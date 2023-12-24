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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин ПЦУ – это пустые церкви Украины

    Люди, которые активно переводят храмы Украинской православной церкви в ПЦУ, сами их не посещают. Им все равно, куда не ходить.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Байден под перекрестным еврейским и арабским огнем

    Выполнит ли Израиль требования США прекратить военную операцию в Газе до января 2024 года? Сомнительно. Команда Байдена продолжит маневрировать, как корабль Одиссея. Только навряд ли повторит его успех.

    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Украинцы – те же мы, только соблазненные

    Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.

    46 комментариев
    24 декабря 2023, 13:44

    ВС России отразили четыре атаки штурмовиков ВСУ у Синьковки

    МО: Под Синьковкой ВС России отразили четыре атаки штурмовиков 95-ой ДШБ ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения «Западной» группировки войск отразили четыре атаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, сообщили в Минобороны России.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, потери ВСУ составили свыше 40 военных, боевая бронированная машина и три автомобиля. Также, уничтожен склад боеприпасов 113-й бригады теробороны в районе населенного пункта Липцы Харьковской области.

    В военном ведомстве добавили, что на Краснолиманском направлении бойцы группировки «Центр» при поддержке артиллерии и авиации отразили две атаки 63-й механизированной бригады и 12 бригады специального назначения ВСУ в районе Кузьмино и населенного пункта Червоная Диброва ЛНР. Также противник понес потери до 100 человек в районе населенного пункта Серебрянка, где также были уничтожены боевая бронированная машина, два автомобиля и гаубица Д-30.

    На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск отразили восемь атак штурмовых групп 81-й аэромобильной, 24-й, 30-й механизированных бригад ВСУ и 4-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Спорное, Васюковка, Белогоровка, Ленинское и Новгородское, поражены живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Раздоловка, Клещеевка, Переездное, Васюковка, Шумы, Андреевка и Богдановка.

    Общие потери противника на данном направлении составили до 350 военнослужащих, три БМП, бронетранспортер, САУ «Гвоздика», артиллерийская система М777, гаубица «Мста-Б», три гаубицы Д-30 и две САУ «Акация».

    На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» атаковали позиции 79-й ДШБ ВСУ в районе Новомихайловки, потери противника составили до 110 военнослужащих, два пикапа. САУ М109 «Paladin» производства США, «Акация» и «Гвоздика».

    Ранее ВС России отразили 11 атак ВСУ на Донецком направлении.

    22 декабря 2023, 15:14
    Расчет «Града» отомстил ВСУ за погибшего в Марьинке Рудакова
    Расчет «Града» отомстил ВСУ за погибшего в Марьинке Рудакова
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расчет российской БМ-21 «Град» уничтожил украинских десантников, пытавшихся форсировать Днепр в Херсонской области, на одном из выпущенных по ним снарядов бойцы написали «За Рудакова» в память о погибшем в Марьинке солдате, передает источник с места событий.

    Как сказал РИА «Новости» командир расчета с позывным «Нугуш», Рудаков, погиб при взятии Марьинки оставил письмо на кирпиче с просьбой позаботиться о его семье. Он добавил, что «Град» сейчас передаст противникам от него привет.

    Расчет «Града» получил от разведки целеуказания по переправлявшимся с правого берега Днепра украинским лодкам и, выдвинувших на огневую позицию, уничтожил их. «Нугуш» добавил, что цели были поражены.

    Рудаков оставил надпись на кирпиче в разрушенном доме в Марьинке: «Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре, брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск». Министр обороны Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу военнослужащего.

    Коментарии (7)
    22 декабря 2023, 00:50
    Орбан поинтересовался, в каких границах ЕС собирается принять Украину

    Премьер Венгрии Орбан призвал ЕС уточнить границы Украины для вступления в сообщество

    Орбан поинтересовался, в каких границах ЕС собирается принять Украину
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал уточнить актуальные размеры и численность населения Украины, и поинтересовался, намерен ли Евросоюз принимать Украину вместе с освобожденными регионами и находящимися там российскими военными.

    Орбан выразил мнение, что решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС принесет много вреда. Он считает, что Евросоюз не подготовлен к такому шагу. По его словам, ЕС собирается принимать страну, на территории которой находятся российские военные.

    «Их тоже будем принимать? О какой территории мы говорим? О какой численности населения?» – сказал Орбан телеканалу HirTV, передает РИА «Новости».

