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    Кто может вернуть Молдавии пророссийское направление
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    Японии указали на «фундаментальную ошибку» в вооружении Украины
    Ивлеева извинилась за свою скандальную «голую» вечеринку
    В Калининградскую область въехало рекордное число машин из Польши
    Боррель допустил победу России на поле боя
    США нацелились на расширение своей территории в Арктике (карта)
    Боевик «Кракена»: Прорвать «шикарную оборону» России было нереально
    Шесть стран ЕС отказали Украине в гарантиях безопасности
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин ПЦУ – это пустые церкви Украины

    Люди, которые активно переводят храмы Украинской православной церкви в ПЦУ, сами их не посещают. Им все равно, куда не ходить.

    10 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Байден под перекрестным еврейским и арабским огнем

    Выполнит ли Израиль требования США прекратить военную операцию в Газе до января 2024 года? Сомнительно. Команда Байдена продолжит маневрировать, как корабль Одиссея. Только навряд ли повторит его успех.

    5 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Украинцы – те же мы, только соблазненные

    Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.

    49 комментариев
    24 декабря 2023, 19:47

    Захарова: Россия оказывает политическую помощь для разрешения кризиса в секторе Газа

    Tекст: Ольга Иванова

    Политическая помощь России для разрешения кризиса в секторе Газа не носит формального характера и направлена на его прекращение, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова ливанскому телеканалу Al Mayadeen

    Захарова рассказала, что Россия оказывает гуманитарную и политическую помощь палестинцам в секторе Газа. Она указала, что палестинские дети в Газе нуждаются в реальной помощи, а не в словах, передает РИА «Новости».

    Ранее Россия не стала накладывать вето на резолюцию СБ ООН по сектору Газа, поскольку документ поддержали некоторые арабские страны

    23 декабря 2023, 21:50
    ФСБ раскрыла подробности вербовки Сафронова

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вербовка бывшего советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова началась еще в 2012 году, через год он уже начал получать задания, заявил замначальника 1-го отдела Следственного управления ФСБ Александр Чабан.

    Сафронов впервые познакомился с представителем чешской разведки в 2012 году, тогда это замаскировали под «безобидную встречу двух коллег», сказал Чабан в эфире «России 24», передает РИА «Новости».

    Изначально Сафронов не получал никаких заданий, с ним выстраивали отношения. Ближе к 2013 году начались первые предложения и задания для него. Вербовал россиянина гражданин Чехии Мартин Ларыш.

    Чабан пояснил, что Ларыш – представитель чешской разведки, Управления по внешним связям и информации. Это орган внешней разведки Чехии, работающий не только на свою страну, но и на НАТО.

    Также Чабан сообщал, что Сафронов отправлял немецкой разведке «абсолютно секретную» информацию о ходе российской операции в Сирии в 2015 году, а чешской разведке – данные о российской спутниковой группировке, работавшей в интересах ГРУ.

    Сафронов в качестве журналиста долгое время работал в крупных российских СМИ.

    Коментарии (54)
    23 декабря 2023, 21:17
    ФСБ: Сафронов отправлял разведкам секретные данные об операции в Сирии и о спутниках

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бывший советник главы Роскосмоса и журналист Иван Сафронов, осужденный за госизмену, отправлял немецкой разведке «абсолютно секретную» информацию о ходе российской операции в Сирии в 2015 году, заявил замначальника 1-го отдела Следственного управления ФСБ Александр Чабан.

    Сафронов в конце 2015 года встретился с Демури Ворониным, тот представился ему немецким гражданином и главой консалтинговой компании, говорится в озвученных в репортаже «России 24» данных следствия, передает РИА «Новости».

    Сафронов начал передавать секретную информацию о сухопутной операции ВС России в Сирии, позже эти данные рассекретили, сказал Чабан.

    Осужденный собрал и передал эти сведения немецкой разведке, за это он получил около 200 долларов от Воронина. Воронин рассчитывал вознаграждение исходя из количества страниц и объемов текста. При этом Сафронова устраивало полученное вознаграждение.

    Всего Сафронов получил около семи заданий, он выполнил все.

