  • Новость часаСША заявили, что «не позволят» России победить в конфликте на Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Германия захотела превратить Украину в фабрику смерти
    MWM: ВСУ понесли огромные потери из-за российских «двойных ударов»
    Дано объяснение хорошему русскому журналистки, которой Лавров не стал «разжевывать» ответ
    Медведев пообещал ассиметричный ответ на вмешательство во внутренние дела России
    Пентагон счел Россию и Китай «долгосрочными угрозами» для Западного полушария
    Пушков рассказал об унынии активных противников России в Киеве
    Кличко обвинил Зеленского в скатывании в авторитаризм
    В России разработали сверхзвуковой снаряд увеличенной дальности
    Умер Герой Советского Союза Александр Солуянов
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Русская триада: Верность, Единство, Свобода

    Национальный суверенитет неразрывно связан со свободой. Но не с той ложной независимостью отчужденных друг от друга социальных единиц, которую декларирует Запад, а с истинной свободой общества и государства, языка и культуры, без которой не может быть и личной свободы каждого.

    12 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В европейской русофобии не всегда виноваты США

    Антироссийское поведение многих европейских стран часто кажется нам противоестественным. Однако в действительности для него имеются глубокие предпосылки. Отличный пример тому – Чехия, Финляндия, Голландия, Швейцария и Португалия.

    25 комментариев
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин Казаки на фронте перестали быть «ряжеными»

    Как только русское казачество всерьез и по-настоящему пошло воевать на фронтах спецоперации, сразу выяснилось, что военные функции казаков – далеко не игрушечные, и Россия вновь нуждается в них.

    22 комментария
    3 декабря 2023, 01:45

    Баста на Maybach попал в ДТП в Петербурге

    Рэпер Баста на Maybach попал в ДТП после концерта в Петербурге

    Баста на Maybach попал в ДТП в Петербурге
    @ Evgeny Philippov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Автомобиль Maybach, в котором находился рэпер Баста (Василий Вакуленко), попал в ДТП на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, сообщают СМИ.

    ДТП произошло на Южной дороге после концерта Басты на сцене «Газпром Арены». Как свидетельствуют опубликованные в Сети фотографии, арендованный Maybach вылетел за обочину. Сообщается, что в машине сработали подушки безопасности. Рэпер покинул место ДТП пешком, пишет «Фонтанка».

    Как пишет «Комсомольская правда», за рулем машины был не сам Баста, а другой водитель.

    2 декабря 2023, 06:05
    В России разработали сверхзвуковой снаряд увеличенной дальности
    В России разработали сверхзвуковой снаряд увеличенной дальности
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российское НПО «Сплав» запатентовало сверхзвуковой снаряд для реактивных систем залпового огня (РСЗО) с улучшенными аэробаллистическими характеристиками и увеличенной дальностью стрельбы.

    Согласно описанию, решение задачи по улучшению характеристик снаряда решается за счет рационального выбора соотношений геометрических параметров носовой части корпуса и аэродинамических рулей, цилиндрического обтекателя и лопастей стабилизатора, положения оси вращения рулей, уменьшения разброса аэробаллистических свойств, передает ТАСС.

    Отмечается, что образцы успешно прошли летно-конструкторские испытания.

    Ранее Россия в 16 раз увеличила объемы поставок беспилотников в ряды Вооруженных сил.

    Коментарии (24)
    2 декабря 2023, 15:21
    Дано объяснение хорошему русскому журналистки, которой Лавров не стал «разжевывать» ответ

    Выяснилось, что немецкая журналистка, которой Лавров не стал «разжевывать» свой ответ, раньше работала в Москве

    Дано объяснение хорошему русскому журналистки, которой Лавров не стал «разжевывать» ответ
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Журналистка Deutsche Welle (признано СМИ-иноагентом) Александра фон Намен, которую министр иностранных дел Сергей Лавров осадил на пресс-конференции в Скопье, несколько лет работала в Москве, следует из ее биографии на сайте издания.

    На портале издания говорится, что Намен является одним из самых опытных корреспондентов. Он возглавляла бюро в Москве и в течение пяти лет освещала Россию и политику президента Владимира Путина, передает РИА «Новости».

    Также во время президентства Дональда Трампа Намен была корреспондентом в Вашингтоне. Сейчас она возглавляет офис Deutsche Welle в Брюсселе.

