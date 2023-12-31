Американский эсминец сбил две ракеты хуситов в Красном море

Tекст: Валентина Григоренко

Перед этим контейнеровоз датской судоходной корпорации Maersk Hangzhou, который ходит под флагом Сингапура, сообщил, что во время прохождения южной части Красного моря был атакован ракетой и запросил помощь, передает «Интерфакс».

Отмечается, что на запрос откликнулся эсминец USS Gravely. Контейнеровоз признан пригодным к плаванию, сообщений о пострадавших нет.

Как указало CENTCOM, с 19 ноября уже насчитывается 23 незаконных нападений хуситов на суда, осуществляющие международные морские перевозки.

Ранее официальный представитель хуситов Мухаммед Абдессалам заявил, что американский военный корабль совершил ошибочный ракетный пуск в Красном море море в попытке сбить разведывательный беспилотник хуситов.

Напомним, что в судоходной корпорации Дании Maersk заявили, что хаос в Красном море, вызванный атаками йеменских хуситов на коммерческие суда, может затянуться на месяцы.