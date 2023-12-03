Прокурор МУС пообещал тщательное расследование преступлений в Израиле и Палестине

Tекст: Ольга Иванова

В заявлении говорится, что в работе МУС будет «полагаться на партнерство всех участников, чтобы гарантировать, что предпринимаемые прокуратурой действия основываются на объективных, поддающихся проверке доказательствах, которые могут быть использованы в суде», передает ТАСС.

Во время поездки прокурор встретился с родственниками жертв преступлений, а также с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

Ранее Хан сообщил, что с призывом расследовать ситуацию в Палестине обратились пять стран. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что есть много доказательств для преследования правительства Израиля в Международном уголовном суде. Власти Ирана также хотят подать иск в МУС против Израиля.