Эрдоган заявил о большом числе доказательств для преследования правительства Израиля в МУС

Американист объяснил решение Сената США согласовать бюджет без помощи Украине

Политолог Межуев: Сенат США принял бюджет без помощи Украине и Израилю, чтобы не допустить шатдауна

Tекст: Илья Абрамов

«Принятие закона без учета помощи Украине было довольно прогнозируемым. Но что действительно неожиданно, так это то, что Байден, скорее всего, также подпишет документ и не станет накладывать вето», – сказал Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ.

«Это говорит о том, что республиканцам и демократам удалось друг с другом договориться. Угроза шатдауна вынуждает стороны идти на уступки. Потому что если бюджет не будет принят, то практически все государственные служащие окажутся без зарплаты, а этого не хочет никто», – отмечает собеседник.

«Удивительно и то, что в итоговом документе ни в каком виде не был упомянут Израиль. Естественно, Палата представителей с радостью примет отдельный законопроект помощи Тель-Авиву. Однако исполнительная власть может воспротивиться данному предложению. Тот же Байден говорил, что наложит вето на такую инициативу. Видимо, по этому поводу еще предстоят переговоры», – резюмировал Межуев.

Ранее Сенат Конгресса США вслед за Палатой представителей принял план продолжения финансирования работы правительства без выделения средств на помощь Израилю и Украине. Законопроект поддержали 87 законодателей, 11 выступили против.

Напомним, Палата представителей Конгресса США одобрила план финансирования работы федерального правительства страны, который не включает помощь Израилю и Украине. За проголосовали 336 парламентариев (209 членов Демократической партии, 127 – Республиканской). Против выступили 95 законодателей, в основном консервативные республиканцы.

Принятая инициатива предусматривает продолжение финансирования работы правительственных ведомств и программ, в ведении которых находятся вопросы сельского хозяйства, энергетики, военного строительства, транспорта и жилья, вплоть до 19 января 2024 года. Остальные отрасли будут профинансированы до 2 февраля 2024 года. При этом выделение помощи Израилю и финансирование Украины проектом закона не предполагается.

Теперь план финансирования будет отправлен на подпись президенту США Джо Байдену. CNN со ссылкой на неназванного представителя Белого дома сообщает о готовности американского лидера одобрить законопроект, если тот будет принят Сенатом, а также «сохранит текущий уровень финансирования и не будет иметь вредных политических факторов».

Напомним, ранее стало известно, что Джо Байден наложит вето на отдельный проект Конгресса о выделении помощи Тель-Авиву. В Белом доме отметили, что запросы на поддержку Украины и Израиля разделять нельзя, а намерение республиканцев разделить запрос является политизацией ситуации. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о спорах, которые вызывает внутри американской элиты помощь Украине и Израилю.