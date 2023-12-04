Да, мы не хотим видеть Европу расколотой, не говоря про Европу ультраправую. В 1930-е годы это проходили, больше не нужно. Однако на сегодняшний день ЕС – наш враг. И леволиберальный ЕС сейчас ничем не лучше, чем ультраправый рейх. И чем больше внутри него будет линий раскола, тем лучше.6 комментариев
Путин выдвинут на звание человека года по версии журнала Time
Президент России Владимир Путин номинирован на звание человека года по версии американского журнала Time.
Журнал опубликовал шорт-лист из девяти кандидатов. Среди них, помимо Путина, король Великобритании Карл III, кукла Барби из одноименного фильма, американская певица Тейлор Свифт, председатель КНР Си Цзиньпин, разработчик CHatGPT Сэм Альтман, сценаристы и актеры Голливуда, передает ТАСС.
Победитель будет объявлен в среду. Журнал Time выбирает человека года ежегодно с 1927 года.
В 2022 году им стал президент Украины Владимир Зеленский и «дух Украины». Среди обладателей этого титула пять лидеров СССР и России: Иосиф Сталин (1939, 1942), Никита Хрущев (1957), Юрий Андропов (1983, совместно с президентом США Рональдом Рейганом), Михаил Горбачев (1987, 1989) и Владимир Путин (2007).