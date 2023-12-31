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Минобороны назвало количество дежурных военных ПВО в новогодние праздники
МО России: Около 20 тыс. военных ПВО-ПРО будут дежурить в новогодние праздники
Боевое дежурство в новогодние праздники будут нести около 20 тыс. военнослужащих объединения ПВО-ПРО Воздушно-космических сил, этом сообщили в Минобороны России.
По сообщению Минобороны, за период новогодних праздников к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне будут задействованы около 20 тыс. военнослужащих, передает РИА Новости.
Ранее в воскресенье ПВО сбила украинский БПЛА над Курской областью.