    Премьер Венгрии отметил, что украинцы верят в решающий шаг, который они сделали, но если все вопросы о территориях и населении всплывут впоследствии, то процесс вступления Украины в ЕС замедлится, и приведет к разочарованию.

    Ранее Орбан заявил, что Венгрии не хотелось бы, чтобы у нее была граница с Россией.

    Также Орбан сообщил, что Венгрия предлагает ЕС отказаться от оказания финансовой помощи Киеву из бюджета сообщества в течение пяти лет.

    Во время голосования стран ЕС по вопросу о начале переговоров с Украиной Орбан вышел из зала заседаний, но вето не применил. При этом он заблокировал программу бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро.

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    22 декабря 2023, 12:07
    В Финляндии признали, что Запад и Украина переоценили силы в конфликте с Россией

    Глава Минобороны Финляндии Хяккянен заявил, что Запад и Украина переоценили силы в конфликте с Россией

    В Финляндии признали, что Запад и Украина переоценили силы в конфликте с Россией
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Москва способна продолжать вести спецоперацию на Украине еще длительное время, а западные страны и Украина явно переоценили собственные силы, заявил газете Politico глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен.

    По его словам, у России есть силы продолжать спецоперацию годами, тогда как многие переоценивают силы западных стран и Украины, считая, что Киев «побеждает», передает ТАСС.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция считает важным не допустить победы России в конфликте, однако среди европейских стран и США есть сомнения по поводу дальнейшей судьбы Украины.

    Напомним, российский лидер Владимир Путин заявил, что мир на Украине будет тогда, когда будут достигнуты цели спецоперации. Президент отметил, что Украина сегодня не производит почти никаких вооружений, все получает «на халяву», но эта «халява» уже заканчивается.

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    23 декабря 2023, 15:18
    Французы раскритиковали заявления глав МИД Франции и Британии о Путине

    Читатели Le Figaro раскритиковали заявления глав МИД Франции и Британии о Путине

    Французы раскритиковали заявления глав МИД Франции и Британии о Путине
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Читатели Le Figaro активно обсуждают заявление глав МИД Франции и Британии Дэвида Кэмерона и Катрин Колонна о российском лидере Владимире Путине и украинском конфликте.

    Один из пользователей отметил, что формулировка изменилась, передает РИА «Новости».

    «Сколько надо» – это уже не «до победы», – написал он.

    Другой отметил, что надо «наконец сесть за стол переговоров», а третий подчеркнул, что «россияне уже победили».

    «Французы больше не хотят поддерживать Украину», – заявил еще один из пользователей.

    Читатели пришли к выводу, что в заявлениях политиков видно отчаяние, потому что Запад проигрывает.

    Ранее Кэмерон заявил, что обе страны будут поддерживать Киев до тех пор, пока это необходимо, чтобы российский лидер «проиграл конфликт», заверив, что конфликт на Украине схож с «постановкой, которая имеет несколько актов».

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    22 декабря 2023, 20:02
    Экс-командир «Айдара» допустил отступление ВСУ из Авдеевки до нового года
    Экс-командир «Айдара» допустил отступление ВСУ из Авдеевки до нового года
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская армия до нового года может отступить из Авдеевки, заявил бывший командир батальона «Айдар» (запрещенная в России террористическая организация) Евгений Дикий, сообщают украинские СМИ.

    По словам Дикого, силы России значительно продвинулись в районе Авдеевки, поэтому вероятность того, что ВСУ придется покинуть этот населенный пункт, выше, чем вероятность того, что украинские военные его удержат, пишет «Страна.ua».

    «Я бы даже рискнул предположить, что решение отходить из Авдеевки нам придется принимать еще даже до нового года», – приводит издание слова экс-командира «Айдара».

    Ранее в беседе с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин объяснил отступление ВСУ под Купянском.

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    22 декабря 2023, 05:06
    Экипажи Су-34 уничтожили управляемыми бомбами командный пункт ВСУ

    Минобороны: Экипажи Су-34 уничтожили управляемыми бомбами командный пункт ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-34 нанесли удар управляемыми бомбами по командному пункту и живой силе войск Украины на Краснолиманском направлении, сообщили в Министерстве обороны России.

    В ведомстве добавили, что удар был нанесен фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета, передает РИА «Новости».

    Бомбардировщики Су-34 в зоне спецоперации ежедневно выполняют задачи по уничтожению живой силы и военных объектов противника.

    Ранее российские войска за сутки отразили восемь атак на Купянском направлении.

