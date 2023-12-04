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    Плохие для Запада новости с Украины станут концом Зеленского
    Военный эксперт: В НАТО боятся наступления России на севере Украины
    Сокуров сообщил о завершении карьеры
    Глава Пентагона: США не позволят России победить в конфликте на Украине
    МИД Британии решил убедить США продолжить помогать Украине
    Эсминец ВМС США подвергся атакам БПЛА и ракет из Йемена
    В офисе Зеленского заявили о депрессии в украинском обществе
    Новогодний салют по московскому времени захотели запретить в Латвии
    Подростка зарезали на остановке общественного транспорта в Иркутске
    Мнения
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Тактика «двойного послания» на Западе уже не работает

    Интоксикация ложью, двойными посланиями, манипуляциями, информационным враньем дает свои естественные плоды. Люди на Западе все меньше верят своим правительствам и все больше пытаются думать самостоятельно.

    14 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Русская триада: Верность, Единство, Свобода

    Национальный суверенитет неразрывно связан со свободой. Но не с той ложной независимостью отчужденных друг от друга социальных единиц, которую декларирует Запад, а с истинной свободой общества и государства, языка и культуры, без которой не может быть и личной свободы каждого.

    19 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В европейской русофобии не всегда виноваты США

    Антироссийское поведение многих европейских стран часто кажется нам противоестественным. Однако в действительности для него имеются глубокие предпосылки. Отличный пример тому – Чехия, Финляндия, Голландия, Швейцария и Португалия.

    30 комментариев
    4 декабря 2023, 08:26

    Нефть подешевела на осторожности инвесторов

    Мировые цены на нефть снизились на осторожности инвесторов

    Мировые цены на нефть в понедельник снижаются: инвесторы с осторожностью оценивают перспективы рынка после заседания ОПЕК+.

    Цена февральских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.00 снижается на 0,72%, достигая 78,31 доллара за баррель, а январских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,7%, до 73,55 доллара, передает РИА «Новости».

    «Вероятно, трейдеры будут сохранять осторожность, учитывая разногласия в ОПЕК и рост добычи вне ОПЕК», – цитирует Bloomberg рыночного стратега Saxo Capital Markets Pte Чару Чанана.

    Напомним, что страны ОПЕК+ приняли решение до конца первого квартала 2024 года дополнительно сократить добычу суммарно на 2,2 млн баррелей в сутки. При этом Ангола отказалась придерживаться новой квоты, заявив, что будет добывать нефть выше целевого уровня.

    3 декабря 2023, 15:36
    Военный эксперт: В НАТО боятся наступления России на севере Украины

    Эксперт Михаил Онуфриенко: В НАТО дистанцировались от прошлых и будущих провалов Украины на фронте

    Военный эксперт: В НАТО боятся наступления России на севере Украины
    @ Vitali Komar/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В США и НАТО боятся, что Россия может начать наступление на севере Украины, а ВСУ к этому совершенно не готовы. При этом ни США, ни Европа не готовы оказывать военную помощь Украины даже в прежних объемах, не говоря о наращивании. На этом фоне Запад начал дистанцироваться от прошлых и будущих провальных решений Киева на фронте, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что следует готовиться к плохим новостям с Украины.

    «Если сразу начать с обобщения, то сейчас и Столтенберг, и масса официальных представителей США и ЕС пытаются дистанцироваться от происходящего на Украине. Запад говорит: «Все плохое, что там происходит, происходит по воле и решению Киева, а вовсе не из-за нас». То есть якобы решения принимал и принимает только Зеленский», – пояснил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    «Зеленский же уже объявлял о том, что ВСУ продолжат наступление зимой, а на следующий день сказал, что они переходят к обороне и будут строить защитные сооружения протяженностью больше тысячи километров. Это уже было бы смешно, если б не было трагедией для миллионов человек», – указал собеседник.

    «Напомню, что чуть ранее представитель Пентагона контр-адмирал Джон Кирби выступил перед Конгрессом и сказал, что для принятия решения о военной поддержке Украины остается меньше месяца. Все должно решиться до конца года, а конец года в Конгрессе – это католическое Рождество. Везде трудности для Киева, и Запад не видит из них выхода», – подчеркнул аналитик.