    Самого Воронина позже изобличили и осудили на 13 лет и три месяца колонии строгого режима. У него есть гражданство России и Германии.

    Также Сафронов передавал гражданину Чехии Мартину Ларышу, считающемуся сотрудником чешской разведки, данные о российской спутниковой группировке, работавшей в интересах ГРУ, добавил Чабан.

    Осенью 2022 года Сафронова признали виновным в государственной, ему вынесли приговор – 22 года лишения свободы. Обвинение запрашивало 24 года. Подробности дела Сафронова также раскрывал президент Владимир Путин.

    Коментарии (44)
    24 декабря 2023, 06:29
    Японии указали на «фундаментальную ошибку» в вооружении Украины

    Байдена и Кисиду раскритиковали за вооружение Украины за счет Азии

    Японии указали на «фундаментальную ошибку» в вооружении Украины
    @ Axel Heimken/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Согласие Японии с планами США вооружать Украину за счет Азии – это фундаментальная ошибка Токио, заявили американские эксперты.

    Бывший замминистра обороны США Элдридж Колби заявил, что премьер-министр Японии Фумио Кисида совершил «фундаментальную ошибку», когда разрешил экспорт в США ракет для систем Patriot. По мнению Колби, Кисида «пошел на поводу» у США, которые «отдают приоритет Европе», передает РИА «Новости» со ссылкой на Nikkei Asia.

    Колби заявил, что американская сторона направляет на Украину вооружения, которые не смогут быстро заместить для собственного пользования. Из-за Киева американскому ВПК приходится отвлекаться от решения более важных стратегических задач.

    Старший научный сотрудник международного Фонда Карнеги (организация, выполняющая функции иностранного агента) Джениффер Каванах сказала, что Японии уже не хватает ЗРК для защиты военных аэродромов. По ее словам, передача ракет США «кое-что говорит об администрации Байдена», которая «готова в приоритетном порядке вооружать Украину за счет Азии, не взирая на собственные заявления о том, что Азия является главным театром военных действий для Штатов».

    Напомним, японский МИД сообщил, что Япония в рамках утвержденного упрощения правил экспорта оборонного оборудования разрешила передачу в США ракет для противоракетных систем Patriot. СМИ отмечали, что это поможет США в оказании военной помощи Украине.

    Коментарии (22)
    24 декабря 2023, 11:01
    США нацелились на расширение своей территории в Арктике

    Bloomberg: США расширили свои территориальные претензии на континентальный шельф в Арктике

    США нацелились на расширение своей территории в Арктике
    @ M. Baumann/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госдепартамент США сообщил о намерениях расширить американскую часть континентального шельфа в Арктике, пишет Bloomberg.

    «Континентальный шельф – это продолжение сухопутной территории страны под водой. Соединенные Штаты вправе в соответствии с международным правом оберегать и управлять ресурсами и жизненно важными местами обитания», – говорится в заявлении Госдепартамента США, его цитирует Bloomberg, передает РИА «Новости».

    Площадь так называемого расширенного континентального шельфа составляет порядка 1 млн квадратных километров, что почти в два раза превышает площадь Калифорнии. Большая его часть расположена в Арктике и Беринговом море – в зоне растущего стратегического значения. На нее также претендуют Россия и Канада. По информации Bloomberg, посредством расширения шельфа США нацелены получить доступ к минералам, использующимся при производстве аккумуляторов для электромобилей. Там также находятся нефтяные и газовые месторождения.

    Ранее адмирал США заявил о необходимости НАТО готовиться к конфликту в Арктике.

    Коментарии (24)
    24 декабря 2023, 11:17
    Ивлеева извинилась за свою скандальную «голую» вечеринку

    Блогер Настя Ивлеева извинилась за свою скандальную «голую» вечеринку

    Ивлеева извинилась за свою скандальную «голую» вечеринку
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Телеведущая и блогер Настя Ивлеева принесла извинения за проведение «голой» вечеринки в московском клубе «Мутабор», после которой на нее заявили в прокуратуру из-за признаков ЛГБТ-пропаганды (движение признано экстремистским и запрещено в России).

    Ивлеева признала, что снимать видео в ходе мероприятия, а затем распространять его в Сети, было неуместно, передает Ura.ru.

