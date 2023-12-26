Памфилова: Выборы президента позволят дать электоральный отпор давлению извне

Глава ЦИК Памфилова допустила, что выборы президента позволят дать электоральный отпор давлению извне

Tекст: Александра Юдина

Отвечая на вопрос о своевременности президентской кампании в нынешних условиях, глава ЦИК заметила, что «всегда можно найти предлог и сказать, что для выборов не время, чем пользуются ряд стран, когда эти выборы не угодны или не удобны», передает ТАСС.

По ее словам, в данный момент как никогда время выбора и время для выборов.

«Есть потребность людей продемонстрировать силу, зрелость и единство по ряду ключевых вопросов, связанных с судьбой страны», – подчеркнула Памфилова.

По ее мнению, на фоне агрессивного внешнего давления выборы президента в марте будущего года станут «дополнительным поводом дать такой гражданский, цивилизованный и электоральный отпор».

Ранее в ЦИК допустили участие в голосовании на выборах президента с украинским паспортом.

Тем временем Памфилова сообщила, что более 30 человек претендуют на выдвижение в качестве кандидатов на пост президента России, кампания точно будет конкурентной.