    «Ранее Германия объявила об очередном транше военной поддержки Киева, который больше напоминает помощь волонтерской организации: там три тягача, восемь грузовых и три легковых автомобиля, одна переносная антенная станция. То есть объем помощи сокращается. С мобилизацией на Украине тоже все понятно. Два примера: Сумская область – 8%, Полтавская область – 10% от требуемого количества мобилизованных», – напомнил эксперт.

    «Конечно, ВСУ еще не сдаются ротами и батальонами, но так и мы еще не начали стратегическое наступление. Мы пока в гибкой обороне. И сейчас на Западе с ужасом ожидают, а что будет, если русские начнут, как обычно, наступать зимой. Я не исключаю, что ВС РФ могут начать наступление там, где нет таких группировок и оборонительных сооружений, как на левом берегу Днепра или в Донбассе. Например, в Черниговской области. Понимают это и в НАТО. Именно о таких «плохих новостях» говорил Столтенберг», – указал он.

    «На фоне всего этого, Запад делает следующее: приписывает Зеленскому ответственность за все решения на фронте, за будущее оставление тех или иных населенных пунктов, территорий. Как обычно в этих условиях Киев будет говорить о «выравнивании линии фронта», «занятии наиболее выгодных стратегических позиций» и так далее. Но все всё понимают. А потом уже будет следующий шаг, когда США и Европа скажут: «А мы не знали, какие преступления совершал режим Зеленского. Все к этому идет. Потому что хороших решений для Украины сейчас уже нет», – спрогнозировал Онуфриенко.

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что следует готовиться к плохим новостям с Украины. Такую точку зрения он изложил в субботу в интервью немецкому телеканалу Das Erste. «Войны развиваются поэтапно. Но мы должны поддерживать Украину и в хорошие, и в плохие времена», – указал он, добавив, что увеличение производства боеприпасов имеет решающее значение.

    В то же время он признал, что страны НАТО не смогли удовлетворить возросший спрос на них. Украина, полагает генсек, находится в «критической ситуации», сообщает ТАСС. Однако он не стал отвечать на вопрос, как в такой ситуации следует действовать командованию в Киеве. «Я оставлю принятие этих трудных оперативных решений на усмотрение украинцев и военачальников», – указал Столтенберг.

    В свою очередь замглавы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова признала, что странам Европы сложно убедить своих граждан в необходимости оказывать Украине финансовую и военную поддержку.

    Ранее депутат Бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что Германия потратила на поддержку Киева и ВСУ около 60 млрд евро за все время конфликта, Украина все больше становится похожей на бездонную бочку.

    В Белом доме признались, что оказывать Украине военную поддержку будет крайне сложно без одобрения Конгрессом США дополнительных ассигнований. Кроме того, НАТО отказалась предоставлять Украине летальное оружие в 2024 году.

    Коментарии (35)
    3 декабря 2023, 16:14
    Политолог: Запад начал готовить апгрейд украинской власти

    Политолог Владимир Скачко: Кличко и Залужный составят единый кулак против Зеленского

    Политолог: Запад начал готовить апгрейд украинской власти
    @ Serg Glovny/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США окончательно разочаровались в Зеленском и разрешили его конкурентам, в первую очередь – Кличко, «мочить» нынешнего украинского лидера. Вероятно, Кличко и Залужный и будут главными кандидатами Запада на пост президента Украины, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее мэр Киева Виталий Кличко обрушился с критикой на Зеленского и поддержал главкома ВСУ Валерия Залужного.

    «Случилось логичное для всех здравомыслящих людей, но непредвиденное для украинского руководства: Соединенные Штаты, как главный куратор Киева, окончательно разочаровались в Зеленском и дали отмашку либо возвратить его в стойло, либо вообще снять. Видимо, последней каплей стали сообщения о том, что Зеленский хочет провести выборы на Украине, но их не объявят, пока не будут получены гарантии неучастия главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного», – полагает политолог Владимир Скачко.

    «В том же, что Кличко принял сторону Залужного и открыто выступает против Зеленского, ничего удивительного нет. Зеленский все время своего президентства хотел поменять мэра Киева, чтобы контролировать столичные ресурсы и деньги. Но не получалось – все-таки Кличко является ставленником Германии. А теперь для Зеленского и вовсе настало время получать «ответку». Думаю, это противостояние выходит на финишную прямую», – отметил собеседник.