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    22 декабря 2023, 06:39
    Посол России оценил планы Британии отправить корабли в Черное море

    Посол Келин: Лондон не сможет направить корабли в Черное море на помощь Украине из-за Турции

    Tекст: Вера Басилая

    Великобритания не сможет создать военно-морскую коалицию для помощи Украине в Черном море и отправить туда корабли из-за позиции Турции, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.

    Келин обратил внимание на то, что даже если Лондон захотел бы направить корабли в Черное море, они не смогли бы пройти туда из-за Конвенции Монтре. По его словам, два года два минных тральщика под украинскими флагами не могут пройти в Черное море, потому что Турция запретила проходы кораблей «воюющих держав» на основании положений документа, регулирующих ситуацию в черноморских проливах, передает ТАСС.

    Дипломат напомнил, что Лондон постоянно пытается возглавить какие-то инициативы по сбору вооружений. Так, ни танковая, ни самолетная коалиция не принесли никаких результатов. Келин заявил, что Лондон послал Киеву несколько танков Challenger 2 и призывал другие страны это сделать. В результате один Challenger 2 сразу подбили, а остальные танки исчезли.

    Посол уверен, что британское руководство продолжает не замечать реальности происходящего на Украине, не признает, что инициатива на поле боя полностью перешла к российским войскам. Келин считает, что британцы будут «тащить» линию о помощи Украине «столько, сколько потребуется» до самых ожидающихся в следующем году выборов, пытаются делать хорошую мину при плохой игре и будут продолжать так делать.

    Ранее газета The Daily Telegraph сообщила, что Великобритания использует свой военно-морской опыт, чтобы помочь Украине контролировать Черное море.

    Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон сравнил конфликт на Украине с «постановкой, которая имеет несколько актов», и пообещал «поддерживать Украину так долго, как это потребуется», призвав Запад быть «непоколебимым в своей поддержке Киеву».

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    23 декабря 2023, 01:55
    Алаудинов заявил, что Россия «поставит точку в СВО» в 2024 году

    Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов заявил, что в 2024 году Россия «окончательно поставит точку в СВО»

    Алаудинов заявил, что Россия «поставит точку в СВО» в 2024 году
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    В зоне специальной военной операции на Украине «дела на данный момент обстоят очень хорошо», заявил командир спецназа «Ахмат», герой России Апты Алаудинов, который считает, что в 2024 году Россия «окончательно поставит точку в СВО».

    Алаудинов рассказал, что российские войска каждый день «продвигаются вперед, выбивают противника, забирают у него те укрепы и высоты», которые вооруженные силы Украины штурмовали «на протяжении пяти-шести месяцев», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».

    Как отметил Алаудинов, российские войска берут эти участки под контроль «с наименьшими потерями», действуя «намного грамотнее, техничнее», чем ВСУ. По его словам, российские силы «уже хорошо продвинулись вперед на некоторых участках» и «готовятся к продвижению на остальных».

    «Я думаю, что следующий год, это будет год, когда мы окончательно поставим точку в СВО», – сказал Алаудинов. Он считает, что Россия де-факто уже одержала победу, а в умах жителей Украины и мировых элит наблюдается перелом. Алаудинов считает, что от российской армии сейчас требуется «грамотно доделать свою работу, без больших потерь».

    Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что в 2024 году Россию ждет победа в конфликте с Украиной. По его мнению, СВО может завершиться летом 2024 года.

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    22 декабря 2023, 01:50
    В Киеве сообщили о мощном взрыве со стороны аэропорта Жуляны

    Очевидцы сообщили о мощном взрыве со стороны аэропорта Жуляны

    Tекст: Вера Басилая

    Сильный взрыв раздался в Киеве со стороны аэропорта Жуляны, еще несколько зафиксированы в Соломенском и Голосеевском районах, сообщили очевидцы.

    Со стороны аэропорта Жуляны в Киеве очевидцы наблюдают зарево после сильного взрыва. Кроме того, сообщается, что взрывы слышны в Соломенском и Голосеевском районах, передает ТАСС.

    Также по данным украинских СМИ взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Херсоне, и в Хмельницкой области.

    Ранее сообщалось о нескольких взрывах в Киеве.

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    22 декабря 2023, 13:03
    Генсек НАТО похвалил оборонительные линии ВС России
    Генсек НАТО похвалил оборонительные линии ВС России
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Россия в ходе спецоперации создала довольно хорошо укрепленную линию обороны, ее сложно преодолеть, заявил немецкому агентству DPA генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

    По его словам, ситуация на поле боя «действительно сложная» – линия фронта в течение последних недель не сильно изменилась, у российских военных было время закрепиться, передает ТАСС.

