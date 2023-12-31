Воздушную тревогу отменили в Севастополе

Неважно, отлично ли у вашей армии поставлены дела, плохо или средненько. Главное, чтобы у своих было как можно больше материальных средств, а у чужих – как можно меньше.0 комментариев
Неважно, отлично ли у вашей армии поставлены дела, плохо или средненько. Главное, чтобы у своих было как можно больше материальных средств, а у чужих – как можно меньше.0 комментариев
Это последний материал известного публициста и многолетнего автора газеты ВЗГЛЯД Максима Соколова, который скончался на 65-м году жизни. Редакция газеты «Взгляд» выражает искренние соболезнования близким.13 комментариев
Наши сегодняшние противники являются потомками польских, шведских, французских, англосаксонских и немецких завоевателей – рыцарей, колонизаторов, работорговцев, нацистов. Верить в скорый крах России для них так же естественно, как для украинской дамочки времен Майдана выходить на улицу в кастрюльке.36 комментариев
Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на заявление Подоляка о том, что «переговоров с Россией не будет, а будут «ультимативные требования к Российской Федерации на наивысшем уровне», которые Москва примет.
По ее мнению, «эти террористические твари пытаются зомбировать свое население» из последних сил, загоняя в окопы «под дулом пистолета».
Она подчеркнула, что Россия «никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу», и «гнала взашей» каждого, кто приходил «с мечом или гранатой».
Также Захарова поддержала Белгород, пострадавший в субботу от обстрела ВСУ. «Белгород – всей страной с вами!», – заключила дипломат.
Напомним, при обстреле Белгорода, по последним данным МЧС, погибли 10 человек. Туда из Москвы по поручению президента Владимира Путина направили медиков и сотрудников МЧС.
Генерал ВСУ Кривонос: ВС России узнали слабые места ПВО Украины перед ударами
По его словам, это была давно спланированная работа российских воздушно-космических сил, российские военные просчитали все слабые места в воздушной обороне Украины и разработали тактику для этих ударов, передает РИА «Новости».
Кривонос добавил, что российская армия методично ликвидирует критическую инфраструктуру Украины.
Кроме того, отставной генерал отметил, у России большой потенциал для нанесения ударов, поскольку страна обладает серьезным количеством ракет.
Накануне серия взрывов прогремела в Одессе. Также были нанесены удары по объектам в Харькове, фиксировались прилеты в Черкассах. Пожар произошел и на объекте критической инфраструктуры во Львове на западе страны. Несколько ударов было нанесено по целям в Киеве. Это подтвердил мэр города Виталий Кличко.
Ряд взрывов произошел в районах, где находятся объекты критической инфраструктуры и промышленные предприятия Украины,
О смерти журналиста РИА «Новости» сообщила его супруга Светлана.
Соколов был колумнистом РИА «Новости», публиковался в газете ВЗГЛЯД, выступал обозревателем ведущих российских СМИ, работал с ВГТРК, Первым каналом, «Известиями», «Коммерсантом» и другими.
Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что Максим Соколов был «исключительным человеком высочайшей культуры», у него было изысканное чувство юмора, он искренне любил Россию и задавал высокую планку для коллег.
«Для нас это большая потеря, невосполнимая утрата. Нам будет его не хватать», – заключил Киселев.
ВСУ произвели «неизбирательный комбинированный удар» по Белгороду двумя ракетами РСЗО «Ольха» в кассетном снаряжении, а также снарядами РСЗО чешского Vampire, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.
«Это преступление не останется безнаказанным», – подчеркнуло Минобороны.
Большая часть снарядов Vampire перехвачена средствами ПВО, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет «Ольха» попали по городу.
На данный момент известно о 12 погибших взрослых и двух несовершеннолетних, ранения получили 108 человек.
Ведомство указало, что в случае прямого попадания ракет «Ольха» с кассетными боеприпасами по городу последствия были бы «неизмеримо более тяжелыми».
