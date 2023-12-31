В США боксерам-трансгендерам разрешили соревноваться с женщинами

В России собрано более 500 тыс. подписей в поддержку самовыдвижения Путина

Tекст: Александра Юдина

Согласно данным региональных штабов, по всей России уже собрано более 500 тыс. в поддержку Путина, в данный момент юристы начинают проверку всех необходимых документов, передает ТАСС.

Суворова добавила, что в центральный штаб привезли первую часть собранных подписей из Московской области, с 5 января в штаб начнут привозить подписи и другие регионы.

Сбор подписей в поддержку Владимира Путина начался 23 декабря.

Ранее начал работу предвыборный сайт Путина. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

