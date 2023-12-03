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    Национальный суверенитет неразрывно связан со свободой. Но не с той ложной независимостью отчужденных друг от друга социальных единиц, которую декларирует Запад, а с истинной свободой общества и государства, языка и культуры, без которой не может быть и личной свободы каждого.

    14 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В европейской русофобии не всегда виноваты США

    Антироссийское поведение многих европейских стран часто кажется нам противоестественным. Однако в действительности для него имеются глубокие предпосылки. Отличный пример тому – Чехия, Финляндия, Голландия, Швейцария и Португалия.

    26 комментариев
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин Казаки на фронте перестали быть «ряжеными»

    Как только русское казачество всерьез и по-настоящему пошло воевать на фронтах спецоперации, сразу выяснилось, что военные функции казаков – далеко не игрушечные, и Россия вновь нуждается в них.

    24 комментария
    3 декабря 2023, 10:10

    Депутат: СВО придала новые смыслы Дню Неизвестного солдата

    Депутат Госдумы Занко: СВО придала новые смыслы Дню Неизвестного солдата

    Депутат: СВО придала новые смыслы Дню Неизвестного солдата
    @ Михаил Терещенко/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Защита исторической памяти – это прямая задача общества и власти, о чем неоднократно говорил президент России. При этом сохранение памяти о героях СВО обрело такую же важность, как и сохранение памяти о Неизвестном солдате. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал депутат Госдумы Ольга Занко. Напомним, 3 декабря в России отмечается День Неизвестного солдата.

    «Сохранение памяти всех, кто защищал нашу страну в любой период истории – это наш священный долг, это святая обязанность общества и власти. Сегодня волонтеры по всей стране возлагают цветы к мемориалам Неизвестному солдату и участвуют в других памятных мероприятиях», – рассказала Ольга Занко, зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, председатель центрального штаба движения «Волонтеры Победы».

    «Точно так же мы должны увековечивать и память о защитниках Донбасса, участниках специальной военной операции. То есть, эта дата получает новые смысловые приращения, о чем неоднократно говорил президент», – указала спикер.

    Собеседница также призвала не забывать об истории мирных граждан в период Великой Отечественной войны, которые пострадали от действий нацистов. Она отметила, что по этому направлению сейчас создается первый в России реестр памятных мест, которые посвящены жертвам среди мирного населения.

    «Буквально в минувшую пятницу завершился 17-й судебный процесс в Калининградской области, который юридически признал преступления нацистов в Восточной Пруссии геноцидом народов СССР. И мы вместе с волонтерами в рамках большого проекта «Без срока давности», поддержанного президентом, помогаем искать свидетелей этих страшных преступлений», – пояснила депутат.

    «На процессе, кстати, были озвучены цифры по всем мирным гражданам, которые были насильственно привлечены для принудительного труда на территории нацистской Германии. Оказалось, что таковых – более 4,7 млн человек», – отметила Занко.

    «В общем, можно констатировать, что защита исторической памяти – это прямая задача и власти, и общества, всех НКО, движений и союзов. Я об этом знаю не понаслышке: я была членом рабочей группы по внесению поправок в Конституцию в 2020 году и как раз работала над одной из поправок о защите исторической правды и о сохранении памяти о защитниках Отечества», – добавила парламентарий.

    День Неизвестного Солдата – памятная дата в России, учреждена в 2014 году указом президента. Именно в этот день в 1966 году прах неизвестного солдата был торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду. Ежегодно в этот день чтят память героев, отдавших свои жизни за Родину.

    2 декабря 2023, 23:43
    США заявили, что «не позволят» России победить в конфликте на Украине

    Глава Пентагона Остин заявил, что США не позволят России победить в конфликте на Украине

    США заявили, что «не позволят» России победить в конфликте на Украине
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США, будучи «самой могущественной страной на Земле», не позволят России одержать победу в конфликте на Украине, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

    Остин заявил, что также США «не позволят» победить палестинскому движению ХАМАС в конфликте с Израилем. «Мы также не позволим нашим врагам разделить или ослабить нас», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он заверил, что США способны «выполнять несколько задач одновременно», действуя на нескольких театрах военных действий. Как заявил Остин, «США – самая могущественная страна на Земле».

