Это последний материал известного публициста и многолетнего автора газеты ВЗГЛЯД Максима Соколова, который скончался на 65-м году жизни. Редакция газеты «Взгляд» выражает искренние соболезнования близким.9 комментариев
Американский эсминец сбил две ракеты хуситов в Красном море
Американский эсминец USS Gravely сбил две противокорабельные баллистические ракеты, запущенные из районов, контролируемых хуситами в Йемене, сообщило центральное командование США (CENTCOM).
Перед этим контейнеровоз датской судоходной корпорации Maersk Hangzhou, который ходит под флагом Сингапура, сообщил, что во время прохождения южной части Красного моря был атакован ракетой и запросил помощь, передает «Интерфакс».
Отмечается, что на запрос откликнулся эсминец USS Gravely. Контейнеровоз признан пригодным к плаванию, сообщений о пострадавших нет.
Как указало CENTCOM, с 19 ноября уже насчитывается 23 незаконных нападений хуситов на суда, осуществляющие международные морские перевозки.
Ранее официальный представитель хуситов Мухаммед Абдессалам заявил, что американский военный корабль совершил ошибочный ракетный пуск в Красном море море в попытке сбить разведывательный беспилотник хуситов.
Напомним, что в судоходной корпорации Дании Maersk заявили, что хаос в Красном море, вызванный атаками йеменских хуситов на коммерческие суда, может затянуться на месяцы.