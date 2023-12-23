Tекст: Алексей Дегтярев

ВСУ на этом направлении потеряли до 200 человек, четыре танка, включая один Leopard-2, американскую БМП Bradley и три автомобиля, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

При контрбатарейной борьбе поражены польская САУ Krab, две гаубицы «Мста-Б», САУ «Акация» и «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.

На Купянском направлении «Западная» группировка поразила скопления живой силы и техники ВСУ у Синьковки, Петропавловки, Купянска и Терн в Харьковской области. Там украинская сторона потеряла до 15 человек, два автомобиля и гаубицу Д-30.

На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила две атаки украинских штурмовиков 63-й механизированной бригады и 12-й бригады спецназа у Торского (ДНР) и Червоной Дибровы (ЛНР). Также поражена живая сила и техника 67-й механизированной бригады ВСУ у Серебрянского лесничества. Украинская сторона за сутки на этом направлении потеряла до 150 человек, два БТРа и орудие Д-30.

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» отразила три атаки 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ у Новомихайловки (ДНР) и поразила живую силу и технику ВСУ у Парасковиевки и Макаровки (ДНР). На этом направлении украинская армия потеряла до 65 человек, САУ «Акация» и «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.

На Запорожском направлении поражены подразделения и техника 82-й десантно-штурмовой, 33-й, 117-й механизированных бригад ВСУ у Малой Токмачки, Вербового и Работино (Запорожская область). Там украинская сторона потеряла до 90 человек.

На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 100 человек гаубицу «Мста-Б» и орудие Д-30.

ПВО за сутки перехватили шесть снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган». Также уничтожено 36 украинских дронов.

С начала СВО уничтожено 554 самолета, 261 вертолет, 9991 беспилотник, 442 ЗРК, 14279 танков и других боевых бронированных машин, 1189 машин РСЗО, 7462 орудия полевой артиллерии и минометов.