    Остин назвал армию США «самой смертоносной боевой силой в истории человечества». «И мы собираемся продолжать в том же духе», – сказал он. Остин сообщил, что в армии США служат почти 3,4 млн человек, передает ТАСС.

    По его словам, специальная военная операция России на Украине стала «вызовом» для НАТО и «прямой атакой против основанного на правилах международного порядка». Остин полагает, что «исход этой борьбы на десятилетия вперед определит глобальную безопасность», США «не могут позволить себе остаться в стороне».

    Он указал, что «высокие темпы расходования артиллерийских снарядов на Украине убедительно проиллюстрировали необходимость еще больше инвестировать в их производство». «Таким образом, в сравнении с оборонным бюджетом всего лишь пятилетней давности мы инвестируем почти на 50% больше средств в производство боеприпасов», – заявил глава Пентагона, отметив, что за время работы нынешней администрации США производство артиллерийских боеприпасов выросло в четыре раза.

    По его словам, Соединенные Штаты проводят самую масштабную модернизацию оборонной промышленной базы за последние десятилетия.

    Напомним, российский министр иностранных дел Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, что необходимо для снижения градуса конфронтации, заявил, что сейчас на первом плане «не расслабляться, не позволить им нанести нам поражение». Ранее Лавров назвал агрессию против России частью «крестового похода» Запада и рассказал о роли США в попытках уничтожить «все русское» на Украине.

    Коментарии (74)
    3 декабря 2023, 07:47
    Столтенберг велел готовиться к плохим новостям с Украины

    Столтенберг призвал поддерживать Украину и готовиться к плохим новостям

    Столтенберг велел готовиться к плохим новостям с Украины
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя ситуацию на Украине, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что конфликты развиваются поэтапно, и призвал готовиться к плохим новостям.

    Столтенберг сказал, что продолжать оказывать Украине помощь нужно «как в плохие, так и в хорошие времена». Он подтвердил, что страны НАТО не в состоянии удовлетворить возросший спрос на боеприпасы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Das Erste.

    По его словам, Украина оказалась в «критической ситуации». На вопрос о том, как сейчас следует действовать украинским войскам, Столтенберг ответил, что «эти сложные оперативные решения» должно принимать военное руководство Украины.

    Напомним, Столтенберг посетовал, что европейские страны преследуют собственные интересы и не могут расширить производство вооружений для Киева. Он призвал решить проблему раздробленности оборонной промышленности Европы и признал «снарядный голод» в ВСУ.

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    2 декабря 2023, 12:08
    Экс-глава ЦРУ сделал хвалебное заявление о российских военных

    Экс-глава ЦРУ Петреус сделал хвалебное заявление о российских военных

    Экс-глава ЦРУ сделал хвалебное заявление о российских военных
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Россия грамотно выстроила линию обороны против ВСУ, заявил бывший глава ЦРУ генерал-майор Дэвид Петреус.

    У него состоялась презентация книги «Конфликт: эволюция ведения войны с 1945 года до Украины» на YouTube-канале Washington Post, передает РИА «Новости».

    Петреус заявил, что в ходе летнего наступления Украина «безусловно, не достигла всего того, на что надеялась». Причиной стала задержка вооружения, которое должны были предоставить ВСУ.

    Ранее сообщалось, что ВС России создали украинским войскам угрозы на трех направлениях.

    Коментарии (15)
    2 декабря 2023, 12:45
    Средства ПВО России сбили восемь самолетов ВСУ за неделю
    Средства ПВО России сбили восемь самолетов ВСУ за неделю
    @ РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Средства противовоздушной обороны ВС России за неделю сбили восемь самолетов ВС Украины и один вертолет.

    Были сбиты пять Миг-29, два Су-27, один Су-25, а также вертолет Ми-8, сообщает Telegram-канал российского военного ведомства.

    Также были уничтожены 41 снаряд РСЗО HIMARS и «Ураган», три противорадиолокационные ракеты HARM, а также 188 беспилотников.

    Всего с начала СВО уничтожено 545 самолетов и 256 вертолетов.

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    2 декабря 2023, 19:55
    Российские средства ПВО уничтожили две украинские ракеты над Азовским морем
    Российские средства ПВО уничтожили две украинские ракеты над Азовским морем
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) над Азовским морем уничтожили две украинские ракеты С-200, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что со стороны Украины около 18.00  была предпринята попытка террористической атаки по территории России с применением двух переоборудованных для поражения наземных целей зенитных ракет С-200.

    Средствами ПВО украинские ракеты были ликвидирована над акваторией Азовского моря.

    Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью.

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    2 декабря 2023, 13:12
    Российские войска предотвратили высадки боевых групп ВСУ на левый берег Днепра
    Российские войска предотвратили высадки боевых групп ВСУ на левый берег Днепра
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    ВС России пресекли попытку ВСУ высадиться на островах на левом берегу Днепра на Херсонском направлении, сообщили в Минобороны России.

    Российские войска действовали на опережение. При помощи огневых налетов артиллерии потери ВСУ на данном направлении за неделю составили до 450-ти военнослужащих, 13 орудий полевой артиллерии, 23 лодки и 26 автомобилей. Также ликвидированы две дивесионно-разведывательные группы противника, говорится в Telegram-канале военного ведомства.

    Также ВС России нанесли поражение подразделениям 35-й, 36-й и 37-й бригад морской пехоты ВСУ в районах  Тягинки, Токаревки и Садового Херсонской области.

    В плен захвачены 14 украинских военнослужащих.

     За неделю авиацией и ракетными войсками группировок войск российской армии поражены: топливное хранилище и стоянка авиационной техники на аэродоме Миргород Полтавской области, а также шесть радиолокационных станций П-18.

    В Минобороны сообщили также, что за неделю ВСУ потеряли на южнодонецком направлении почти 900 военных.

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    3 декабря 2023, 03:44
    США сочли невозможным разрешить украинский конфликт только военными методами

    Глава комитета начальников штабов США Браун признал невозможность разрешить украинский конфликт только военными методами

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя ситуацию на Украине, председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Чарльз Браун заявил, что ни один военный конфликт нельзя разрешить только военными методами.

    Браун сказал, что в итоге всегда приходят к дипломатическому решению. При этом он отказался «предсказывать будущее» и «чем все закончится», но выразил уверенность, что США «могут помочь повлиять» на результат. Также Браун считает, что США способны оказывать поддержку как Украине, так и Израилю, передает ТАСС.

    Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не позволят России одержать победу в конфликте на Украине. Он назвал американскую армию «самой смертоносной боевой силой в истории человечества», а США – «самой могущественной страной на Земле».

    Коментарии (6)
    3 декабря 2023, 08:21
    ВС России уничтожили важный для ВСУ объект в Запорожской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группа саперов 539-го инженерно-саперного полка Вооруженных сил России совершила рейд в серую зону на Ореховском направлении в Запорожской области и уничтожила важный объект для передвижения ВСУ, сообщил командир группы с позывным «Сварог».

    По его словам, группа саперов выдвинулась в серую зону, где, в результате рейда, был уничтожен важный объект для передвижения сил противника, передает РИА «Новости». «Сварог» добавил, что в данный момент передвижение противника сильно затруднено.

    Ранее российские войска нанесли поражение двум бригадам ВСУ под Работино.

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    3 декабря 2023, 09:42
    Российские десантники уничтожили две украинские БМП под Вербовым

    Российские десантники уничтожили две украинские БМП под Вербовым в Запорожской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские десантники сожгли две БМП украинских военных в районе Вербового в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.

    По сообщению Минобороны, в районе Вербового выстрелами артиллерии и пуском управляемой ракеты из ПТРК «Корнет» десантники уничтожили две БПМ ВСУ с экипажами внутри, передает ТАСС.

    В Минобороны отметили, что БМП выдвигались для атаки на позиции ВС России.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ за неделю потеряли на южнодонецком направлении почти 900 военных.

