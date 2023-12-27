Московская область представила главные достижения на выставке «Россия»

«Наш стенд на выставке «Россия» показывает и достижения, и наши планы. Часть экспозиции посвящена президентским проектам, потому что самые масштабные и знаковые изменения в здравоохранении, благоустройстве, в развитии транспортной инфраструктуры происходят с прямым участием президента России Владимира Путина и правительства», – заявил Воробьев.

Московская область – один из наиболее активно развивающихся регионов России. По ряду социально значимых показателей Подмосковье является лидером, отмечал президент России Владимир Путин. Одним из важнейших направлений развития региона выступает строительная сфера. Московская область занимает первое место в России по строительству жилья, в 2022 году благодаря поддержке главы государства введены 14 млн кв. метров. Активно возводится социальная инфраструктура, за десять лет в регионе построены 231 школа, 432 детских сада, три образовательных кластера, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В рамках задач, поставленных президентом России, в Московской области активно совершенствуется система оказания государственных услуг. Область является регионом-лидером по цифровизации государственных услуг, в 2023 году областной Центр управления регионом отработал более 2 млн обращений граждан, а порталом «Добродел» для прямой связи между жителями и органами власти пользуются более 3 млн человек.

В сфере здравоохранения в Подмосковье создана одна из лучших систем родовспоможения в России, включающая в себя шесть перинатальных центров, 26 роддомов, НИИ акушерства и гинекологии. Импульс развитию образования в регионе придает самый большой в стране детский технопарк в составе Физтех-лицея имени П. Л. Капицы, включающего около 60 высокотехнологичных учебных лабораторий.

Курс на импортозамещение и обеспечение продовольственной безопасности России, утвержденный главой государства, создал новые возможности для развития отрасли в регионе. Московская область занимает первое место в России по объемам производства сыра, обеспечивая более 100 тыс. тонн продукции в год – 20% от общероссийского объема.

В рамках дня региона посетители выставки «Россия» смогли более подробно познакомиться с предприятиями, осуществляющими деятельность на его территории, узнать о главных достопримечательностях и реализуемых проектах благодаря деловой и образовательной программе. Так, Московская область провела встречу с молодежными активистами, лекции «Коломна – фабрика подмосковного туризма» и «Подмосковье. Знакомое. Неизвестное. Твое!» Одним из ключевых событий стала церемония награждения победителей ежегодного конкурса «Лучшая организация туристской индустрии в Московской области» на приз губернатора Московской области 2023.

В части культурного наполнения Московская область порадовала посетителей презентацией сразу нескольких интересных проектов. Так, народный артист России, дважды лауреат Государственных премий Российской Федерации Евгений Миронов представил новый культурный проект – фестиваль, который пройдет в наступающем году в городе Зарайск.

Одним из основных событий 2024 года в Подмосковье станет литературный фестиваль «Проект: поэт», который традиционно пройдет в музее-заповеднике «Усадьба «Мураново» им. Ф. И. Тютчева». О ежегодном Международном фестивале «Джазовые сезоны» присутствующим рассказал всемирно известный саксофонист Игорь Бутман. Чем удивит своих зрителей и участников проект «Город танцует в парках» в 2024 году, рассказал гостям мероприятия заслуженный артист России Егор Дружинин.

