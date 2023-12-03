Национальный суверенитет неразрывно связан со свободой. Но не с той ложной независимостью отчужденных друг от друга социальных единиц, которую декларирует Запад, а с истинной свободой общества и государства, языка и культуры, без которой не может быть и личной свободы каждого.12 комментариев
Баста на Maybach попал в ДТП в Петербурге
Рэпер Баста на Maybach попал в ДТП после концерта в Петербурге
Автомобиль Maybach, в котором находился рэпер Баста (Василий Вакуленко), попал в ДТП на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, сообщают СМИ.
ДТП произошло на Южной дороге после концерта Басты на сцене «Газпром Арены». Как свидетельствуют опубликованные в Сети фотографии, арендованный Maybach вылетел за обочину. Сообщается, что в машине сработали подушки безопасности. Рэпер покинул место ДТП пешком, пишет «Фонтанка».
Как пишет «Комсомольская правда», за рулем машины был не сам Баста, а другой водитель.