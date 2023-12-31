Неважно, отлично ли у вашей армии поставлены дела, плохо или средненько. Главное, чтобы у своих было как можно больше материальных средств, а у чужих – как можно меньше.2 комментария
Машков призвал выстоять, чтобы никто не отнял у детей Новый год
Актер Владимир Машков выразил соболезнования белгородцам, а также призвал россиян выстоять, чтобы никто не отнял у детей Новый год.
«Второй день все мысли о Белгороде. Этой жестокости и подлости не может быть прощения, как не может быть прощения тем, кто отдавал приказы наносить ракетные удары по елке в центре города, где гуляют дети. Все что происходит в очередной раз убеждает меня в правильности решения президента Российской Федерации о начале специальной военной операции. Этот бесчеловечный террор нужно остановить, потому что нынешняя Украина сама не способна вырезать эту гангрену. Подобные трагедии сплачивают нас еще больше. Все регионы страны с Белгородом. В первые минуты трагедии тысячи добровольцев и волонтеров выехали на место и оказывали помощь. Мы вместе, вся страна вместе с Белгородом, семьями погибших и раненых. Мы будем рядом, мы выстоим, мы победим, чтобы никто и никогда не смог отнять у наших детей волшебный праздник Новый год», – сказал он.
Видео с поддержкой Машков опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».
В воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате украинского обстрела Белгорода погибли 24 человека, ранения получили 108 человек.
Напомним, ВСУ подвергли массовому обстрелу кассетными боеприпасами Белгород. Среди погибших и пострадавших есть дети.