Люди, которые активно переводят храмы Украинской православной церкви в ПЦУ, сами их не посещают. Им все равно, куда не ходить.2 комментария
РКЦ «Прогресс» получил премию правительства за создание перспективной ракеты
Роскосмос: РКЦ «Прогресс» получил премию правительства за ракету из новых материалов
Самарский Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс» получил премию правительства России за использование новых материалов и технологий при создании перспективной ракеты-носителя, сообщил Роскосмос.
Как сообщили в «Роскосмосе», распоряжением правительства России РКЦ «Прогресс» присуждена премия правительства Российской Федерации 2023 года за «успешное внедрение в новую ракету-носитель новых материалов, технологий и создание производственной инфраструктуры и оборудования», передает РИА «Новости».
О какой ракете идет речь, не уточняется.
Ранее сообщалось, что первый пуск ракеты-носителя «Союз-5», разработку которой ведет РКЦ «Прогресс», запланирован на декабрь 2025 года.
Напомним, в июне НПО «Энергомаш» успешно изготовило ракетный двигатель РД-171МВ для летных испытаний перспективной ракеты-носителя «Союз-5».