    «Скорее всего, Запад готовит двух своих кандидатов на выборы – Кличко и Залужного, которые для вида будут разведены, но на первом этапе кампании будут составлять единый кулак против Зеленского. Что касается США, то, думаю, они для вида дистанцируются от происходящего давления на Зеленского, просто сделают все руками Европы. А затем начнут поддерживать Залужного. Так будет соблюдена видимость демократических процедур. Ну а Зеленский останется без внутренней и внешней поддержки. В общем, Запад начал готовить апгрейд украинской власти», – резюмировал аналитик.

    Украинцы больше доверяют главнокомандующему ВСУ генералу Валерию Залужному, чем Владимиру Зеленскому, следует из результатов опроса социологической группы «Рейтинг». Так, согласно рейтингу, уровень доверия Залужному достигает 82%, а Зеленскому – 72%. Судя по данным «Рейтинга», доверие граждан Зеленский начал терять с июля 2023 года, сообщает РБК.

    Снижение рейтинга Зеленского по сравнению с популярностью армии не вызывает удивления, народ видит, «кто эффективен, а кто нет», заявил киевский мэр Виталий Кличко в интервью швейцарской 20min. «А ожиданий было и есть много. Зеленский расплачивается за допущенные им ошибки. Было слишком много информации, которая не соответствовала действительности», – сказал Кличко.

    По его словам, украинцы задаются вопросами: почему страна не оказалась лучше подготовлена к конфликту, по какой причине Зеленский до последнего дня отрицал возможность полномасштабных боев и как российские войска смогли так быстро подойти к Киеву.

    Мэр столицы подчеркнул при этом, что у Зеленского сейчас важная функция, и украинцы должны поддерживать его до наступления мира, но после окончания конфликта «каждый политик ответит за свои успехи или неудачи». Кличко также выразил поддержку главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, который назвал ситуацию в конфликте тупиковой. Мэр Киева заявил, что генерал сказал правду, но люди не хотят ее слышать.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что конфликт между политическим и военным руководством Украины перешел в новую стадию – региональную. По некоторым данным, Зеленский запретил главам обладминистраций контактировать с Залужным.

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    3 декабря 2023, 18:49
    Эсминец ВМС США подвергся атакам БПЛА и ракет из Йемена
    Эсминец ВМС США подвергся атакам БПЛА и ракет из Йемена
    @ US Navy/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Эсминец ВМС США USS Carney подвергся атакам с помощью БПЛА и ракет, выпущенных из Йемена, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в Пентагоне.

    В сообщении говорится, что ракеты и БПЛА атаковали эсминец, а также коммерческие суда в Красном море, передает РИА «Новости».

    Ранее связанный с Израилем нефтяной танкер Central Park был захвачен у побережья Йемена.

    Напомним, представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) Яхья Сариа заявил, что хуситы будут атаковать оказавшиеся в зоне досягаемости суда Израиля, в том числе гражданские.

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    3 декабря 2023, 18:20
    Сокуров сообщил о завершении карьеры

    Сокуров заявил о завершении карьеры после запрета фильма «Сказка»

    Сокуров сообщил о завершении карьеры
    @ Fabio Cimaglia/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Режиссер Александр Сокуров сообщил о том, что завершает свою карьеру, причиной стал отказ в прокате фильма «Сказка».

    Комментируя завершение карьеры РБК, Сокуров подчеркнул, что он русский человек с российским паспортом. Режиссер задался вопросом: «Почему я должен за рубежом реализовываться? Почему я должен уехать, а не они?»

    До этого он заявил порталу NEWS.ru, что не работает над новыми проектами.

    В октябре Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения российско-бельгийскому фильму «Сказка».

    В воскресенье журналистка Ксения Собчак рассказала, что 19 ноября в Москве состоялись закрытый показ и обсуждение фильма с участием режиссера.

    «Сказка» – фильм российско-бельгийского производства, который в фантастическом ключе повествует о событиях Второй мировой войны. В ней представлены сконструированные на основе кадров кинохроники с использованием технических средств анимации образы Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля, Адольфа Гитлера, Бенито Муссолини и Наполеона Бонапарта, которые общаются, спорят, излагают свои взгляды, размышляют о своем жизненном пути.

    Показы в России состоялись летом 2023 года на I Международном кинофестивале «Пример интонации» в Санкт-Петербурге и на фестивале молодого кино Voices в Вологде.

