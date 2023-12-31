Воздушная тревога объявлена в Севастополе

Tекст: Валентина Григоренко

«Внимание всем! Воздушная тревога», – написал в своем Telegram-канале губернатор.

Кроме того, в Telegram-канале инфоцентра по автодорогам и ситуации на автоподходах к Крымскому мосту сообщили, что перекрыт проезд по Крымскому мосту, передает ТАСС.

В четверг в Минобороны России заявили, что дежурными средствами ПВО над Крымом сбито два украинских беспилотника.

Ранее Развожаев указал, что система ПВО сработала над морем; по предварительной информации, сбит беспилотник.