    «Мне жаль, что это произошло и что это невозможно было контролировать. Риск того, что кому-то придет в голову себя так вести, не был предусмотрен и заложен в планирование мероприятия. Я за это приношу извинения перед всеми», – сказала блогер.

    Она также пообещала направить на благотворительность средства, вырученные от продажи билетов на продолжение вечеринки.

    Ранее общественники попросили прокуратуру, МВД и Следственный комитет проверить вечеринку, организованную Настей Ивлеевой. Сама блогер заявляла, что не видит в мероприятии ничего «бесовского». Рэпера Vacio арестовали после участия в вечеринке, позже он также принес извинения. Присутствовавшего на мероприятии Филиппа Киркорова предложили лишить звания народного артиста.

    Коментарии (95)
    24 декабря 2023, 04:21
    Шесть стран ЕС не стали обещать Украине гарантии безопасности

    Киев не смог уговорить шесть стран ЕС присоединиться к декларации о гарантиях безопасности для Украины

    Шесть стран ЕС не стали обещать Украине гарантии безопасности
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Шесть стран ЕС – Австрия, Венгрия, Мальта, Польша, Словакия и Хорватия – не присоединились к декларации о гарантиях безопасности для Украины, сообщил замглавы офиса украинского президента Андрей Сибига.

    Сибига считает, что у перечисленных стран есть «политическая воля стать сторонами декларации», передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    В пятницу глава офиса Андрей Ермак заявил, что к декларации присоединились свыше 30 стран, 15 согласились на консультации по двусторонним соглашениям, передает РИА «Новости».

    Напомним, Ермак сообщал, что у Украины «имеются хорошие результаты на основе сделанной в Вильнюсе декларации по соглашениям в области безопасности».


    Коментарии (20)
    24 декабря 2023, 12:39
    Путин восхитился поступком бойца, попросившего наградить cвоего командира

    Путин восхитился поступком солдата, попросившего наградить своего командира

    Путин восхитился поступком бойца, попросившего наградить cвоего командира
    @ t.me/zarubinreporter

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин восхитился поступком бойца, который после церемонии награждения в Кремле попросил поощрить и его командира. Как считает глава государства, подобное возможно только в Российской армии.

    Кадры общения опубликовал в своем Telegram-канале ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин. На следующей церемонии награды получил весь экипаж, но в тот момент боец этого не знал.

    «Какой товарищ по оружию у вас надежный! Он после награждения подошел – также за бокалом шампанского – и говорит: «Мне дали [награду], спасибо, но а чем командир хуже? Так же, как я, воевал», – передает ТАСС пересказ Путиным их диалога во время беседы с экипажем. «Настоящий мужчина, – похвалил он. – Не знал ничего, а о вас, своих боевых товарищах, не забывал».

    Как считает президент, такой поступок вряд ли возможен в какой-то другой стране. «Это вообще только для России, наверное, характерно. Вряд ли где-нибудь в других армиях что-то подобное происходит. Только в нашем народе такое возможно», – сказал он.

    Ранее Путин лично вручил Звезды Героев России экипажу танка «Алеша».

    Напомним, экипаж танка «Алеша» представлен к званию Героев России. Во время боя на Запорожском направлении им уничтожены два украинских танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro с десантом.

    Коментарии (17)
    23 декабря 2023, 20:55
    Миронов обратился к главе Минпросвещения из-за отмены елок в школах

    Миронов обратился к главе Минпросвещения Кравцову из-за отмены елок в школах

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов обратился к главе Минпросвещения Сергею Кравцову после отмены новогодних елок в некоторых школах из-за пожеланий родителей мигрантов.

    В некоторых российских школах решили отменить новогодние елки, поскольку это «не принято» у родителей детей-мигрантов, сказал Миронов, передает РИА «Новости».

    Политик добавил, что направил по этому поводу обращение к Кравцову.

    «Вы приехали в нашу страну, будьте добры, уважайте не только законы, уважайте традиции», – сказал Миронов.

