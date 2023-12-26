В ЦИК допустили участие в голосовании на выборах президента с украинским паспортом

ЦИК: На выборах президента России допустимо участие в голосовании граждан с украинским паспортом

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, возможность участия в голосовании граждан с украинским паспортом – единственно верное решение, передает ТАСС.

Памфилова заметила, что из-за затопления в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС жители «лишились не только домов, но и документов – уже выданных российских паспортов».

Глава ЦИК отметила важность того, что люди должны иметь право голосовать даже в том случае, если еще не смогли по каким-либо причинам получить российский паспорт, то есть по тому документу, который удостоверяет их личность.

Памфилова подчеркнула, что такое решение будет обоснованным и верным, однако добавила, что окончательное решение будут принимать местные власти.

Ранее Памфилова сообщала, что более 30 человек претендуют на выдвижение в качестве кандидатов на пост президента России, кампания точно будет конкурентной.