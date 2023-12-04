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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европа влево не вырулит

    Да, мы не хотим видеть Европу расколотой, не говоря про Европу ультраправую. В 1930-е годы это проходили, больше не нужно. Однако на сегодняшний день ЕС – наш враг. И леволиберальный ЕС сейчас ничем не лучше, чем ультраправый рейх. И чем больше внутри него будет линий раскола, тем лучше.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Россия стала страной нейрооптимистов

    Как бы ни поумнел искусственный интеллект, он никогда не придумает за нас наши ценности – то, ради чего мы живем. Поэтому живые и теплые чиновники еще послужат стране.

    6 комментариев
    Василий Стоякин Василий Стоякин Легитимность украинской власти становится все более сомнительной

    The Economist подталкивает читателей к мысли о том, что Залужному украинцы доверяют больше. А значит ему можно доверить порулить страной. Если не в качестве легитимного президента, то в качестве военного диктатора.

    3 комментария
    4 декабря 2023, 21:35

    Политолог: Массовость волонтерского движения в России подтверждает единство общества

    Политолог Шаповалов: Развитие добровольчества в России – маркер консолидации общества

    Политолог: Массовость волонтерского движения в России подтверждает единство общества
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Масштабному развитию волонтерского движения в России помогает личное внимание президента Владимира Путина. Миллионные армии участников добровольческих объединений, в том числе помогающих участникам СВО и их семьям, являются маркером высокой степени консолидации нашего общества, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов. Ранее Путин выступил на площадке международной премии «#МыВместе».

    «Личная признательность и слова благодарности волонтерам, участникам премии «#МыВместе» со стороны президента, конечно, имеют очень высокое значение. Именно благодаря личному вниманию Владимира Путина в России все последние годы набирает обороты волонтерское движение. Огромное количество людей самых разных возрастов участвуют в добровольческих акциях, безвозмездно делают добрые дела», – отметил Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.

    «Готовность помогать и взаимовыручка – это одна из основ нашего общества, истории, культурного кода российской цивилизации. Волонтерская работа касается и соцпомощи, поддержки нуждающимся в уходе людям, розыска пропавших. У нас огромное количество спортивных волонтеров, миллионное движение «Волонтеры Победы». И это показатель консолидации общества. Недаром президент сегодня сказал: «Пока мы вместе – мы непобедимы», – детализировал собеседник.

    «Кроме того, в условиях СВО особое значение приобретает оказание помощи нашим военнослужащим, их семьям, ветеранам, инвалидам, пострадавшим, оказание гуманитарной помощи тем регионам, которые находятся в зоне боевых действий. Поэтому у нас в стране развернута огромная сеть волонтерских центров. Многие из них объединены в рамках движения «Мы вместе», есть отдельные гражданские инициативы, большое количество общественных организаций. Президент это тоже отмечает», – подчеркнул эксперт.

    «Чувство единения крайне важно для нашего общества на фоне внешних, да и внутренних вызовов. Единство нашей страны, нашего народа – это та опорная конструкция, на которой базируется общество. Когда мы едины, мы действительно одерживаем победы. И, напротив, когда в обществе происходит раскол, дезинтеграция – начинаются конфликты. Так было, например, в 1991–1993 годах», – добавил Шаповалов.

    Напомним, в понедельник президент Владимир Путин принял участие в церемонии награждения победителей международной премии «#МыВместе». «В нашей стране четверть населения – четверть наших граждан, 25% граждан страны – объединяются в организации, а их свыше 100 тыс., которые работают как добровольцы и волонтеры», – указал глава государства. Путин напомнил, что в традициях, культуре народов России чувство сопричастности, стремление помочь нуждающимся всегда присутствует, на протяжении всей истории нашей страны передается из поколения в поколение, сообщает пресс-служба Кремля.