    Коментарии (56)
    24 декабря 2023, 11:13
    В ВСУ назвали дату установки блокпостов для вручения повесток

    Специальные блокпосты для вручения повесток установят по всей Украине до конца декабря

    В ВСУ назвали дату установки блокпостов для вручения повесток
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специальные блокпосты для вручения повесток оборудуют во всех городах и районах Украины до конца декабря, сообщил бывший советник мэра Ивано-Франковска, командир украинского батальона Назарий Кишак.

    По его словам, с 28 декабря в каждом городе и области будут установлены контрольные блокпосты, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что «ребят на фронте нужно менять», заявив, что в пехоту отправятся «дети пафосных деятелей, мажоры, блогеры и все попавшиеся».

    Официально пока информация не подтверждалась.

    Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила, что проект закона о мобилизации на Украине предусматривает обязательную постановку на воинский учет всех граждан с 18 до 60 лет.

    Коментарии (36)
    23 декабря 2023, 22:22
    Чичваркин назвал нынешнее время удачным для создания бизнеса в Москве

    Чичваркин назвал нынешнее время подходящим для вложений во внутренний туризм в России

    Чичваркин назвал нынешнее время удачным для создания бизнеса в Москве
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    По мнению сбежавшего за границу российского бизнесмена Евгения Чичваркина (признан иноагентом), сейчас подходящее время для того, чтобы вкладывать деньги во внутренний туризм в России.

    Как заявил бизнесмен, будь у него «другая политическая публичная позиция», то «абсолютно логично было бы сейчас вообще все продать и поехать в Москву». Как заявил предприниматель, он бы в таком случае построил «туристическую деревню для внутреннего туризма», который «прет изо всех ушей».

    В 2020 году сообщалось о серьезных финансовых трудностях у сбежавшего в Великобританию иноагента Чичваркина. Он покинул Россию в 2009 году после того, как его обвинили в похищении человека и вымогательстве. В 2011 году уголовное дело закрыли.

    Коментарии (16)
    24 декабря 2023, 16:20
    Боевик «Кракена»: Прорвать «шикарную оборону» России при «контрнаступе» было нереально

    Боевик из украинского подразделения «Кракен» обвинил военное командование в некомпетентности

    Боевик «Кракена»: Прорвать «шикарную оборону» России при «контрнаступе» было нереально
    @ Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Украинское военное командование планировало, что в рамках контрнаступления ВСУ удастся за три дня пройти 15 км, обогнуть Токмак и выйти на Мелитополь. Но все пошло не по плану, прорвать «шикарную оборону» России не удалось, а на штурм стали бросать неподготовленных солдат, рассказал один из боевиков подразделения «Кракен» (организация признана в России террористической и запрещена).

    «Весь мир, вся Украина ждали это контрнаступление. И оно пошло не по плану. Оно вообще не пошло никак. Люди, которые готовили этот план, некомпетентны, они ничего не сделали для того, чтобы мы победили», – рассказал украинскому журналисту Роману Бебеху один из боевиков «Кракена».

    Он также отмечает, что между подразделениями не было никакого взаимодействия, которое «могло бы позволить захватывать фронт за фронтом». «Куча бригад постреляли друг друга, куча бригад наехали на мины, много пехоты было подорвано», – рассказывает военный.

    Российскую оборону, также известную как «Линия Суровикина», он называет «просто шикарной» и признает: «Мы бы ее никак не прорвали, это было невозможно».

    «Задачей было за три дня пройти 15 километров, обогнуть Токмак с двух сторон и выйти на Мелитополь», – добавляет он, указывая, что до начала «контрнаступа» план ему казался реалистичным, но уже с первых дней атаки стало понятно, что реализовать его не получится.

    Боевик также настаивает – проблем с количеством западного вооружения не было, его предоставили в достатке. Однако уже в первый месяц оно «постиралось», как и личный состав. «Люди увидели, как к ним относятся, штурмовые группы состояли из поваров, артиллеристов, снайперов», – рассказывает он.

    Поэтому активная фаза контрнаступления остановилась уже в середине июля, считает боевик. По его словам, вся штурмовая тактика была лобовой, практически без обходных маневров. Также ошибкой командования он считает атаки без численного преимущества.

