Сколько запущено болячек из-за стресса, сидения в подвалах. Сколько инфарктов, инсультов. Сколько раз скорая не смогла доехать к больным просто потому, что связь не ловит. Эти люди могли бы жить, но не живут. И это тоже преступление украинского режима.9 комментариев
Путин: Россия укрепит свою морскую мощь на всех стратегических направлениях
Все планы России по производству боевых кораблей будут реализованы, страна усилит свою морскую мощь, заявил президент России Владимир Путин на церемонии поднятия флагов на поступающих в состав ВМФ новых кораблях.
«Мы обязательно реализуем все наши планы по строительству кораблей, качественно укрепим морскую мощь России на всех стратегических направлениях и в районах Мирового океана», – сказал глава государства, передает ТАСС.
Вскоре к Северному флоту присоединится фрегат «Адмирал Головко», а малый ракетный корабль «Наро-Фоминск» и морской тральщик «Лев Чернавин» пополнят состав Балтийского флота и будут защищать границы России на западе, отметил Путин.
«Хочу поздравить военных моряков, корабелов с сегодняшним событием, поблагодарить трудовые коллективы предприятий за профессионализм и высокую самоотдачу, а экипажам кораблей пожелать достойной службы на благо России. И конечно, по старой флотской традиции желаю вам семь футов под килем», – добавил российский лидер.
Ранее Путин отметил рост производства боевых кораблей и рассказал о десятках строящихся боевых кораблях.