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Прокурор МУС пообещал тщательное расследование преступлений в Израиле и Палестине
Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан пообещал, что будет проведено тщательное расследование предполагаемых военных преступлений в Израиле и Палестине, говорится в его заявлении, опубликованном по итогам визита в Израиль и Палестину.
В заявлении говорится, что в работе МУС будет «полагаться на партнерство всех участников, чтобы гарантировать, что предпринимаемые прокуратурой действия основываются на объективных, поддающихся проверке доказательствах, которые могут быть использованы в суде», передает ТАСС.
Во время поездки прокурор встретился с родственниками жертв преступлений, а также с президентом Палестины Махмудом Аббасом.
Ранее Хан сообщил, что с призывом расследовать ситуацию в Палестине обратились пять стран. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что есть много доказательств для преследования правительства Израиля в Международном уголовном суде. Власти Ирана также хотят подать иск в МУС против Израиля.