    В своем материале по итогам пресс-конференции журналистка заявила, что Лавров якобы не дал ей четкий ответ о планах России покинуть ОБСЕ.

    Напомним, Лавров на вопрос Неман призвал не искажать его слова и заявил, что не будет «разжевывать» прессе, как нужно подавать информацию.

    Журналистка на русском языке попыталась возразить, что им «никто не говорит, как писать».

    «Так вы и по-русски еще умеете?» – удивился Лавров.

    Коментарии (13)
    2 декабря 2023, 17:19
    MWM: ВСУ понесли огромные потери из-за российских «двойных ударов»
    MWM: ВСУ понесли огромные потери из-за российских «двойных ударов»
    @ Константин Морозов/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВСУ из-за использования Россией систем «Искандер-М» несут значительные потери, говорится в статье издания MWM.

    ВС России одновременно запускают несколько ракет по заданной цели, передает РИА «Новости».

    ПВО Украины становится все более критически истощенной, что позволяет российским ракетам действовать более эффективно, говорится в публикации.

    Говоря «двойной удар», автор заметки, очевидно, подразумевает одновременный запуск по цели нескольких ракет.

    Дальность стрельбы оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» может достигать 500 км. Также крылатые ракеты могут на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности.

    Ранее средства ПВО России сбили восемь самолетов ВСУ за неделю.

    Коментарии (18)
    2 декабря 2023, 09:22
    Лавров отказался «разжевать» немецкой журналистке слова об ОБСЕ

    Лавров отказался «разжевать» немецкой журналистке свои слова об ОБСЕ

    Лавров отказался «разжевать» немецкой журналистке слова об ОБСЕ
    @ IMAGO/PETR STOJANOVSKI/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МИД Сергей Лавров во время пресс-конференции в Скопье призвал журналистку Deutsche Welle (признано в России иноагентом) не искажать его слова и заявил, что не будет «разжевывать» прессе, как нужно подавать информацию.

    В ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ корреспондент задала министру вопрос о том, планирует ли России выходить из организации, если она, по его словам, уже «не играет ключевой роли», передает «Царьград».

    В ответ на это Лавров призвал журналистку цитировать его правильно. Глава МИД напомнил: он сказал о том, что ему безразлично, чем закончится нынешнее заседание ОБСЕ.

    Лавров добавил, что это у правительства ФРГ принято разжевывать журналистам, как писать материалы. В России сотрудников СМИ уважают и оставляют на их воображение освещение итогов пресс-конференций.

    Журналистка в свою очередь возразила на русском языке, что им «никто не говорит, как писать».

    «Так вы и по-русски еще умеете?» – удивился Лавров.

    Ранее Лавров заявил, что ОБСЕ находится на краю пропасти и нуждается в оживлении.

    Коментарии (40)
    2 декабря 2023, 05:33
    Украинский разведчик предупредил о последствиях «захвата» Крыма

    Полковник СБУ в отставке предупредил о партизанской войне в случае захвата Крыма Украиной

    Украинский разведчик предупредил о последствиях «захвата» Крыма
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В случае гипотетического захвата Крыма ВСУ встретили бы сопротивление в виде миллиона враждебно настроенных партизан, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

    Стариков отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что захват Крыма якобы мог оказаться проще, чем Донбасса. По его словам, если произойдет «захват» Крыма, то Киев получит миллион враждебно настроенных людей, а это приведет к гражданской войне, передает РИА «Новости».

    Ранее Зеленский заявил, что Украине будет сложнее вернуть Донбасс, чем Крым, потому что «десять лет были постоянные боевые действия».

    Коментарии (18)
    2 декабря 2023, 06:33
    Российские войска «Ланцетами» уничтожили десант ВСУ на правом берегу Днепра

    Минобороны: Российские войска «Ланцетами» уничтожили десант ВСУ на правом берегу Днепра

    Российские войска «Ланцетами» уничтожили десант ВСУ на правом берегу Днепра
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские десантники успешно атаковали ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области с помощью барражирующих боеприпасов «Ланцет», сообщили в Министерстве обороны России.

    В Минобороны рассказали, что беспилотники обнаружили на правом берегу Днепра вражеские плавсредства, на которые осуществлялась погрузка противника для высадки на левый берег, передает ТАСС.

    Операторы уничтожили «Ланцетами» значительное количество солдат, моторные лодки, грузовой автомобиль, а также другие материальные средства ВСУ.