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    3 декабря 2023, 11:33
    Кличко поддержал Залужного и предупредил Зеленского о расплате за ошибки
    Кличко поддержал Залужного и предупредил Зеленского о расплате за ошибки
    @ Sebastian Willnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный был прав, когда говорил о патовой ситуации на фронте, а президент Украины Владимир Зеленский расплачивается за допущенные им ошибки, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

    Мэр Киева заявил в интервью швейцарскому изданию 20 Minuten, что генерал сказал правду, но люди не хотят ее слышать.

    Как рассказал Кличко, некоторые украинские политики раскритиковали Залужного за эти слова – и это несправедливо. Мэр Киева добавил, что он на стороне главкома ВСУ.

    Кличко пояснил, что Залужный несет ответственность за ситуацию, поэтому он объяснил и обосновал текущее положение дел. Он подчеркнул, что у властей Украины не получится вечно лгать народу и партнерам.

    Кличко заявил также, что снижение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского по сравнению с популярностью армии не вызывает удивления,

    По словам Кличко, ожиданий было и есть много, и Зеленский расплачивается за допущенные им ошибки, было слишком много информации, которая не соответствовала действительности, передает РБК.

    По его словам, украинцы задаются вопросами: почему страна не оказалась лучше подготовлена к конфликту, по какой причине Зеленский до последнего дня отрицал возможность полномасштабных боев и как российские войска смогли так быстро подойти к Киеву. Мэр столицы подчеркнул при этом, что у Зеленского сейчас важная функция, и украинцы должны поддерживать его до наступления мира, но после окончания конфликта «каждый политик ответит за свои успехи или неудачи».

    На вопрос журналистки швейцарского портала о том, есть ли у Кличко политические амбиции, касающиеся поста президента Украины, киевский мэр заявил, что в данный момент «было бы глупо» думать о таком, поскольку сегодня речь идет только о том, будет ли Украина вообще дальше существовать, передает РИА «Новости».

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому телеканалу ARD, отвечая на вопрос о том, ждет ли он, что ситуация для Киева на фронте может ухудшиться, призвал готовиться к «плохим новостям» с Украины.

    Напомним, публичное обострение отношений между Зеленским и Залужным началось в середине осени. Причиной тому является эссе Залужного в журнале The Economist, в котором он констатировал невозможность ВСУ добиться «красивого прорыва» и переход к «позиционной фазе войны». Зеленский, напомнил, оспорил это мнение главкома ВСУ, а в его офисе обвинили Залужного в провоцировании паники на Западе.

    Позже в The New York Times написали о «подрыве авторитета» Залужного из-за того, что Зеленский уволил главу ССО Украины Виктора Хоренко «через голову» главкома, то есть в обход стандартной процедуры.

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    3 декабря 2023, 15:14
    СК завел уголовное дело после убийства подростка на остановке в Иркутске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уголовное дело заведено в Иркутске после убийства подростка на остановке общественного транспорта, сообщает СК региона.

    По сообщению ведомства, 2 декабря на остановке общественного транспорта на улице Байкальская в Иркутске в ходе конфликта между подростками был ранен 15-летний мальчик, очевидцы вызвали скорую помощь, но потерпевшего спасти не удалось, передает РИА «Новости». Там добавили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

    После проведения розыскных мероприятий правоохранителями задержаны два участника конфликта. Они доставлены из Качугского района в Иркутск на допрос.

    Ранее СК возбудил уголовное дело после обнаружения тела 15-летней девочки, пропавшей ранее из поселка Разумное Белгородской области.

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    3 декабря 2023, 14:09
    В Тбилиси задались вопросом о целесообразности украинских жертв

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Представитель лояльной властям грузинской партии «Сила народа» Тамта Мегрелишвили задалась вопросом о целесообразности украинских жертв в условиях ставшего достоянием общественности крупного внутриполитического раскола на Украине, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Комментируя противостояние президента Украины Владимира Зеленского и мэра Киева Виталия Кличко, грузинский политик заявила, что «все это серьезно», сообщает imedinews.ge.

    «Серьезные противостояние и проблемы, а тем временем в войне, которую спланировали «большие дяди», погибает свободолюбивый украинский народ», – отметила она.

    Другой член «Силы народа» Давид Картвелишвили назвал в этом контексте «полностью логичной позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который категорически против членства такой Украины в Евросоюзе».

    Политический эксперт Нино Чачуа заявила в этой же связи, что «завершается игра Зеленского в лидеры мира».

    «Уже сами украинцы громко говорят, что там плохи дела, – отметила она. – Впрочем, о каком демократическом стиле управления Украины можно было говорить, если в команде Зеленского изначально были грузины, которые разыскивались за совершение тяжелейших преступлений?».

    Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из-за действий президента Украины Владимира Зеленского в стране почти не осталось независимых институтов власти, а сама Украина практически движется к авторитаризму. Кличко также поддержал Главкома ВСУ Валерия Залужного, который, по его словам, «был прав, когда говорил о патовой ситуации на фронте, а президент Украины Владимир Зеленский расплачивается за допущенные ошибки».

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    3 декабря 2023, 09:14
    В Стамбуле задержали главаря российской ОПГ

    Глава МВД Турции: Один из главарей российской организованной преступной группы Шамиль Амиров задержан в Стамбуле

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Один из главарей российской организованной преступной группы Шамиль Амиров задержан в Стамбуле, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.

    По его словам, в результате операции, проведенной в стамбульском районе Сарыер, задержан один из главарей действующей в России организованной преступной группы Шамиль Амиров, передает ТАСС.

    Министр отметил, что операция была проведена по месту проживания Амирова, который находился в розыске по линии Интерпола по обвинению в мошенничестве.

    Ранее турецкие правоохранители задержали объявленного Россией в розыск главаря международной преступной группы Гурама Чихладзе.

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    3 декабря 2023, 12:14
    В Коми медведица напала на четверых лесозаготовщиков

    Tекст: Валентина Григоренко

    Медведица напала на четверых лесозаготовщиков в Коми, двое оказались в реанимации с разорванными лицами, сообщили в Троицко-Печорском аварийно-спасательном отряде.

    Как указал дежурный отряда, нападение произошло в 60 километрах от поселка Троице-Печорское. По его словам, четверо вахтовиков шли размечать делянку, двое впереди и двое сзади, затем на них из берлоги выскочила медведица и напала, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что те мужчины, которые шли сзади, успели включить бензопилу и смогли отпугнуть медведицу, остальных раненых вахтовиков они отнесли в место, где была сотовая связь, а затем вызвали спасателей и медицинскую помощь.

    Дежурный рассказал, что двое мужчин пострадали сильно, медведица «сняла с них скальп, сломала руку, прокусила бедро», у одного вахтовика «раздроблены лицевые кости», их доставили в больницу, они в реанимации.

    Он уточнил, что, по словам рабочих, они слышали писки медвежат в берлоге. «Не совсем понятно, почему медведица проснулась, ее теперь только отстреливать, но это дело охотоведов», – отметил дежурный.

    Ранее сообщалось, что на рабочих Чаяндинского месторождения напал агрессивный медведь, пострадавших вахтовиков доставили в больницу поселка Витим Ленского района Якутии.

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    3 декабря 2023, 10:37
    Пушков объяснил изменение психологии украинского конфликта

    Пушков: Изменение психологии украинского конфликта исходит от Запада как его участника

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Изменение психологии украинского конфликта исходит от самого Запада как непосредственного участника конфликта, заявил глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков на фоне призывов генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга «подготовиться к плохим новостям с Украины».

    По словам Пушкова, изменение мировой психологии украинского конфликта не просто распространяется на Запад, а во многом исходит от самого Запада как непосредственного участника и автора, наряду с Киевом, украинского кризиса. Сенатор добавил, что Столтенберг призывает «подготовиться к плохим новостям с Украины», хотя еще полгода назад из него было невозможно выдавить признание, что конфликт разворачивается в проигрышную для Украины сторону, передает РИА «Новости».

    Пушков добавил, что все происходящее – вполне ожидаемо на фоне провалившегося контрнаступления Киева, неспособности западных санкций обрушить экономику России и кризиса на Ближнем Востоке.

    Он отметил также, что можно, разумеется, как глава Пентагона Ллойд Остин, утверждать, что США способны действовать одновременно на двух направлениях – украинском и ближневосточном, но развитие событий и внутри, и вовне США, не на словах провозглашать, а успешно проводить такую политику на деле неизмеримо сложнее.

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому телеканалу ARD, отвечая на вопрос о том, ждет ли он, что ситуация для Киева на фронте может ухудшиться, призвал готовиться к «плохим новостям» с Украины.

