого-то времени», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что при создании таких механизмов нужно действовать аккуратно и не допустить каких-либо злоупотреблений.

    Ранее Путин назвал поддержку бойцов СВО одной из главных задач СПЧ.

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    4 декабря 2023, 12:13
    Песков сообщил, что авторский экземпляр мемуаров Назарбаева передадут Путину

    Tекст: Кристина Цыцура

    Авторский экземпляр мемуаров первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева «Моя жизнь. От зависимости к свободе» получит президент России Владимир Путин, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

    Песков о передаче книги сообщил, отвечая на вопрос о том, читал ли уже глава российского государства книгу, где ему посвящена отдельная глава, передает ТАСС.

    Ранее Назарбаев в мемуарах высоко оценил действия Путина на посту президента России.

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    4 декабря 2023, 17:44
    Путин пообещал исполнить три детских желания

    Путин принял участие в акции «Елка желаний»

    Путин пообещал исполнить три детских желания
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент России Владимир Путин в рамках всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» исполнит три детских желания – поможет попробовать себя в роли ведущей новостей, побывать на озере Байкал и посетить Эрмитаж.

    Во время посещения выставки «Россия» на ВДНХ российский лидер снял с «Елки желаний» три шара с желаниями детей. Глава государства поможет девочке Ксении попробовать себя в роли ведущей новостей. Никита Мирошниченко загадал посетить Эрмитаж в Петербурге, а третий ребенок сообщил, что хочет побывать на озере Байкал, передает РИА «Новости».

    В прошлом году Путин в рамках акции «Елка желаний» исполнил новогоднюю мечту ставропольского мальчика. Желанием Давида Шмелева из Ставропольского края стало посещение Военной академии Вооруженных сил. Во время телефонного разговора с Путиным мальчик рассказал, что также сходил с семьей в «Москвариум», а глава государства пообещал помочь с организацией похода на каток.

    Кроме того, Путин исполнил желания двух других детей. Так, Александра Титаренко из Запорожской области хотела побывать в Крыму и посетить дом Деда Мороза. А Агата Былкова из Курганской области загадала увидеть северное сияние и прокатиться на оленях.

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    4 декабря 2023, 19:42
    Путин: Россия направит бесплатное зерно в шесть нуждающихся стран Африки

    Tекст: Валентина Григоренко

    Россия сейчас направляет зерно в шесть африканских стран, нуждающихся в продовольствии, заявил российский лидер Владимир Путин во время церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств в РФ.

    Как указал глава государства, в шесть стран направляются суда с российским зерном в качестве помощи этим странам, которые нуждаются в продовольствии. По его словам, некоторые суда уже разгружаются, некоторые находятся сейчас в море, а некоторые грузятся в российских портах, передает ТАСС.

    В ноябре российский лидер заявил, что в Африку из России отправились первые корабли с бесплатным зерном.

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    4 декабря 2023, 19:07
    Путин: Россия рассчитывает на равноправные отношения с иностранными партнерами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не имеет предвзятых и враждебных намерений к кому бы то ни было и рассчитывает на равноправие в отношениях с иностранными партнерами. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот 21 вновь прибывшего посла иностранных государств.

    Церемония вручения верительных грамот проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Путин отметил, что Россия открыта к сотрудничеству со всеми странами. «Что касается России, то мы проводили и проводим независимый, последовательный и принципиальный внешнеполитический курс, открыты к конструктивному партнерству со всеми без исключения странами и не приемлем блоковую конфронтацию, любые шаги, идущие вразрез в Уставом ООН. Наша страна не имеет предвзятых и тем более враждебных намерений к кому бы то ни было», – сказал глава государства.

    «Вы возглавляете посольства в весьма сложный для международных отношений период, когда нарастают кризисные явления в глобальной политике и экономике, обостряются региональные конфликты. Причем в случае застарелого палестино-израильского противостояния ситуация при всей ее трагичности приобрела черты настоящей гуманитарной катастрофы», – отметил Путин.


    В пятницу Кремль анонсировал церемонию вручения верительных грамот президенту России Владимиру Путину.

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    4 декабря 2023, 18:44
    Путин посоветовал новым послам посетить выставку-форум «Россия» на ВДНХ
    Путин посоветовал новым послам посетить выставку-форум «Россия» на ВДНХ
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств призвал послов посетить выставку-форум «Россия» на ВДНХ, чтобы наглядно увидеть, чем живет страна.

    «Я прошу вас отнестись с пониманием к тому, что нам пришлось сдвинуть немножко нашу торжественную церемонию вручения верительных грамот. В первой половине дня мне нужно было приять участие в публичных мероприятиях, прежде всего речь идет, конечно, о посещении выставки на ВДНХ… Рекомендую найти пару часов вашего времени, съездить, посмотреть [выставку], и вы сможете на наглядных примерах посмотреть, как развивается Россия, чем она живет, – страна, в которой вам предстоит работать и прожить несколько лет», – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, Путин в понедельник посетил Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ, где осмотрел экспозиции «Первые в России – стране возможностей», «Сделано нами» и «Атом».

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    4 декабря 2023, 12:02
    Песков анонсировал визит Путина на выставку «Россия» на ВДНХ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава государства Владимир Путин впервые посетит выставку «Россия» на ВДНХ в понедельник, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Президент поучаствует в церемонии награждения победителя номинации «Волонтер года – 2023» в рамках премии «Мы вместе», она пройдет на ВДНХ, сказал Песков, передает ТАСС.

    Он добавил, что после этого Путин посетит саму выставку.

    В графике главы государства на этой неделе значатся международные контакты, но они пройдут не в понедельник.

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    4 декабря 2023, 17:37
    Путин оценил работу помогающих бойцам СВО волонтеров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения премии «Волонтер года – 2023» выразил благодарность российским волонтерам, оказывающим помощь военнослужащим, находящимся в зоне спецоперации на Украине.

    «Я сейчас обращаюсь прежде всего к российской аудитории, особенно хочу вас поблагодарить за то, что вы делаете в помощь нашим бойцам, которые находятся на передней линии борьбы за нашу страну, за Россию», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Путин отметил, что волонтеры оказывают помощь как напрямую бойцам СВО, так и их семьям в тылу.

    В понедельник президент России Владимир Путин на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ вручил премию «Волонтер года».

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