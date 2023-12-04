Политолог: Массовость волонтерского движения в России подтверждает единство общества

Политолог Шаповалов: Развитие добровольчества в России – маркер консолидации общества

Tекст: Олег Исайченко

«Личная признательность и слова благодарности волонтерам, участникам премии «#МыВместе» со стороны президента, конечно, имеют очень высокое значение. Именно благодаря личному вниманию Владимира Путина в России все последние годы набирает обороты волонтерское движение. Огромное количество людей самых разных возрастов участвуют в добровольческих акциях, безвозмездно делают добрые дела», – отметил Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.

«Готовность помогать и взаимовыручка – это одна из основ нашего общества, истории, культурного кода российской цивилизации. Волонтерская работа касается и соцпомощи, поддержки нуждающимся в уходе людям, розыска пропавших. У нас огромное количество спортивных волонтеров, миллионное движение «Волонтеры Победы». И это показатель консолидации общества. Недаром президент сегодня сказал: «Пока мы вместе – мы непобедимы», – детализировал собеседник.

«Кроме того, в условиях СВО особое значение приобретает оказание помощи нашим военнослужащим, их семьям, ветеранам, инвалидам, пострадавшим, оказание гуманитарной помощи тем регионам, которые находятся в зоне боевых действий. Поэтому у нас в стране развернута огромная сеть волонтерских центров. Многие из них объединены в рамках движения «Мы вместе», есть отдельные гражданские инициативы, большое количество общественных организаций. Президент это тоже отмечает», – подчеркнул эксперт.

«Чувство единения крайне важно для нашего общества на фоне внешних, да и внутренних вызовов. Единство нашей страны, нашего народа – это та опорная конструкция, на которой базируется общество. Когда мы едины, мы действительно одерживаем победы. И, напротив, когда в обществе происходит раскол, дезинтеграция – начинаются конфликты. Так было, например, в 1991–1993 годах», – добавил Шаповалов.

Напомним, в понедельник президент Владимир Путин принял участие в церемонии награждения победителей международной премии «#МыВместе». «В нашей стране четверть населения – четверть наших граждан, 25% граждан страны – объединяются в организации, а их свыше 100 тыс., которые работают как добровольцы и волонтеры», – указал глава государства. Путин напомнил, что в традициях, культуре народов России чувство сопричастности, стремление помочь нуждающимся всегда присутствует, на протяжении всей истории нашей страны передается из поколения в поколение, сообщает пресс-служба Кремля.

«Вы сегодня работаете практически во всех сферах жизни нашего общества: и здравоохранение, и экология, и образование – чего только нет! Но, конечно, я сейчас обращаюсь прежде всего к российской аудитории, особенно хочу вас поблагодарить за то, что вы делаете в помощь нашим бойцам, которые находятся на передней линии борьбы за нашу страну, за Россию. Оказываете помощь и им на передовой напрямую, и их семьям в тылу, их матерям, отцам, их женам и их детям – вот за это. А для нас это сегодня одна из главнейших задач. Низкий вам поклон», – отметил президент.

В рамках мероприятия Путин вручил премию «Волонтер года», ее получила Наталья Аминева с семьей. Аминева вместе с детьми, мужем и родителями помогает бойцам СВО. Ее семья изготавливает для военнослужащих маскировочные сети и окопные свечи, вяжет носки.

Также Путин присоединился к всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Президент выбрал три шара-открытки с новогодними желаниями детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации.