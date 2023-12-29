Пушков назвал призыв главкома Нидерландов готовиться к войне с Россией «болезненным зудом»

Пушков: Болезненный зуд европейских военачальников становится поветрием

Tекст: Елизавета Шишкова

Он отметил, что «этот болезненный зуд военачальников малых стран Европы уже становится поветрием».

Пушков в своем Telegram-канале обратил внимание, что чем меньше страна и чем меньше от нее зависит, тем большее ее руководство рвется в бой.

Это происходит, по словам сенатора, поскольку эти страны прекрасно знают, что не им решать вопрос о вступлении войны с Россией, так как на то есть совсем другие страны.

Также эти малые страны знают, что Россия им реально не угрожает. «А потому можно выступать с провокационными призывами и всячески обращать на себя внимание, принимая угрожающий вид, который никого не пугает», – добавил Пушков.

Напомним, уходящий в отставку главнокомандующий ВС Нидерландов Мартин Вийнен призвал общество быть готовым к военному конфликту с Россией.