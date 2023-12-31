Ким Чен Ын заявил о невозможности объединения КНДР и Республики Корея

Ким Чен Ын призвал войска КНДР быть готовыми «умиротворить» всю территорию Республики Корея

Tекст: Антон Антонов

«Оглядываясь назад на продолжительные межкорейские отношения, наша партия пришла к выводу, что никогда не будет возможным достичь объединения с Республикой Корея», – приводит слова Ким Чен Ына ТАСС со ссылкой на ЦТАК.

Он обвинил Южную Корею в том, что Сеул стремится к «объединению на основе поглощения» в общую систему. КНДР же, по его словам, поддерживает объединение по принципу «один народ, одно государство, две системы.

Вооруженные силы КНДР «должны выполнять политику в военной сфере по обеспечению безопасности» страны, их «реакция должна быть сокрушительной», сказал Ким Чен Ын. Он призвал готовиться «к грандиозным событиям». Армия КНДР, по его словам, должна быть готова «стремительно отреагировать на ядерный кризис, который может возникнуть».

По мнению Ким Чен Ына, противники КНДР могут спровоцировать войну на Корейском полуострове в любой момент. Он велел развивать отношения с «независимыми антиимпериалистическими странами, которые поднялись на борьбу с американским и западным гегемонизмом».

В вопросе «межкорейских отношений и политики объединения» Ким Чен Ын считает «необходимым признать реальность» и прояснить отношения с Сеулом. Он не видит возможности рассматривать как партнера Южную Корею, которая объявила КНДР «главным врагом, вступила в сговор с внешними силами и лишь ждет момента для «крушения режима». Отношения «Севера и Юга» превратились в «отношения двух враждебных, находящихся в состоянии войны государств», сказал он.

Напомним, в ноябре министры обороны Республики Корея и США Син Вон Сик и Ллойд Остин подписали обновленную «адаптированную стратегию сдерживания» в отношении КНДР.