    Ранее российский беспилотник нового поколения «Ланцет» уничтожил украинский Су-25 ВСУ на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.

    Напомним, издание Business Insider писало, что российские беспилотники «Ланцет» стали проклятием на поле боя для Украины.

    Коментарии (18)
    2 декабря 2023, 16:29
    Захарова описала дикое действо перед Белым домом

    Захарова заявила о расцвете нацизма в США

    Захарова описала дикое действо перед Белым домом
    @ EPA/MAXIM SHIPENKOV/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Соединенные Штаты отмечают рост антисемитских настроений у себя в стране, но при этом сами допускают марши сторонников нацизма прямо перед Белым домом, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломат в своем Telegram-канале обратила внимание на марш ультраправых группировок с нацистскими символиками на фоне Белого дома, передает ТАСС.

    Она отметила, что «страшное и дикое действо проходит на фоне резиденции американских президентов и сопровождается нацистской символикой, нацистскими кричалками и приветствиями ультраправых группировок».

    Захарова подчеркнула, что организаторами шествия являются соучастники киевского режима – сторонник запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» Роман Кашпур и активистка Наталья Шапоринская.

    «В то время как в Америке сетуют на тему роста антисемитских настроений в последнее время, о чем я, кстати, рассказывала на брифинге, фактически на лужайке перед Белым домом скандируют свои нацистские лозунги представители структуры, известной самым махровым антисемитизмом, юдофобией и прочими видами расовой нетерпимости и ненависти на национальной почве», – отметила Захарова.

    Ранее президент России Владимир Путин по-немецки предупредил Германию об опасности сближения с теми, кто оправдывает нацизм, добавив, что чем дальше от Шредера, тем ближе к чествованию нацистов.

    Коментарии (16)
    2 декабря 2023, 12:08
    Экс-глава ЦРУ сделал хвалебное заявление о российских военных

    Экс-глава ЦРУ Петреус сделал хвалебное заявление о российских военных

    Экс-глава ЦРУ сделал хвалебное заявление о российских военных
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Россия грамотно выстроила линию обороны против ВСУ, заявил бывший глава ЦРУ генерал-майор Дэвид Петреус.

    У него состоялась презентация книги «Конфликт: эволюция ведения войны с 1945 года до Украины» на YouTube-канале Washington Post, передает РИА «Новости».

    Петреус заявил, что в ходе летнего наступления Украина «безусловно, не достигла всего того, на что надеялась». Причиной стала задержка вооружения, которое должны были предоставить ВСУ.

    Ранее сообщалось, что ВС России создали украинским войскам угрозы на трех направлениях.

    Коментарии (14)
    2 декабря 2023, 12:39
    Оператор FPV-дрона «Упырь» уничтожил украинский танк попаданием в люк
    Оператор FPV-дрона «Упырь» уничтожил украинский танк попаданием в люк
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На купянском направлении оператор FPV-дрона «Упырь» вывел из строя танк Т-64БВ ВСУ, направив БПЛА с боеприпасом точно в люк наводчика.

    По словам оператора дрона, экипаж тут же бросил танк, который некоторое время двигался, но потом застрял.

    «Чтобы минимизировать расходы на уничтожение решил влететь ему прямо в люк», – сказал оператор ТАСС.

    Ранее сообщалось, что ВС России дронами «Ланцет» уничтожили десант ВСУ на правом берегу Днепра.

    Коментарии (9)
    2 декабря 2023, 14:15
    Двухмиллионный посетитель выставки «Россия» получил экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС

    Двухмиллионный посетитель Выставки-форума «Россия» получил в подарок сертификат на экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС

    На Международной выставке-форуме «Россия» зафиксировали двухмиллионного посетителя, им стал Марат Сабитов из Казани, который приехал на ВДНХ с супругой Марией. Их поздравили в Павильоне № 46 «Энергия жизни» Минэнергетики в зале «Энергия будущего».

    АНО «Дирекция выставки достижений «Россия», Министерство энергетики РФ и ПАО «РусГидро» подарили паре сертификат на экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС – самую мощную электростанцию России. Для семьи из Казани это стало символичным – Марат работает в энергетической сфере.

    «Мы приехали на выставку-форум по приглашению. Она грандиозная – представлены традиции народов, республик. Ты живешь в одном городе и не видишь всего этого. Больше всего понравились инновационные технологии, как представлено наше будущее», – рассказал Марат Сабитов.