Украинская сторона произвела этот обстрел, чтобы отвлечь внимание от своих поражений на фронте, а также чтобы спровоцировать ВС России на такие же ответные действия.
«Вооруженные силы России работают только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре. Будем действовать так и дальше», – заключили в министерстве.
Ранее МЧС сообщало о гибели 10 человек при обстреле в Белгороде.
Нападение на гражданское население и гражданскую инфраструктуру нарушают международное гуманитарное право, они неприемлемы, их необходимо немедленно прекратить, заявили в офисе генсека РИА «Новости».
Там добавили, что такие нападения следует осудить.
В субботу украинские военные обстреляли Белгород с помощью кассетных боеприпасов РСЗО «Ольха». Также для обстрела применялась чешская РСЗО Vampire, погибло 14 человек. В тяжелом состоянии находятся пятеро детей и 12 взрослых.
Погибли хоккеисты 2010 и 2011 года рождения, ДТП произошло на четырехполосной дороге, сообщили в федерации РИА «Новости».
Есть предположения, что автомобиль могло занести из-за колеи и неудачного перестроения, добавили там.
Где именно произошла авария, не уточняется.
Соболезнования родным и близким в связи со смертью спортсменов выразили хоккейные клубы «Череповец» и «Чайка», а также сама Федерация хоккея Вологодской области.
В городе из-за обстрела ВСУ погибли девять взрослых и один ребенок, пострадало 45 человек, включая четверых несовершеннолетних, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Ранее сообщалось о шести погибших при обстреле города.
Взрывы прозвучали в Киеве и в Киевской области
Взрывы прозвучали в городе Белой Церкви в Киевской области (100 км к юго-западу от Киева) и в городе Каменце-Подольском в Хмельницкой области. Также сообщается о взрывах в Черкасской области Украины и в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье. При этом в Киеве воздушную тревогу не объявляли.
Украинские СМИ сообщают о повторных взрывах в Харькове, передает ТАСС.
Напомним, в субботу вечером взрывы произошли в Одессе, Харькове, в Сумской и Черниговской областях Украины.
Захарова раскритиковала заявление Чехии об отказе участвовать в заседании СБ ООН в связи с украинским обстрелом Белгорода
Захарова заявила в Telegram, что «глубина полета» мысли Праги соразмерна решению Софии запретить» ей «пролет в воздушном пространстве Болгарии». По словам Захаровой, для нее стало неожиданностью, что «чешский МИД настолько безграмотен» и «не знает, как устроен Совет Безопасности ООН».
В МИД России указали, что СБ ООН остается «многосторонней структурой, которая пока еще работает в соответствии с международным правом, а не в угоду «миропорядку, основанному на правилах».
С другой стороны, отметила Захарова, в советские времена во внешнеполитическое ведомство Чехословакии «набирали по принципу лояльности компартии, а после люстрации – по принципу лояльности Западу». Как заявила Захарова, «главное же принцип, а не профессия».
Напомним, российская сторона требует участия чешского постпреда в ООН в заседании Совбеза, чтобы Чехия объяснилась за поставки вооружений киевскому режиму. Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что его страна не позволит России «вызывать куда-либо» чешских представителей.
Шольц, комментируя проблемы граждан, отметил, что только коронавирус отступил, и «Россия начала беспощадный конфликт в центре Европы», передает РИА «Новости» со ссылкой на Die Welt.
По его словам, после начала конфликта на Украине, Путин «перекрыл газовый кран».
После этого обращения он подвергся критике немецких граждан. В комментариях к материалу в Die Welt они написали, что Берлин сам отказался от российского газа, а США подорвали «Северные потоки», и призвали Шольца подать в отставку.
Ранее Шольц обвинил Россию в прекращении поставок трубопроводного газа в Европу, а значит, и в повышении цен на энергоносители.
В ноябре президент России Владимир Путин заявил, что у Германии нет суверенитета, поэтому она согласилась с закрытием газопровода, который поставлял газ из России через Польшу, и выплатами Украине.