    Коментарии (4)
    3 декабря 2023, 15:32
    Политолог: Столтенберг указал Киеву, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих

    Политолог Владимир Корнилов: Запад спишет на Киев все неудачи на фронте

    Политолог: Столтенберг указал Киеву, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих
    @ Bernd Elmenthaler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, что следует готовиться к плохим новостям с Украины, говорят о том, что Запад решил переложить на Киев ответственность за неудачный контрнаступ и другие провалы на фронте. В целом же Запад начинает демонизацию Зеленского, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее Столтенберг заявил, что Украина находится в «критической ситуации».

    «Тут, конечно, нужно вспомнить, что сам Столтенберг уверенно настраивал Украину на то, что она сможет победить Россию, более того – должна победить. Он обещал, что Запад не бросит Киев, и так далее. И теперь ему бы ответить за те слова. А вместо этого он недвусмысленно указывает, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. В целом же окончательные решения о контрнаступе и прочих значительных шагах принимали именно европейские и американские руководители. А теперь переложили все это на украинцев», – отметил политолог Владимир Корнилов.

    «Вообще, такую тактику перенимают почти все, кто на протяжении двух последних лет настраивал Киев на победу и не допускал даже возможности, чтобы украинское руководство садилось за стол переговоров с Москвой. А теперь они говорят: это прерогатива Киева. В США в околополитических кругах также говорят, что американцы бы не послали своих солдат в атаку в таких условиях, в каких воюют ВСУ. Все это порождает ряд неудобных вопросов западному руководству. И как они на них отвечают? А вот так: все вопросы к Киеву», – заметил он.

    «Причем важный вопрос: на какое руководство Украины в конечном счете планирует Запад списать неудачи на фронте? На военную или на гражданскую администрацию? Ни то, ни другое не исключено. Сейчас же подходит к концу первая фаза – десакрализация Зеленского. Видна тенденция обвинять его в том, что он мешал военным, в том, что он выстроил авторитарный режим на Украине. То есть уже начинается второй этап – постепенный процесс демонизации Зеленского. Американский журнал Time недавно вышел с маленьким Зеленским на обложке, и в надписи над ним, почему-то большими буквами выделено слово «Никто», – напомнил аналитик.

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что следует готовиться к плохим новостям с Украины. Такую точку зрения он изложил в субботу в интервью немецкому телеканалу Das Erste. «Войны развиваются поэтапно. Но мы должны поддерживать Украину и в хорошие, и в плохие времена», – указал он, добавив, что увеличение производства боеприпасов имеет решающее значение.

    В то же время он признал, что страны НАТО не смогли удовлетворить возросший спрос на них. Украина, полагает генсек, находится в «критической ситуации», сообщает ТАСС. Однако он не стал отвечать на вопрос, как в такой ситуации следует действовать командованию в Киеве. «Я оставлю принятие этих трудных оперативных решений на усмотрение украинцев и военачальников», – указал Столтенберг.

    В свою очередь замглавы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова признала, что странам Европы сложно убедить своих граждан в необходимости оказывать Украине финансовую и военную поддержку.

    Ранее депутат Бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что Германия потратила на поддержку Киева и ВСУ около 60 млрд евро за все время конфликта, Украина все больше становится похожей на бездонную бочку.

    В Белом доме признались, что оказывать Украине военную поддержку будет крайне сложно без одобрения Конгрессом США дополнительных ассигнований. Кроме того, НАТО отказалось предоставлять Украине летальное оружие в 2024 году.

    Коментарии (10)
    3 декабря 2023, 14:54
    В Германии потребовали прекратить выплаты новым украинским мигрантам

    Tекст: Ольга Иванова

    Необходимо прекратить выплаты вновь прибывающим украинским мигрантам, потребовал премьер-министр Баварии и председатель оппозиционной немецкой партии «Христианско-социальный союз» (ХСС) Маркус Зедер, сообщает издание Stern.

    При этом Зедер считает, что отменять выплаты уже приехавшим беженцам с Украины было бы незаконно, «однако для новых случаев необходимо менять курс», передает РИА «Новости».

    Он также считает, что приезжающим нужно давать пособия через пять лет, а не через 18 месяцев. Зедер отметил, что в таком случае в Баварии вместо пособия, выдаваемого наличными, просителям убежища переводили бы сумму на еду и одежду на карты.

    В ФРГ опять обостряется дискуссия по вопросам миграционной политики. В связи с прошедшими в стране антисемитскими выступлениями, Шольц заявил о выделении 18 млрд евро федеральным землям и муниципалитетам для решения проблем, связанных с беженцами.

