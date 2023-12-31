Сдавшегося в плен солдата ВСУ раскритиковала жена

Жена солдата ВСУ возмутилась тем, что он сдался в плен

Tекст: Валентина Григоренко

Видео опубликовала Соколова в своем Telegram-канале. На кадрах видно, как попавшему в плен украинскому солдату по имени Иван разрешили позвонить супруге, которая осталась недовольна, передает РИА «Новости».

«Ну как так, сдаться в плен?» – возмутилась женщина, нецензурно выругавшись.

Иван начал оправдываться, пояснив, что у него не было другого выхода ввиду того, что его подразделение обстреляли сами украинцы.

Однако супруга военнопленного не высказала особой радости по поводу того, что он остался жив. Автор видео в связи с этим предположила, что женщина надеялась получить компенсацию за гибель мужа.

Ранее сообщалось, что украинский заградотряд расстрелял отступающих солдат ВСУ.

В октябре украинские военные из 95-й десантно-штурмовой бригады, попавшие в плен под Соледаром, рассказали, что заградотряды националистов, стоящие позади украинских позиций, расстреливают тех, кто не хочет продолжать бой.