    «Вы сегодня работаете практически во всех сферах жизни нашего общества: и здравоохранение, и экология, и образование – чего только нет! Но, конечно, я сейчас обращаюсь прежде всего к российской аудитории, особенно хочу вас поблагодарить за то, что вы делаете в помощь нашим бойцам, которые находятся на передней линии борьбы за нашу страну, за Россию. Оказываете помощь и им на передовой напрямую, и их семьям в тылу, их матерям, отцам, их женам и их детям – вот за это. А для нас это сегодня одна из главнейших задач. Низкий вам поклон», – отметил президент.

    В рамках мероприятия Путин вручил премию «Волонтер года», ее получила Наталья Аминева с семьей. Аминева вместе с детьми, мужем и родителями помогает бойцам СВО. Ее семья изготавливает для военнослужащих маскировочные сети и окопные свечи, вяжет носки.

    Также Путин присоединился к всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Президент выбрал три шара-открытки с новогодними желаниями детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации.

    4 декабря 2023, 13:22
    Трофейная БМП Bradley позволит российским инженерам решить две задачи

    Военный эксперт Артамонов: Трофейная БМП Bradley принесет много пользы российской армии

    Трофейная БМП Bradley позволит российским инженерам решить две задачи
    @ Wikipedia

    Tекст: Илья Абрамов

    Трофейная M2A2 ODS Bradley по многим показателям уступает отечественной БМП-3. Однако она обладает хорошей боевой информационно-управляющей системой, изучение которой принесет много пользы российской армии. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Александр Артамонов. Ранее российские военные смогли вывезти в тыл американскую БМП M2A2 ODS Bradley.

    «Раньше наша армия уже получала в свое распоряжение отдельные элементы Bradley, но факт захвата целой машины особенно важен. Это позволяет комплексно посмотреть на сторонние технические решения. Теперь БМП будет отправлена инженерам, которые досконально изучат ее. Только после этого трофей можно поставить в музей», – сказал Александр Артамонов, военный эксперт, специалист по вооружениям НАТО.

    «Bradley создавалась еще в эпоху холодной войны и была усовершенствована после конфликта в Ираке. Несмотря на то, что на сегодняшний день она устарела и по многим показателям уступает БМП-3, изучение ее имеет смысл. В частности, эта модификация американской машины обладает интересной боевой информационно-управляющей системой», – акцентировал эксперт.

    «Трофей позволит нашим инженерам решить две задачи. Во-первых, его исследование даст возможность позаимствовать некоторые решения для отечественных боевых информационно-управляющих систем. Во-вторых, изучение защищенных каналов связи Bradley сделает их более уязвимыми для наших РЭБ. Кроме того, представляют интерес лазерный дальномер машины и ее прицел с тепловизором», – отмечает собеседник.

    «Броня Bradley состоит из алюминиевого сплава и выдержит попадание 30-мм боеприпаса в лобовой проекции. Машина оснащена 25-мм пушкой, наша БПМ-3, например, обладает 100-мм и 30-мм орудиями. Силовая установка у трофея хорошая, но для российской военной отрасли не представляет ничего интересного. Масса отечественной техники также существенно ниже, чем у американского аналога», – резюмировал Артамонов.

    Ранее российские военные смогли вывезти в тыл американскую боевую машину пехоты M2A2 ODS Bradley, подбитую на Авдеевском направлении. Отмечается, что ранее захватить эту военную технику не удавалось, так как она стояла в нейтральной полосе, что затрудняло ее эвакуацию, поэтому бойцы ограничивались лишь вывозом отдельных элементов БМП.

    Трофейная Bradley принадлежала 47-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. С начала лета она потеряла уже 42 бронемашины этого типа в боях сначала на Запорожском направлении, а позже – под Авдеевкой, сообщает Telegram-канал «Рыбарь».

    Первую партию Bradley Вашингтон отправил на Украину в январе, напоминает РИА «Новости». Сделано это было в рамках соглашения о военной помощи на сумму 2,85 млрд долларов. «Московский комсомолец» добавляет, что в настоящее время в составе ВСУ насчитывается несколько сотен таких машин.

    В июне президент России Владимир Путин утверждал, что потери украинской стороны составили порядка 25-30% поставленной из-за границы техники. Позднее стало известно, что ВСУ лишились около 15% Bradley, имеющихся у них на вооружении в тот момент, такие данные приводила газета The New York Times.

