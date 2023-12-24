МО: Под Синьковкой ВС России отразили четыре атаки штурмовиков 95-ой ДШБ ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, потери ВСУ составили свыше 40 военных, боевая бронированная машина и три автомобиля. Также, уничтожен склад боеприпасов 113-й бригады теробороны в районе населенного пункта Липцы Харьковской области.

В военном ведомстве добавили, что на Краснолиманском направлении бойцы группировки «Центр» при поддержке артиллерии и авиации отразили две атаки 63-й механизированной бригады и 12 бригады специального назначения ВСУ в районе Кузьмино и населенного пункта Червоная Диброва ЛНР. Также противник понес потери до 100 человек в районе населенного пункта Серебрянка, где также были уничтожены боевая бронированная машина, два автомобиля и гаубица Д-30.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск отразили восемь атак штурмовых групп 81-й аэромобильной, 24-й, 30-й механизированных бригад ВСУ и 4-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Спорное, Васюковка, Белогоровка, Ленинское и Новгородское, поражены живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Раздоловка, Клещеевка, Переездное, Васюковка, Шумы, Андреевка и Богдановка.

Общие потери противника на данном направлении составили до 350 военнослужащих, три БМП, бронетранспортер, САУ «Гвоздика», артиллерийская система М777, гаубица «Мста-Б», три гаубицы Д-30 и две САУ «Акация».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» атаковали позиции 79-й ДШБ ВСУ в районе Новомихайловки, потери противника составили до 110 военнослужащих, два пикапа. САУ М109 «Paladin» производства США, «Акация» и «Гвоздика».

Ранее ВС России отразили 11 атак ВСУ на Донецком направлении.