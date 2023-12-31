Неважно, отлично ли у вашей армии поставлены дела, плохо или средненько. Главное, чтобы у своих было как можно больше материальных средств, а у чужих – как можно меньше.0 комментариев
Воздушная тревога объявлена в Севастополе
В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«Внимание всем! Воздушная тревога», – написал в своем Telegram-канале губернатор.
Кроме того, в Telegram-канале инфоцентра по автодорогам и ситуации на автоподходах к Крымскому мосту сообщили, что перекрыт проезд по Крымскому мосту, передает ТАСС.
В четверг в Минобороны России заявили, что дежурными средствами ПВО над Крымом сбито два украинских беспилотника.
Ранее Развожаев указал, что система ПВО сработала над морем; по предварительной информации, сбит беспилотник.