    Коментарии (19)
    4 декабря 2023, 08:39
    Военкоры сообщили о первой взятой в качестве трофея БМП Bradley
    Военкоры сообщили о первой взятой в качестве трофея БМП Bradley
    @ U.S. National Guard

    Tекст: Кристина Цыцура

    Российские военные вывели в тыл американскую боевую машину пехоты M2A2 ODS Bradley, которую ранее подбили на Авдеевском направлении, получив тем самым трофей.

    Отмечается, что ранее захватить эту военную технику не удавалось, так как она стояла в нейтральной полосе, что затрудняло ее эвакуацию. Бойцы ВС России ограничивались лишь вывозом отдельных элементов БМП Bradley, сообщает Telegram-канал «Рыбарь».

    Ранее сообщалось, что на Донецком направлении подразделения Южной группировки войск смогли подбить боевую машину пехоты Bradley.

    Коментарии (12)
    3 декабря 2023, 23:22
    В Киеве назвали Западу условие, при котором Украина «готова дойти до конца»

    Советник главы офиса Зеленского Подоляк признал неспособность Украины самостоятельно достичь военного паритета с Россией

    В Киеве назвали Западу условие, при котором Украина «готова дойти до конца»
    @ Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Без поддержки Запада Украина не сможет добиться военного паритета с Россией, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

    Подоляк сказал, что «Украина готова дойти до конца», но «при совместном» со странами Запада «технологическом рывке», когда она получит «необходимое количество оружия». Без участия Запада Украина не в состоянии «нарастить такое количество военного производства», чтобы обеспечить «паритет с Россией», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель признал, что ЕС не выполнит в срок свой план по отправке на Украину до конца года 1 млн снарядов и ракет. Генсек НАТО Йенс Столтенберг посетовал, что европейские страны преследуют собственные интересы и не могут расширить производство вооружений для Киева. Он призвал решить проблему раздробленности оборонной промышленности Европы и признал «снарядный голод» в ВСУ.

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    3 декабря 2023, 22:46
    Требования к здоровью призывников предложили изменить с учетом СВО

    Минобороны предложило изменить требования к здоровью призывников с учетом опыта спецоперации на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Российское Минобороны предлагает внести изменения в требования к состоянию здоровья призывников в том числе с учетом опыта специальной военной операции на Украине.

    На портале правовой информации представлен анонс проекта предложения ведомства. Минобороны предлагает внести изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе, передает РИА «Новости».

    Министерство заявило о необходимости усовершенствовать процесс медицинского освидетельствования россиян, у которых есть проблемы со здоровьем, «не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы». При этом предлагается учитывать в том числе и опыт СВО.

    В пятницу сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому штатная численность Вооруженных сил страны будет увеличена почти на 170 тыс. человек.

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    4 декабря 2023, 07:09
    Минобороны рассказало об освобождении Артемовского

    Минобороны России сообщило, что украинские войска бросили раненых и убитых при бегстве из Артемовского

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские подразделения, которые бежали из поселка Артемовское (Хромово) на Донецком направлении, бросили раненых и убитых, некоторые сдались в плен, сообщило Минобороны России.

    Штурмовые группы ВДВ из состава Южной группировки вскрыли систему украинской обороны, были выявлены главные опорные пункты и огневые средства ВСУ, передает РИА «Новости».

    В ходе контрбатарейной борьбы российская артиллерия подавила украинскую, пункты управления ВСУ были уничтожены. По позициям ВСУ нанесла удары российская авиация. В результате украинские войска оказались деморализованы. Силы ВДВ на БМП-2 и БМД-2 начали штурм поселка с нескольких направлений при поддержке БПЛА.

    Сообщается, что обнаруженные «огневые средства сразу уничтожались расчетами FPV-дронов и огнем бронегрупп». В ведомстве рассказали, что ВСУ «бежали, бросив раненых и убитых, часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен».

    Напомним, Минобороны сообщило, что подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Артемовское (Хромово) в Донецкой народной республике.