США «не поощряют и не дают возможности подобных атак», заявили в госдепе РИА «Новости».
При обстреле Белгорода, по данным Минобороны, погибло 14 человек, включая двух детей. Обстрел производили с помощью РСЗО «Ольха» и чешского РСЗО Vampire. Для обстрела использовались кассетные боеприпасы.
В Telegram-канале ведомства говорится, что в ответ на террористический акт со стороны ВСУ ВС России поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове, использовавшиеся преступным киевским режимом.
В Минобороны уточнили, что высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде.
Кроме того, в ведомстве добавили, что там же находились до 200 иностранных наемников, которых планировалось привлечь к проведению террористических рейдов на приграничной с Украиной территории России.
Как указали в ведомстве, ударами высокоточных ракет по зданию Службы безопасности Украины по Харьковской области и пункту временной дислокации националистического формирования «Правый сектор» ликвидированы представители руководящего состава СБУ, иностранные наемники и боевики подразделения «Кракен», непосредственно осуществлявшие подготовку диверсий на российской территории.
В сообщении говорится, что российские войска поразили филиал национального центра управления космическими средствами в районе населенного пункта Залесцы Хмельницкой области, который используется ВСУ для ведения разведки, а также уничтожены базы горючего в Харькове и Запорожье, с которых шло снабжение украинских группировок войск на Харьковском и Ореховском направлениях.
В Минобороны добавили, что российские военные ударили по пунктам временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и наемников численностью до 600 боевиков, а также местам стоянки военной техники и артиллерийских систем в пунктах Селидово, Курахово и на территории шахты Коротченко в ДНР.
В пресс-службе пояснили, что в результате Украина понесла значительные потери. Отмечается, что ВС России уничтожили две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS, с помощью которых киевский режим планировал в период новогодних праздников наносить ракетные удары по Донецку.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате украинского обстрела Белгорода погибли 24 человека, ранения получили 108 человек.
Напомним, ВСУ подвергли массовому обстрелу кассетными боеприпасами Белгород. Среди погибших и пострадавших есть дети.
Лавров счел наивностью надежды на улучшение отношений Москвы и Вашингтона при победе республиканца на выборах в США
Лавров подчеркнул, что политический истеблишмент в США считает Россию врагом, рассматривая ее как «экзистенциальную угрозу». Так думают и в Демократической, и в Республиканской партиях США, подчеркнул министр. По его словам, в связи с этим «межпартийным консенсусом» наивно рассчитывать, что отношения Москвы и Вашингтона станут лучше, если на выборах в США победит кандидат от Республиканской партии, передает РИА «Новости».
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что для восстановления отношений между двумя странами в США должны произойти «какие-то внутренние фундаментальные изменения», после которых Вашингтон будет готов «уважать других людей, другие страны» и искать компромиссы.
Гладков: Двое детей погибли при обстреле Белгорода со стороны ВСУ
ВСУ обстреляли центральную часть города, согласно предварительной информации, погибли двое детей, также есть раненые, сообщил губернатор в своем Telegram-канале.
Также зафиксировано попадание в жилой сектор.
Ранее в субботу при обстреле Брянской области погиб ребенок.
Взрывы прогремели в Одессе и Харькове
В Одессе нанесен удар, предположительно, по аэродрому Школьный. Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов заявил о более чем шести взрывах. Власти Харькова подтвердили удары по объектам в городе. Также сообщается о взрывах в Черниговской области, передает RT.
Украинские СМИ сообщают, что «на Сумщине прозвучали взрывы», передает РИА «Новости».
«Рои ударных дронов несутся к Киеву, тревога охватывает Украину», – пишут «Военкоры русской весны».
Накануне серия взрывов прозвучала в Одессе, Харькове, Черкассах, Киеве. Пожар произошел на объекте критической инфраструктуры во Львове. Ряд взрывов произошел в районах, где находятся объекты критической инфраструктуры и промышленные предприятия Украины. Как заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос, российские войска узнали слабые места ПВО Украины перед ударами.