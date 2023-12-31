Это последний материал известного публициста и многолетнего автора газеты ВЗГЛЯД Максима Соколова, который скончался на 65-м году жизни. Редакция газеты «Взгляд» выражает искренние соболезнования близким.6 комментариев
В США боксерам-трансгендерам разрешили соревноваться с женщинами
Daily Mail: В США разрешат боксерам-трансгендерам выступать в женских соревнованиях
Ассоциация бокса США (USA Boxing) допустит трансгендеров до женских турниров с 2024 года при соблюдении ряда условий, сообщает газета Daily Mail.
Как сообщает издание, боксерам, которые хотят изменить категорию, нужно объявить о своей новой гендерной идентичности, ежеквартально проходить тест на гормоны, сделать операцию по смене пола и предоставлять данные в федерацию, передает ТАСС. Для сменивших пол мужчин уровень тестостерона не должен превышать 5 нмоль/л, тогда, как у боксера-мужчины уровень должен быть в два раза выше.
Ранее губернатор американского штата Техас Грег Эбботт подписал закон, запрещающий трансгендерным девочкам принимать участие в женских спортивных соревнованиях в государственных школах.