    Организаторы Выставки-форума будут всячески поддерживать Марата и Марию в организации поездки, отметила заместитель генерального директора АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Ольга Бинда.

     «Мы очень благодарны нашим посетителям, мы делаем все для них.  Каждый победитель для нас – неожиданность. Выставка-форум «Россия» – территория благодарности и место, где сбываются мечты. Надеюсь, что ваша мечта сбылась», – обратилась Ольга Бинда к Марату и Марии.

    Помимо индивидуальной экскурсии на Саяно-Шушенскую ГЭС и посещения Абакана, двухмиллионному посетителю подарили билеты и трехдневное проживание в местной гостинице.

    Посещение Саяно-Шушенской ГЭС поможет сформировать гордость за Россию, отметил генеральный директор Российского энергетического агентства Минэнерго России Алексей Кулапин. «Это самая большая гидроэлектростанция России, самая большая по выработке «зеленой» электроэнергии», – подчеркнул он.

    Напомним, миллионной посетительницей выставки стала Светлана Сулейманова из Пензы, которая приехала на Выставку с мужем Салаватом, а накануне отметила день рождения. Семья выиграла билеты на балет «Щелкунчик» и поездку в Москву.  Приз – сертификат на поездку – победителям вручила генеральный директор АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия» Наталья Виртуозова.

    Коментарии (0)
    2 декабря 2023, 12:45
    Средства ПВО России сбили восемь самолетов ВСУ за неделю
    Средства ПВО России сбили восемь самолетов ВСУ за неделю
    @ РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Средства противовоздушной обороны ВС России за неделю сбили восемь самолетов ВС Украины и один вертолет.

    Были сбиты пять Миг-29, два Су-27, один Су-25, а также вертолет Ми-8, сообщает Telegram-канал российского военного ведомства.

    Также были уничтожены 41 снаряд РСЗО HIMARS и «Ураган», три противорадиолокационные ракеты HARM, а также 188 беспилотников.

    Всего с начала СВО уничтожено 545 самолетов и 256 вертолетов.

    Коментарии (46)
    2 декабря 2023, 15:23
    Медведев пообещал ассиметричный ответ на вмешательство во внутренние дела России

    Медведев пообещал асимметричный ответ на вмешательство во внутренние дела России

    Медведев пообещал ассиметричный ответ на вмешательство во внутренние дела России
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия ответит ассиметрично на вмешательство во внутренние дела и поддержку псевдооппозиции, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

    «На вмешательство во внутрироссийские дела, поддержку разнообразных псевдооппозиционных манкуртов, желающих распада России, мы, где это только возможно, будем отвечать всеми доступными способами, прямо пропорционально степени агрессии или, в случае необходимости – асимметрично», – написал он во «ВКонтакте».

    Зампред СБ добавил, что прагматичный подход к внешней политике полностью заменен морализаторством и размахиванием санкционной дубиной.

    По словам Медведева, прагматичного подхода, основанного на реализме и взаимовыгодных компромиссах, придерживался недавно скончавшийся экс-госсекретарь и советник президента США по нацбезопасности Генри Киссинджер.

    Ранее Медведев заявил, что на Западе больше нет таких людей, как Киссинджер.

    Коментарии (27)
    2 декабря 2023, 17:24
    Пушков рассказал об унынии активных противников России в Киеве
    Пушков рассказал об унынии активных противников России в Киеве
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Активные противники России в Киеве начали впадать в уныние, поскольку Запад понял, что военная поддержка Украины не имеет перспективы, заявил сенатор Алексей Пушков.

    В своем Telegram-канале Пушков написал, что активные противники России уже и в Киеве впадают в уныние. По его словам, за последние несколько месяцев «что-то сдвинулось в мировом раскладе сил» не в пользу Украины. Он подчеркнул, что речь идет не только о конфликте на Ближнем Востоке и нехватке поставок боеприпасов с Запада.

    Здесь, по его мнению, суть вопроса гораздо глубже, «Западу вдруг стало ясно, что военная поддержка Украины не имеет перспективы, в ней нет смысла», и санкции тоже не сработали.

    И в результате, отметил Пушков, падает боевой настрой на Западе, а «прежний деланный энтузиазм уступает место неподдельному скептицизму». Он подчеркнул, что сегодня изменилась мировая психология конфликта на Украине.