    В четверг начальник Генштаба России Валерий Герасимов сообщил, что ВСУ в рамках контрнаступления планировали за 15 суток блокировать Мелитополь, продолжив наступать к Азовскому морю, Мариуполю и границе с Крымом.

    По его словам, ВСУ смогли в начале контрнаступления незначительно продвинуться на Запорожском направлении, однако ни поставки западного оружия, ни ввод в бой дополнительных резервов не смогли изменить ситуацию.

    «Эти действия только увеличили количество потерь в подразделениях ВСУ. Таким образом, широко разрекламированное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление провалилось», – отметил он, добавив, что к началу июня ВСУ сосредоточили на Запорожском направлении наступательную группировку численностью до 50 батальонов, более 230 танков и свыше 1 тыс. боевых бронированных машин. Позже группировка была увеличена до 80 батальонов.

    Вместе с тем в начале ноября главком ВСУ Валерий Залужный в интервью журналу Economist признал, что украинское контрнаступление зашло в тупик. Военный отмечал, что в период всего контрнаступления он наблюдал, как «его войска и техника застревают на минных полях», а поставленное западными странами вооружение «подвергается обстрелам российской артиллерии».

    По его словам, согласно плану, ВСУ должны были продвигаться со скоростью 30 км в день. «Сначала я подумал, что с нашими командирами что-то не так, поэтому поменял некоторых из них. Потом я подумал, может быть, наши солдаты не годятся, поэтому я перевел солдат в некоторые бригады», – добавляет генерал.

    Однако с мнением главкома не согласился Владимир Зеленский. Он заявил, что Украина находилась якобы в гораздо более сложных обстоятельствах, особенно в начале конфликта. Он также отметил, что понимает усталость от боевых действий, но ситуация не патовая. Главная проблема ВСУ, по мнению Зеленского, это контроль неба российской армией. А помочь ее решить сможет поставка истребителей F-16.

    Коментарии (18)
    24 декабря 2023, 12:56
    В журналистов Русской службы Би-би-си бросили гранату в Риге

    Tекст: Валерия Городецкая

    В латвийской столице неизвестный закинул учебную гранату в бар, где проходила вечеринка сотрудников Русской службы Би-би-си.

    Около полуночи, когда в баре оставалось мало гостей, неизвестный открыл дверь в заведение и кинул в сторону журналистов гранату, пишет Deutsche Welle (признано в России иноагентом) со ссылкой на участников мероприятия, передает Life. Никто не пострадал.

    Предварительно установлено, что нападавший использовал учебно-имитационную РГД-5. Журналисты связали инцидент с профессиональной деятельностью, местная полиция не исключает версию конфликта на бытовой почве. Злоумышленник пока не задержан.

    В августе Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения на журналистов ВГТРК в Москве.

    Коментарии (18)
    24 декабря 2023, 18:53
    МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах России
    МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах России
    @ Sobhan Farajvan/Keystone Press Agenc/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Временному поверенному в делах России в Тегеране вручили ноту протеста в МИД Ирана, причиной послужило итоговое заявление участников VI сессии Российско-арабского форума сотрудничества (РАФС), которая прошла в среду в Марракеше.

    В МИД Ирана уведомили, что временному поверенному вручена нота протеста, поскольку в заявлении форума упоминался вопрос принадлежности трех островов в Персидском заливе, которые являются предметом территориального спора между Ираном и Объединенными Арабскими Эмиратами, передает ТАСС.

    Главы МИД России и арабских стран, принимавшие участие в очередной сессии РАФС, в частности, подчеркнули «поддержку всех мирных усилий, включая инициативы и усилия по достижению мирного решения вопроса об островах Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса в соответствии с принципами международного права и Уставом ООН».

    В июле в МИД Ирана также выразили протест российскому послу в Тегеране Алексею Дедову в связи с итоговым заявлением состоявшейся в Москве министерской встречи в рамках диалога России и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

    Коментарии (13)
    24 декабря 2023, 15:09
    Украинский генерал заявил о непонимании плана мобилизации еще 500 тыс. человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко заявил, что в ВСУ не понимают, как Киев планирует осуществлять план по мобилизации еще 500 тыс. человек.

    В интервью Deutsche Welle (признано иноагентом в России) Марченко заявил, что на Украине «закончились» добровольцы, поэтому неизвестно, когда и как качественно будет проходить планируемая мобилизация, передает РИА «Новости». «Как это осуществить физически, понимания нет», – добавил он.

    По словам генерала, взамен потерянным на фронте 100 военным, мобилизуют всего 20 человек. Он также положительно оценил предложение снизить предельный призывной возраст с 27 до 25 лет и подчеркнул, что «не стоит закрывать дырки на фронте женщинами, когда масса мужчин скрываются за границей».

    Ранее на Украине предложили мобилизовать еще полмиллиона человек.

    Коментарии (10)
    24 декабря 2023, 12:58
    В Эстонии пригрозили Украине испорченным Рождеством

    РБК: Эстонский генерал предупредил об «испорченном Рождестве» на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Силы у Украины заканчиваются, Запад должен нарастить военную поддержку на случай российского наступления, заявил бывший глава Сил обороны Эстонии и действующий депутат Европарламента Рихо Террас.

    По его словам, у Украины кончаются техника и оружие, а Россия может собрать силы «для конкретного рождественского наступления» и «испортить» Украине Рождество, передает РБК.

    Террас добавил, что Россия значительно усилила военное давление на Украину, впереди важные две недели, и если «фронт развалится и русские вернут что-то крупное, это послужит плохим сигналом всему миру», так как это покажет слабость НАТО.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Рождества на Украине на 25 декабря.


    Коментарии (11)
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    В Эстонии пригрозили Украине испорченным Рождеством
    Украинский генерал заявил о непонимании плана мобилизации еще 500 тыс. человек
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    На расширенном заседании коллегии Минобороны Владимир Путин обозначил приоритеты во внешнеполитической стратегии России. Ее ключевые особенности заключаются в суверенитете, защите территориальной целостности страны и достижении баланса сил в мире. Все это невозможно без развязки украинского кризиса. Путин напомнил, что сопредельные с Украиной страны хотели бы вернуть свои бывшие территории, которые сейчас подконтрольны Киеву. Есть ли в этих словах предпосылки для новых сценариев разрешения украинского вопроса? Подробности

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    Россия обогнала США по беспилотникам

    Россия на порядок увеличила выпуск военных беспилотников. Только в этом году армия получила более 20 тысяч БПЛА различного класса и назначения, хотя еще несколько лет назад ВС РФ обладали лишь двумя тысячами дронов. Лидировавшие ранее по производству беспилотников США в 2022 году имели около 15 тысяч БПЛА. За счет чего ОПК России удалось добиться таких успехов и что еще нужно сделать, чтобы потребности армии были удовлетворены в полном объеме? Подробности

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    Почему Эстония хочет выдать Киеву военнообязанных украинцев

    Власти Эстонии готовы выдать Украине украинских беженцев, которые подлежат мобилизации. Глава МВД Лаури Ляэнеметс пообещал официально предложить украинской стороне заключить соответствующее соглашение. В экспертной среде говорят, что у уклонистов за рубежом нет мотивации умирать за Зеленского и идеи Бандеры, а желание Эстонии выдавать беженцев указывает на фашистские методы правительства Эстонии. Подробности

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    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

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    • Новая война США

      Хуситы, удерживающие власть на севере Йемена, объявили о том, что считают западные корабли, которые направляются в порты Израиля, своей законной целью. При этом российский танкерный флот они пообещали не трогать. В ответ США объявили о начале военной операции «Страж процветания». К чему она приведет?

    • От мужчин Украины оставят только сперму

      Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий военнослужащим бесплатно хранить свое семя в криобанках. Этим украинцев убеждают в том, что погибнуть в конфликте с Россией не так уж страшно – род все равно не прервется. Если, конечно, замороженное семя будет кем-то востребовано.

    • Кого Лавров назвал «вороватым народом»

      «Народ вороватый, мы это давно уже поняли. Вороватый раньше был в таком, знаете, политическом плане, в смысле отказа от договоренностей, в смысле попыток обмануть кого-то. Но теперь вороватый уже в прямом смысле». Так глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал планы немецких властей по присваиванию российских активов.

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