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    4 декабря 2023, 14:06
    В зоне СВО начали применять водный внедорожник Alligator

    Российские бойцы начали применять на Днепре аэролодку Alligator

    В зоне СВО начали применять водный внедорожник Alligator
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские бойцы начали применять на херсонском направлении на Днепре «водный внедрожник» – аэролодку Alligator («Аллигатор»), сообщил представитель компании-производителя с аналогичным названием Вячеслав Кочеев.

    Образец лодки представили на выставке «Вездеходер-2023», которая проходила в Москве с 1 по 3 декабря.

    По словам Кечеева, есть позитивные отзывы об эксплуатации в Херсоне, куда их порядка полугода назад отправляли для выполнения задач доставки амуниции, доставки раненых, передает РИА «Новости». Он добавил, что строится лодка по определенному сценарию для возможности размещения, в том числе, на жесткой носовой платформе каких-то ящиков, оборудования.

    Кочеев рассказал также, что «водные внедорожники» изначально начали производить в Красноярске для активного отдыха в труднодоступных районах в межсезонье.

    Он добавил, что бойцы активно пользуются изделием в зоне СВО, «нареканий нет», оно закрывает задачи по перемещению в труднодоступных местах, мелководью, в межсезонье, «везде, куда невозможно добраться ни на какой другой технике».

    «Соответственно, нужны скоростные характеристики, чтобы это происходило быстро. Вот там техника активно используется», – добавил Кочеев.

    Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил принять меры по оперативной передаче конфискованной техники российским войскам, участвующим в специальной военной операции (СВО).

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    4 декабря 2023, 15:25
    Путин впервые посетил выставку «Россия» на ВДНХ
    Путин впервые посетил выставку «Россия» на ВДНХ
    @ Михаил Воскресенский/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин впервые посетил выставку «Россия», которая проходит на ВДНХ. Он осмотрит павильоны, в которых представлены все регионы страны.

    Также глава государства вручит премию «Волонтер года» – церемония пройдет в рамках гражданского форума «Мы вместе». Участие в нем принимают 10 тыс. волонтеров и активистов из более чем 40 стран, передает ТАСС.

    Международная выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и продлится до 12 апреля. На выставке демонстрируются важнейшие достижения России в различных отраслях экономики.

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    4 декабря 2023, 02:59
    Зеленскому припомнили обещание сделать 2023-й «годом победы»

    TV5Monde заявила об утрате Зеленским оптимизма после провала контрнаступления

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Украины Владимир Зеленский говорил в конце 2022 года, что 2023-й станет «годом победы», но сейчас ему приходится смотреть правде в глаза, заявили СМИ.

    Как указывает TV5Monde, контрнаступление вооруженных сил Украины не привело к «существенному продвижению», в украинском руководстве появились признаки раскола, ухудшились отношения офиса Зеленского с главкомом ВСУ Валерием Залужным. TV5Monde подчеркивает, что «в украинской верхушке явно кое-что изменилось», прежде всего – «настрой Зеленского», утратившего «оптимизм», который президент Украины «демонстрировал с самого начала боевых действий». Сейчас от этого оптимизма «не осталось и следа», передает РИА «Новости».

    Напомним, Зеленский заявил, что новый этап конфликта с Россией будет тяжелым, а предыдущий – так называемое контрнаступление украинских войск – фактически провалился.

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    4 декабря 2023, 18:59
    Путин: На смену старой системе приходит многополярный миропорядок
    Путин: На смену старой системе приходит многополярный миропорядок
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    В мире нарастают кризисные явления, однако на смену однополярной системе приходит более справедливый миропорядок, заявил президент России Владимир Путин во время церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств в РФ.

    «Вы возглавляете посольства в весьма сложный для международных отношений период, когда нарастают кризисные явления в глобальной политике и экономике, обостряются региональные конфликты», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

    Он добавил, что сегодня мир находится в состоянии турбулентности, переживает кардинальную трансформацию, но главная тенденция в том, что на смену прежней «однополярной системе приходит новый, более справедливый, многополярный миропорядок».