    В субботу в Белом доме признались, что оказывать Украине военную поддержку будет крайне сложно без одобрения конгрессом США дополнительных ассигнований.

    Ранее НАТО отказалась предоставлять Украине летальное оружие в 2024 году.

    Напомним, командир гранатометного взвода с позывным «Перун» сообщил, что ВСУ под Артемовском испытывают снарядный голод: экономию артиллерии на этом участке украинские военные пытаются компенсировать при помощи FPV-дронов.

    Коментарии (10)
    2 декабря 2023, 23:43
    США заявили, что «не позволят» России победить в конфликте на Украине

    Глава Пентагона Остин заявил, что США не позволят России победить в конфликте на Украине

    США заявили, что «не позволят» России победить в конфликте на Украине
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США, будучи «самой могущественной страной на Земле», не позволят России одержать победу в конфликте на Украине, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

    Остин заявил, что также США «не позволят» победить палестинскому движению ХАМАС в конфликте с Израилем. «Мы также не позволим нашим врагам разделить или ослабить нас», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он заверил, что США способны «выполнять несколько задач одновременно», действуя на нескольких театрах военных действий. Как заявил Остин, «США – самая могущественная страна на Земле».

    Остин назвал армию США «самой смертоносной боевой силой в истории человечества». «И мы собираемся продолжать в том же духе», – сказал он. Остин сообщил, что в армии США служат почти 3,4 млн человек, передает ТАСС.

    По его словам, специальная военная операция России на Украине стала «вызовом» для НАТО и «прямой атакой против основанного на правилах международного порядка». Остин полагает, что «исход этой борьбы на десятилетия вперед определит глобальную безопасность», США «не могут позволить себе остаться в стороне».

    Он указал, что «высокие темпы расходования артиллерийских снарядов на Украине убедительно проиллюстрировали необходимость еще больше инвестировать в их производство». «Таким образом, в сравнении с оборонным бюджетом всего лишь пятилетней давности мы инвестируем почти на 50% больше средств в производство боеприпасов», – заявил глава Пентагона, отметив, что за время работы нынешней администрации США производство артиллерийских боеприпасов выросло в четыре раза.

    По его словам, Соединенные Штаты проводят самую масштабную модернизацию оборонной промышленной базы за последние десятилетия.

    Напомним, российский министр иностранных дел Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, что необходимо для снижения градуса конфронтации, заявил, что сейчас на первом плане «не расслабляться, не позволить им нанести нам поражение». Ранее Лавров назвал агрессию против России частью «крестового похода» Запада и рассказал о роли США в попытках уничтожить «все русское» на Украине.

    Коментарии (51)
    2 декабря 2023, 02:19
    Bloomberg: ЕС придумал план по использованию российских активов
    Bloomberg: ЕС придумал план по использованию российских активов
    @ IMAGO/Heike Lyding/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейская комиссия планирует обнародовать проект налога на непредвиденные доходы от 200 млрд евро замороженных активов ЦБ России, чтобы помочь восстановлению Украины, пишет Bloomberg.

    Источник Bloomberg сообщил, что в проекте будет разъяснено, что некоторые вопросы, затронутые государствами-членами, еще не решены и что предложение ЕС не будет мешать ни национальным налогам, ни другим мерам, передает ИноСМИ.

    Между тем, Бельгия, Германия, Франция, Италия и Люксембург призвали к более постепенному подходу, и сочли законодательную инициативу преждевременной.

    Однако, лидеры ЕС посоветовали руководству блока ускорить работу над предложением. Встреча национальных экспертов и комиссии  состоится 6 декабря.

    В ЕС находится свыше 200 млрд евро активов России, большая их часть – в бельгийской клиринговой палате Euroclear, остальное – в других странах ЕС. Отмечается, что в прошлом месяце российские активы в Euroclear принесли с момента заморозки и до третьего квартала этого года почти 3 млрд евро прибыли, которая будет расти.

    Между тем, Бельгия заявила, что в следующем году намерена выделить 1,7 млрд евро на помощь Украине из собственных налоговых поступлений от замороженных российских активов.

    Если Европейская комиссия одобрит проект 12 декабря, лидеры ЕС смогут рассмотреть его на саммите, который состоится на той же неделе в Брюсселе.