    Столтенберг добавил, что ВС России укрепили рубежи обороны, возведя огромные минные поля, окопы и препятствия для танков.

    Генсек НАТО признал, что российские линии обороны сложно преодолеть, в том числе из-за отсутствия военно-воздушных сил.

    Ранее в Финляндии признали, что Запад и Украина переоценили силы в конфликте с Россией.

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    22 декабря 2023, 23:15
    Игрокам киевского футбольного клуба пришла групповая повестка в военкомат

    В киевский футбольный клуб «Оболонь» пришла групповая повестка в военкомат на 25 человек

    Tекст: Антон Антонов

    Групповая повестка от территориального центра комплектования (военкомата) пришла в футбольный клуб «Оболонь» в Киеве, сообщают украинские СМИ.

    Сообщается, что повестка пришла «на 25, кажется, человек». Как указывают СМИ, прежде украинские власти призывали спортсменов продолжать карьеру и не покидать Украину. Озвучено предположение, что повестка стала элементом «воспитательной работы», в качестве инициатора называют главного тренера, передает РИА «Новости».

    Напомним, глава управления прессы и информации минобороны Украины Илларион Павлюк заявил, что украинская армия «все равно» доберет нужное количество людей с помощью мобилизации и рекрутинга.

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    22 декабря 2023, 07:15
    «Ураганы» уничтожили скопление бронетехники ВСУ на Купянском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    Расчеты РСЗО «Ураган» группировки войск «Запад» уничтожили вскрытые скопления бронетехники ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Министерстве обороны России.

    Старший офицер батареи с позывным «Кама» рассказал, что основные цели – это пункты временной дислокации, «Ураганы» поражали БМП, танки, польские самоходки Krab, американские М777, передает РИА «Новости».

    В Минобороны сообщили, что действия артиллеристов координировались при помощи беспилотных летательных аппаратов, операторы которых зафиксировали попадания и уничтожение техники противника.

    Ранее экипажи Су-34 уничтожили управляемыми бомбами командный пункт ВСУ под Красным Лиманом.

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    23 декабря 2023, 09:43
    NYT: Российские войска перехватили инициативу на большей части фронта на Украине

    New York Times: Российские военные перехватили инициативу на большей части фронта на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные перехватили инициативу на большей части фронта в зоне спецоперации на Украине, сообщает газета The New York Times.

    По данным издания, недавние наступления России стали еще одним доказательством того, что ВС России твердо перехватили инициативу на большей части поля боя, передает РИА «Новости».

    Также уточняется, что в течение последних нескольких недель российским бойцам удалось взять под контроль новые территории.

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия в ходе спецоперации создала довольно хорошо укрепленную линию обороны, ее сложно преодолеть. В Финляндии также признали, что Запад и Украина переоценили силы в конфликте с Россией.

    Коментарии (9)
    24 декабря 2023, 05:53
    Офицер ВСУ пожаловался на сложность наказания солдат за невыполнение приказа

    Офицер ВСУ Губаренко пожаловался на украинское законодательство из-за «лазеек» для отказавшихся выполнять приказы солдат

    Tекст: Антон Антонов

    Уголовный кодекс Украины «не работает», когда требуется привлечь к ответственности солдата за невыполнение приказа, заявил командир второго механизированного батальона отдельной президентской бригады вооруженных сил Украины Игорь Губаренко.

    Губаренко заявил, что УК «не работает с отказниками от слова вообще». На привлечение солдата к ответственности требуется от двух недель до месяца, причем даже после этого у военных есть «лазейки», чтобы уйти от наказания. По словам Губаренко, открыто «много» уголовных дел о неподчинении приказу, некоторые «тянутся» с 2022 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    В январе президент Украины Владимир Зеленский подписал скандальный закон, который ужесточает ответственность украинских военных за невыполнение приказов.


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    21 декабря 2023, 22:47
    ПВО отразила атаку ВСУ над Бердянском

    Рогов: ПВО уничтожила две цели над Бердянском

    Tекст: Вера Басилая

    Система ПВО отразила атаку украинских войск в районе города Бердянск в Запорожской области, уничтожено две цели, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией».

    В своем Telegram-канале Рогов сообщил, что над Бердянским районом успешно отработали российские системы ПВО, две цели уничтожены на подлете в районе села Осипенко.

    Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении ракеты над Азовским морем.

    Позже губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ПВО сбили над Азовским морем ракету ATACMS, которая была запущена ВСУ в сторону Крымского моста.

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