    При этом для иностранных лиц установят ряд ограничений, кроме того, им снизили пособия. Этот подход вызвал серьезные расхождения между главами разных земель ФРГ.

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    3 декабря 2023, 16:51
    В Киеве митингующие потребовали вернуть мобилизованных в начале конфликта

    Tекст: Ольга Иванова

    В Киеве возле горадминистрации прошел митинг, собравшиеся требовали вернуть с фронта мобилизованных в начале конфликта на Украине, пишет украинское издание «Страна».

    Уточняется, что митингующие требовали демобилизовать украинских военных, находящихся на фронте с февраля прошлого года, передает РИА «Новости».

    Напомним, украинских военных-срочников, чей срок службы подошел к концу, решили демобилизовать по предложению президента Украины Владимира Зеленского.

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    3 декабря 2023, 14:44
    ВСУ потеряли за сутки на Донецком направлении до 300 военных
    ВСУ потеряли за сутки на Донецком направлении до 300 военных

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские военные за минувшие сутки поразили на Донецком направлении до 300 украинских военных, гаубицу Д-30 и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что на Донецком направлении ВС РФ поразили живую силу и технику ВСУ в районах Курдюмовки, Андреевки и Клещеевки ДНР. Отмечается, что Украина потеряла на данном направлении до 300 военнослужащих, боевую машину пехоты, два автомобиля, орудие Д-20, гаубицу Д-30 и установку «Гвоздика».

    В Минобороны добавили, что на Южно-Донецком направлении потери противника составили до 85 военнослужащих убитыми и ранеными, уничтожены боевая бронированная машина, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация» и САУ «Гвоздика».

    Как указали в пресс-службе, на Купянском направлении российская армия уничтожила склад боеприпасов 113-й украинской бригады территориальной обороны в районе Липцов Харьковской области, а ВСУ потеряли до 95 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля и гаубицу Д-30.

    В ведомстве подчеркнули, что на Краснолиманском направлении российские военные отразили атаку штурмовой группы 60-й механизированной бригады ВСУ в районе Ямполовки ДНР, а потери Киева составили до 250 военнослужащих и два автомобиля.

    В сообщении говорится, что на Запорожском направлении Россия отразила атаку штурмовой группы 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Вербового Запорожской области, а ВСУ потеряли до 20 военных и два автомобиля.

    В ведомстве заявили, что на Херсонском направлении ВС России поразили до 65 украинских военнослужащих, два автомобиля, три артиллерийские установки «Гвоздика» и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

    Кроме того, в Минобороны добавили, что российские войска поразили заглубленный командный пункт центра управления и оповещения ПВО воздушного командования ВСУ «Восток» в районе Днепропетровска, склады горючего в районах Миргорода Полтавской области и города Хмельницкий, арсенал боеприпасов в Николаевской области, а также живую силу и технику в 107 районах.

    В ведомстве уточнили, что средствами ПВО российские военные уничтожили восемь украинских беспилотников в районах Подкуйчанска ЛНР, Славного, Белогоровки ДНР, Песчановки и Виноградного Херсонской области и Вербового Запорожской области, а также переоборудованные для поражения наземных целей две зенитные управляемые ракеты С-200 и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские десантники сожгли две БМП украинских военных в районе Вербового в Запорожской области.

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    3 декабря 2023, 22:26
    В офисе Зеленского заявили о депрессии в украинском обществе

    Советник главы офиса Зеленского Подоляк признал накопившееся у жителей Украины «раздражение» по отношению к властям

    В офисе Зеленского заявили о депрессии в украинском обществе
    @ Davyd Arakhamia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинское общество находится в состоянии депрессии, у него накопилось очень много раздражения по отношению к властям страны, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

    «Два года войны, стагнация, стагнация политической жизни, много нереализованных амбиций», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Подоляк отметил, что у людей есть «очень много тяжелых вопросов – как, куда, зачем, какой ценой». Кроме того, население Украины видит, что «не все в государственной вертикали, на уровне местных властей точно так же вкладываются в войну, как само общество».

    Советник главы офиса президента Украины пояснил, что речь идет и о коррупции, «и о модели поведения, и о странных заявлениях периодических». «Вот это все таким тяжелым грузом ложится, потому что по линии фронта прорыва не случилось», – сказал он.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина вышла на новый этап конфликта с Россией. Он признал, что этот этап будет тяжелым, а предыдущий – так называемое контрнаступление украинских войск – фактически провалился.

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