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    2 декабря 2023, 12:41
    ВСУ за неделю потеряли на южнодонецком направлении почти 900 военных
    ВСУ за неделю потеряли на южнодонецком направлении почти 900 военных
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    ВС России с 25 ноября по 2 декабря нанесли 27 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военной аэродромной инфраструктуре, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения, техники и базам горючего ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, поражались пункты размещения подразделений ВСУ. Все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки «Восток» отражены три атаки противника.

    Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад и 128-й бригады теробороны ВСУ в около Новомихайловки, Старомайорского, Никольского, Шевченко, Константиновки и Новодонецкого Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери противника за неделю составили более 880 военнослужащих, танк, шесть бронемашин и пять орудий полевой артиллерии, сообщил Конашенков.

    На Купянском направлении подразделения Западной группировки улучшили положение по переднему краю возле Синьковки Харьковской области, отразив 18 атак противника.

    Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 57-й мотопехотной, 14-й, 43-й, 53-й и 67-й механизированных бригад ВСУ рядом с Синьковкой, Ивановкой и Кисловкой Харьковской области.

    Потери противника на этом направлении составили более 315 военнослужащих, два танка, восемь броне машин и семь орудий полевой артиллерии.

    На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» при поддержке авиации отразили 13 атак штурмовых групп 12-й бригады спецназначения, 47-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, отчитались в Минобороны.

    Нанесено поражение скоплениям живой силы 31-й бригады нацгвардии, 117-й и 125-й бригад теробороны под Торским, Красным Лиманом, Серебрянкой и Григоровкой ДНР.

    Общие потери ВСУ на этом направлении составили более 950 военнослужащих убитыми и ранеными, семь бронемашин.

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки при поддержке авиации продолжили улучшение положения по переднему краю и освободили Артемовское в ДНР.

    Нанесено огневое поражение живой силе и технике ВСУ у Марьинки, Курдюмовки и Клещеевки ДНР.

    За неделю на этом направлении российские подразделения отразили 17 атак. Потери противника составили более 1680 военнослужащих, шесть танков, шесть бронемашин и 19 орудий полевой артиллерии, отметили в Минобороны.

    На Запорожском направлении российские подразделения вели активную оборону, в ходе которой отразили 14 атак поблизости от Работино и Вербового Запорожской области.

    Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике 71-й егерской, 82-й десантно-штурмовой, 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах Малой Токмачки и Новоандреевки Запорожской области.

    Потери ВСУ составили до 315 военнослужащих, пять танков, семь бронемашин и пять орудий полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

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    3 декабря 2023, 07:34
    Стали известны потери ВСУ на Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях

    Минобороны России назвало потери вооруженных сил Украины на Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины потеряли до 110 военных на Южно-Донецком направлении и более 100 – при попытках атак на Краснолиманском, сообщили начальники пресс-центров группировок российских войск «Восток» и «Центр» Олег Чехов и Александр Савчук.

    Чехов сообщил, что российские авиация и артиллерия нанесли удары по ВСУ в Угледаре и в районе Макаровки, а тяжелые огнеметные системы – по украинским опорным пунктам у Новомихайловки, Новодонецкого и Никольского. ВСУ потеряли до 110 военнослужащих и три автомобиля. Пресечены попытки ротации украинских подразделений в районе Старомайорского, передает РИА «Новости».

    Как сообщил Савчук, у Торского участка и Серебрянского лесничества отражены атаки штурмовых групп ВСУ, которые потеряли более 100 человек, еще восемь сдались в плен. В результате контрбатарейной борьбы подавлено свыше 30 артиллерийских расчетов ВСУ, передает ТАСС.

    Напомним, на Южно-Донецком направлении потери ВСУ за неделю составили более 880 военнослужащих, на Краснолиманском – более 950 военных убитыми и ранеными.

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    2 декабря 2023, 20:18
    Российские операторы дронов уничтожили позиции ВСУ в Запорожской области

    Tекст: Валентина Григоренко

    Расчетом гаубицы Д-30 ликвидировали украинские позиции в районе Работино Запорожской области, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что операторы беспилотников выявили скопление личного состава ВСУ, координаты цели были незамедлительно переданы артиллеристам. Отмечается, что благодаря корректировке огня с воздуха, производившейся в режиме реального времени, цель уничтожена.