    Ранее премьер Бельгии де Кроо сообщил о планах ЕС зарабатывать по 3 млрд евро в год на замороженных активах России.

    Напомним, Bloomberg сообщил, что ЕС планирует сосредоточиться на временном использовании замороженных российских активов, вместо того чтобы полностью изымать эти средства. При этом ЕС решил ввести налог на прибыль с замороженных активов России.

    Коментарии (38)
    Главное
    Израиль объявил о возобновлении боевых действий в Газе «в полную силу»
    В Татарстане загорелся рынок на площади в 2,5 тыс. кв. метров
    Суд арестовал четырех подозреваемых в похищении девочки под Калугой
    Российские средства ПВО уничтожили две украинские ракеты над Азовским морем
    СБУ рекомендовала не выпускать Порошенко с Украины
    Оператор FPV-дрона «Упырь» уничтожил украинский танк попаданием в люк
    Лазарев удалил клип после обвинений в пропаганде нетрадиционных отношений

    Встреча ОПЕК закончилась бразильской сенсацией

    Министерская встреча ОПЕК+ закончилась настоящей сенсацией. Организация экспортеров пополнилась новым другом – Бразилией. Это серьезно усиливает вес решений ОПЕК+. Потому что именно Бразилия вместе с США являлись теми странами вне ОПЕК, которые наращивали добычу и мешали картелю. Теперь Бразилия встала на сторону ОПЕК, а не США. Подробности

    Перейти в раздел

    Власти Украины нашли способ озолотиться на провале контрнаступления

    На Украине признали факт перехода к обороне. Теперь руководство страны намеревается возвести фортификационные сооружения почти по всей линии соприкосновения. Все это происходит на фоне масштабных скандалов о коррупции в военных кругах. Для чего на самом деле офису Зеленского понадобилась данная инициатива и как эти изменения отразятся на ходе конфликта? Подробности

    Перейти в раздел

    Прозрачное поле боя ослабило танки

    Российские военные впервые уничтожили танк Leopard 1A5 за счет тактического мастерства и адаптации к меняющимся условиям боя. Произошедшее стало новым поводом заявить о том, что танк больше не способен прорывать оборону противника. Однако в экспертной среде призывают не списывать танки со счетов, потому что этот вид машин продолжает развиваться. Подробности

    Перейти в раздел

    Германия захотела превратить Украину в фабрику смерти

    Глава крупнейшего в Германии оружейного концерна Rheinmetall Армин Паппергер назвал сроки начала выпуска на Украине бронетранспортеров и БМП. Ранее Паппергер заявлял о планах строительства украинского завода по выпуску и ремонту танков Leopard. По мнению экспертов, в нынешних условиях наладить выпуск европейской бронетехники на Украине будет чрезвычайно сложно, но слова Паппергера подтверждают наличие концепции Запада по превращению Украины в «фабрику смерти». Подробности

    Перейти в раздел

    НАТО хочет использовать оружие Гитлера против Калининграда

    Российский МИД предостерег НАТО от участия в подъеме химического оружия со дна Балтийского моря. Москва считает такие действия контрпродуктивными и опасными для окружающей среды. Почему вопрос химического оружия вновь вернулся в повестку дня и чем опасны отравляющие вещества, пролежавшие несколько десятков лет на дне моря? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский признал свой провал

      Украина вышла на новый этап конфликта с Россией, признал Владимир Зеленский. Признал он и то, что этот этап будет тяжелым, а предыдущий, т.н. «контрнаступление ВСУ», фактически провалился. К Зеленскому как будто возвращается адекватность. Но что за новый этап?

    • Блинкен и Боррель сбежали от Лаврова

      Несмотря на противодействие ряда стран, глава МИД РФ Сергей Лавров все-таки прилетел на саммит ОБСЕ в столицу Северной Македонии. После этого госсекретарь США Энтони Блинкен сбежал с заседания министров иностранных дел. Это лишний раз показывает, какое он ничтожество в сравнении с почившим Генри Киссинджером.

    • «Это война». Китай предупредил Тайвань

      «Я хочу подчеркнуть, что независимость Тайваня означает войну». «Армия не проявит никакой пощады к тем, кто попытается отколоть Тайвань от КНР». Заявления такого типа теперь регулярно звучат в Пекине. Начнется ли настоящая война за Тайвань, должно определиться совсем скоро – уже в январе.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............