    В ноябре Путин сообщил, что модель глобализации, сформированная в значительной степени западными странами в собственных интересах, изжила себя и находится в глубоком кризисе.

    Ранее глава государства заявил, что открытый, многообразный, представительный, безопасный, справедливый и равноправный мир – мир, к которому стремится Россия.

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    4 декабря 2023, 09:55
    Пленный солдат ВСУ рассказал, как был наказан за то, что спас «не того» раненого

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский военнопленный Леонид Москвин рассказал, как был наказан командиром роты за то, что вытащил из-под обстрела тяжелораненого, а не «кого-то полегче».

    По его словам, было уже темно, раздались выстрелы, и он увидел, что товарища ранило. Москвин его вынес, за что был наказан командиром роты, который сказал: «Зачем ты вытаскивал, надо было кого-то «полегче» взять, не «тяжелого» (имеется в виду тяжесть ранения). После этого Москвина перевели в штурмовики, передает ТАСС.

    По словам пленного, сразу после этого его отправили на позиции. Во время боя он был контужен и попал в плен к российским войскам. На каком именно участке фронта воевал мужчина, не уточняется.

    Ранее пленный украинский военный Богдан Куманский рассказал, что в его подразделении в рядах ВСУ было много «отказников», поскольку никто не хочет становиться «мясом».

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    4 декабря 2023, 10:45
    ФСБ задержала украинского шпиона в ЛНР

    ФСБ: В ЛНР задержан гражданин Украины, который шпионил за российскими военными

    ФСБ задержала украинского шпиона в ЛНР
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правоохранители в Луганской народной республике задержали местного жителя, являющегося гражданином Украины, который собирал информацию о местах дислокации ВС России и передавал ее украинской стороне, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

    Как сообщили в пресс-службе ведомства, УФСБ по ЛНР была пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, который действовал в интересах иностранных разведорганов, передает ТАСС.

    Там добавили, что житель региона, чтобы оказать содействие ВСУ, собирал сведения военного характера о местах дислокации российских военнослужащих и их техники, делая это в том числе с использованием предоставленных противником техсредств.

    Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, подпадающего под статью о шпионаже (ст. 276 УК РФ). Фигурант был задержан. В данный момент следствие продолжается.

    Ранее ФСБ задержала в ЛНР воевавшего за ВСУ россиянина.

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    4 декабря 2023, 20:18
    Путин посетит ОАЭ и Саудовскую Аравию на этой неделе

    Анонсирован визит Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на этой неделе посетит ОАЭ и Саудовскую Аравию, где проведет переговоры, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Ушаков подчеркнул, что это будет рабочий визит в ОАЭ, а также важные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в октябре в общей сложности провели за столом переговоров 15 часов, в том числе «с глазу на глаз».

    Коментарии (10)
    4 декабря 2023, 21:22
    Путин обвинил международные правозащитные институты в ангажированности и русофобии
    Путин обвинил международные правозащитные институты в ангажированности и русофобии
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Институты международной системы обеспечения и продвижения прав человека, фактически контролируемые Западом, деградируют, в них поощряют страны, которые стремятся «занять первые места в позорном конкурсе русофобов», заявил президент России Владимир Путин.

    В ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Путин напомнил, что 10 декабря Всеобщей декларации прав человека, принятой ООН, исполняется 75 лет.

    «К сожалению, этот юбилей мы отмечаем в сложной ситуации, когда продолжается процесс деградации международной системы обеспечения и продвижения прав человека. Ее институты, фактически контролируемые Западом, демонстрируют политическую ангажированность, лицемерие и неприкрытую избирательность. Так, на протяжении восьми лет мы видели их беспомощность и прямое игнорирование вопиющих нарушений в отношении жителей Донбасса», – сказал глава государства, его слова приводит сайт Кремля.

    Путин упрекнул международные институты в сфере прав человека за проявления русофобии. «В этих структурах не просто не замечают, но даже поощряют проявления русофобии, поддерживают те страны, которые торопятся занять первые места в этом позорном конкурсе русофобов», – заявил он.