    Ранее сообщалось, что на купянском направлении оператор FPV-дрона «Упырь» вывел из строя танк Т-64БВ ВСУ, направив БПЛА с боеприпасом точно в люк наводчика.

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    3 декабря 2023, 08:43
    Минобороны организовало телемост с участниками СВО из Татарстана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специалисты военно-политической работы группировки российских войск «Центр» в зоне спецоперации организовали телемост для военных из Татарстана с их семьями по защищенной видеоконференцсвязи, сообщили в Минобороны России.

    По сообщению военного ведомства, мероприятие для семей военнослужащих было организовано на базе военного комиссариата региона, а для участников СВО – в одном из районов тыловой зоны, передает РИА «Новости». В Минобороны добавили, что в ходе мероприятия военнослужащие смогли поговорить со своими близкими, увидеть своих детей, рассказать о бытовых условиях и получении положенных надбавок и социальных гарантий.

    Там добавили, что в завершение телемоста перед военнослужащими выступила фронтовая концертная бригада ЦВО, исполнив знаменитую фронтовую песню «Катюша».

    Ранее рабочая группа по СВО направила президенту новые предложения по уравниванию льгот для участников спецоперации, а также изменений в подходах к реабилитации бойцов и протезированию.

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    3 декабря 2023, 09:29
    Путин поздравил жителей Магаданской области с 70-летием образования региона

    Путин: В Магаданской области реализуются крупные проекты в добывающей отрасли и АПК

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин поздравил жителей Магаданской области со знаменательной датой – с 70-летием образования региона, отметив, что в области в последние годы реализуются крупные проекты в добывающей отрасли и АПК.

    Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

    «Уважаемые друзья! Поздравляю вас со знаменательной датой – 70-летием образования Магаданской области. Многие поколения жителей Колымского края внесли значимый вклад в освоение его уникальных природных ресурсов, укрепление экономики, создание социальной, энергетической, транспортной инфраструктуры. И конечно, мы всегда будем помнить о мужестве и стойкости магаданцев в годы Великой Отечественной войны», – передает РИА «Новости» текст телеграммы президента России.

    По его словам, сегодня Магаданская область обладает огромным потенциалом развития, хорошими возможностями для привлечения серьёзных инвестиций. Путин отметил, что «в последние годы в регионе реализуются крупные проекты в добывающей отрасли, АПК, строятся новые школы, больницы, центры культуры, спортивно-оздоровительные комплексы».

    Президент пожелал жителям Магаданской области успехов и всего самого доброго.

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    3 декабря 2023, 10:07
    Путин поздравил юристов с профессиональным праздником

    Путин: Без юридической поддержки нельзя представить деятельность бизнес-структур, соцсферы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин поздравил юридическое сообщество страны с профессиональным праздником, подчеркнув, что без юридической поддержки невозможно представить деятельность бизнес-структур, социальной сферы.

    Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

    День юриста отмечается в России 3 декабря. Указ об установлении праздника был подписан 4 февраля 2008 года президентом Владимиром Путиным.

    «Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днем юриста. Этот праздник был учреждён 15 лет назад в знак признания выдающихся заслуг отечественного юридического сообщества в деле защиты конституционных прав и свобод граждан, отстаивания верховенства Закона, укрепления российской государственности. И конечно, без юридической поддержки и сопровождения невозможно представить сегодня деятельность бизнес-структур, социальной сферы, общественных организаций», – передает РИА «Новости» текст телеграммы президента России.

    Он выразил уверенность, что юристы и впредь будут достойно решать стоящие перед ними ответственные задачи, оказывать квалифицированную юридическую помощь людям, в том числе участникам специальной военной операции и членам их семей, уделять приоритетное внимание развитию нормативно-правовой базы и правоприменительной практики.

    Президент пожелал юристам всего самого доброго.

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    • Зеленский признал свой провал

      Украина вышла на новый этап конфликта с Россией, признал Владимир Зеленский. Признал он и то, что этот этап будет тяжелым, а предыдущий, т.н. «контрнаступление ВСУ», фактически провалился. К Зеленскому как будто возвращается адекватность. Но что за новый этап?

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