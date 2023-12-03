Национальный суверенитет неразрывно связан со свободой. Но не с той ложной независимостью отчужденных друг от друга социальных единиц, которую декларирует Запад, а с истинной свободой общества и государства, языка и культуры, без которой не может быть и личной свободы каждого.14 комментариев
Власти выделили дополнительно 473 млн рублей на развитие Дальнего Востока
Кабмин дополнительно направит более 473 млн рублей на развитие инфраструктуры в ДФО
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительно более 473 млн рублей на реализацию планов социального развития центров экономического роста регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО), сообщила пресс-служба правительства.
Как говорится в сообщении, средства поступят в Приморский край на приобретение тяжелой техники для проведения аварийно-спасательных работ, расчистки русел рек и дноуглубительных работ и в Сахалинскую область на строительство автомобильной дороги Китовое – Янкито, передает ТАСС.
Кроме того, выделенные средства получит Еврейская автономная область на реконструкцию систем оповещения об угрозе возникновения ЧС, а также Чукотский автономный округ на покупку, доставку и монтаж двух модульных цехов, необходимых для зверобойного промысла.
Ранее президент России Владимир Путин поручил утвердить планы социально-экономического развития городов Дальневосточного федерального округа до 2030 года.