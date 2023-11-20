Люди с сексуальными расстройствами являются инструментом – и не больше, чем инструментом. Защита прав сексуальных меньшинств – предлог для того, чтобы привести в подчинение всех остальных.20 комментариев
Иран решил подать в Международный уголовный суд иск против Израиля
Власти Ирана хотят подать иск в Международный уголовный суд (МУС) против Израиля из-за его действий в секторе Газа, заявил официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи.
Отмечается, что Иран уже сформировал специальную комиссию для подготовки иска в МУС в соответствии с резолюцией саммита Организации исламского сотрудничества, передает ТАСС.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что имеется большое количество доказательств для преследования правительства Израиля в Международном уголовном суде.