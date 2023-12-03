Национальный суверенитет неразрывно связан со свободой. Но не с той ложной независимостью отчужденных друг от друга социальных единиц, которую декларирует Запад, а с истинной свободой общества и государства, языка и культуры, без которой не может быть и личной свободы каждого.14 комментариев
«Исламский джихад» заявил о ракетном залпе по поселениям на юге Израиля
Группировка «Сарая аль-Кудс», являющаяся боевым крылом палестинской организации «Исламский джихад», утверждает, что произвела ракетный обстрел поселений Мивтахим и Реим, расположенных на юге Израиля.
Как указывается в сообщении радикалов, нанесен ракетный залп по Реиму и Мивтахиму, передает ТАСС.
В свою очередь группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», являющаяся боевым крылом движения ХАМАС, заявила, что нанесла «ракетный удар по позициям противника к востоку от оккупированного Маджина», а также «произвела минометный обстрел скопления вражеских сил к востоку от Хан-Юниса», расположенного на юге сектора Газа.
Ранее беспилотник Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударил по позициям боевиков палестинского радикального движения ХАМАС и уничтожил пять террористов в секторе Газа.