    Несмотря на то что Россия вышла из состава некоторых международных правозащитных организаций, она не отказывается от принципов, заложенных в Декларации, и готова сотрудничать с заинтересованными странами и партнерами, добавил российский лидер.

    Ранее Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) пожелал успехов новым членам Совета.

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    4 декабря 2023, 10:25
    Военный отметил эффективность модернизированных снарядов «Краснополь»

    Российский боец отметил высокую эффективность модернизированных «Краснополей»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Модернизированные управляемые снаряды «Краснополь» с повышенной точностью показали эффективность в зоне спецоперации, рассказал командир огневого взвода 150-й мотострелковой дивизии Южной группировки с позывным «Белый».

    По его словам, это очень достойное и опасное оружие, активно используемое на этом участке фронта, передает РИА «Новости».

    «Белый» рассказал, что «Краснополем» российские военные поражали кочующий 120-мм миномет.

    Его сослуживец с позывным «Бармалей» уточнил, что данный снаряд наводится при помощи беспилотника «Орлан» и очень точно бьет.

    Напомним, в начале ноября российские войска начали применять в СВО модернизированный снаряд «Краснополь».

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    4 декабря 2023, 16:40
    Путин ознакомился с отечественными достижениями на выставке «Россия»
    Путин ознакомился с отечественными достижениями на выставке «Россия»
    @ Станислав Красильников/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в понедельник посетил Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ, где осмотрел экспозиции «Первые в России – стране возможностей», «Сделано нами» и «Атом».

    Участники «Движения первых» познакомили Путина с экспозицией «Первые в России – стране возможностей», восемь залов которой посвящены достижениям России, выдающимся людям и современным технологиям, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Российский лидер также осмотрел экспозицию министерства промышленности и торговли «Сделано нами», повествующую о вызовах, с которыми сталкивались отечественные предприятия и изобретатели, а также о современных достижениях промышленности в регионах.

    Кроме того, президент посетил выставочный павильон «Атом», посвященный истории отечественной ядерной физики и атомного оружия, а также технологиям использования ядерной энергии в мирных и оборонных целях.

    В субботу выставку-форум «Россия» посетил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

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    На выбивание денег для Украины бросили самого позорного премьера Британии

    На текущей неделе в Вашингтоне решается ключевой для выживания Украины вопрос: выделение десятков миллиардов долларов киевскому режиму. Группа влиятельных конгрессменов против дальнейшего финансирования Украины без всяких условий, и переубедить их пытался человек радикально русофобских убеждений – бывшая премьер Британии Лиз Трасс. Почему именно она и чем закончилась ее миссия? Подробности

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    НАТО хочет использовать оружие Гитлера против Калининграда

    Российский МИД предостерег НАТО от участия в подъеме химического оружия со дна Балтийского моря. Москва считает такие действия контрпродуктивными и опасными для окружающей среды. Почему вопрос химического оружия вновь вернулся в повестку дня и чем опасны отравляющие вещества, пролежавшие несколько десятков лет на дне моря? Подробности

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    • Возвращение британской фурии

      Чтобы переубедить консерваторов в Конгрессе США, которые отказываются выделять средства на Украину, в Вашингтон отправилась внушительная делегация британцев с бывшим премьером Лиз Трасс во главе. Ранее эта русофобка не сдюжила противостояния с Россией. Сможет ли навредить нам теперь?

    • Еще одна война? Теперь в Америке

      В Венесуэле проходит референдум, предложенный президентом Николасом Мадуро. Нет никаких сомнений в том, что венесуэльцы проголосуют за присоединение спорных территорий в бассейне реки Эссекибо, где нашли нефть. Сейчас это территория Гайаны, спор идет уже 200 лет, а теперь он рискует привести к войне.

    • Зеленский признал свой провал

      Украина вышла на новый этап конфликта с Россией, признал Владимир Зеленский. Признал он и то, что этот этап будет тяжелым, а предыдущий – так называемое контрнаступление ВСУ – фактически провалился. К Зеленскому как будто возвращается адекватность. Но что за новый этап?

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