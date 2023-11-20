Иран решил подать в Международный уголовный суд иск против Израиля

Маск отверг обвинения в антисемитизме

Tекст: Ольга Никитина

Маск на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) написал, что на прошлой неделе в СМИ «появились сотни фальшивых историй», в которых его называли «антисемитом». «Нет ничего более далекого от истины», – подчеркнул предприниматель, добавив, что желает человечеству «только лучшего и процветающего будущего», передает ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что ряд крупных компаний, в том числе Disney, IBM и Apple, приняли решение прекратить размещение рекламы на платформе X после того, как бизнесмен в одной из своих публикаций согласился с утверждением одного из пользователей, что «еврейские сообщества продвигают в отношении белых людей ту же диалектическую ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя». Маск пообещал, что подаст иски в суд к этим компаниям.