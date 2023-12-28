При президентской грантовой поддержке за год стартовали 8 тыс. социальных проектов

Спектр социальных инициатив с использованием грантовых средств включает все возможные виды деятельности НКО, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В них включены забота о здоровье детей и взрослых, вовлечение в активную социальную жизнь людей с ограниченными возможностями, поддержка семьи, помощь оказавшимся в трудной ситуации, сохранение исторической памяти, защита природы и другие направления.

В 2023 году особое внимание закономерно привлекали тематики, связанные с поддержкой жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. На территории этих регионов реализуется 211 соцпроектов, вклад фонда в которые составил 1,3 млрд рублей.

Один из самых больших грантов (39 млн рублей) выделен благотворительной организации «Справедливая помощь доктора Лизы» на продолжение деятельности по оказанию медицинской и гуманитарной помощи детям и молодым взрослым из новых регионов.

Их подопечные проходят специальные обследования – и по рекомендациям врачей им обеспечиваются необходимые процедуры, включая высокотехнологичную медицинскую помощь. В июне президент России Владимир Путин отметил заслуги руководителя организации Ольги Демичевой присуждением Государственной премии «За выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности 2022 года».

Общественная организация «Институт развития ребенка и семьи «Семь-я» из Луганска получила грант в размере 3,6 млн рублей на проект по оказанию психолого-педагогической помощи дошкольникам из семей участников СВО, испытывающим сложности в психофизическом, речевом или эмоциональном развитии.

Для каждого ребенка разработана индивидуальная коррекционная программа, в которую вовлечены профильные специалисты: нейропсихолог, дефектолог, логопед, педагог сенсорной интеграции.

Общественная организация «Союз женщин Донбасса» получила грант в размере 3,5 млн рублей на проект по реабилитации демобилизованных участников СВО «Один за всех и все за одного». В рамках проекта бывшие военнослужащие, которые получили ранения и боевые травмы, получают комплексное сопровождение по индивидуальным программам амбулаторной реабилитации, включающим диагностику, физиотерапевтические процедуры, комплекс лечебной физкультуры.

В реализации проекта участвуют медики и студенты-добровольцы кафедры общей врачебной практики и медицинской реабилитации Луганского государственного медицинского университета имени Святителя Луки.

Более активными стали и НКО, работающие в сфере патриотического воспитания детей и молодежи: только в двух конкурсах этого года 305 проектов, работающих в этой сфере, получили поддержку на сумму 645 млн рублей. А общий бюджет этих проектов с учетом привлеченного их командами софинансирования составил 1,2 млрд. Причем это проекты очень разных масштабов, они могут охватывать как целый регион, так и отдельный небольшой населенный пункт.

Благотворительный фонд «Сердолик» из Алтайского края продолжает реконструировать Белоярскую крепость, построенную в 1717 году. Это одно из первых русских оборонительных сооружений на территории современного Алтайского края, крепость положила начало присоединению этой территории к Российскому государству. А автономная некоммерческая организация «Развитие интеллектуального и творческого потенциала детей и молодежи туйгун (отличник)» из Горного улуса Республики Саха (Якутия) получила 1,2 млн рублей на проект «Юные патриоты – будущие защитники Родины».

Участники проекта проходят «уроки мужества», учебные курсы по пилотированию квадрокоптерами, а также занимаются организацией мемориальной акции «Здесь жил ветеран Великой Отечественной войны» и проводят военно-спортивные соревнования.