Это последний материал известного публициста и многолетнего автора газеты ВЗГЛЯД Максима Соколова, который скончался на 65-м году жизни. Редакция газеты «Взгляд» выражает искренние соболезнования близким.3 комментария
Взрывы прогремели на Украине
Взрывы прогремели в Одессе и Харькове
Взрывы произошли в Одессе, Харькове, в Сумской и Черниговской областях Украины, сообщают местные власти и украинские СМИ.
В Одессе нанесен удар, предположительно, по аэродрому Школьный. Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов заявил о более чем шести взрывах. Власти Харькова подтвердили удары по объектам в городе. Также сообщается о взрывах в Черниговской области, передает RT.
Украинские СМИ сообщают, что «на Сумщине прозвучали взрывы», передает РИА «Новости».
«Рои ударных дронов несутся к Киеву, тревога охватывает Украину», – пишут «Военкоры русской весны».
Накануне серия взрывов прозвучала в Одессе, Харькове, Черкассах, Киеве. Пожар произошел на объекте критической инфраструктуры во Львове. Ряд взрывов произошел в районах, где находятся объекты критической инфраструктуры и промышленные предприятия Украины. Как заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос, российские войска узнали слабые места ПВО Украины перед ударами.