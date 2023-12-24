Люди, которые активно переводят храмы Украинской православной церкви в ПЦУ, сами их не посещают. Им все равно, куда не ходить.0 комментариев
Глава Партии Соцзащиты Михайлов подал документы в ЦИК для участия в выборах-2024
Председатель партии Социальной защиты Владимир Михайлов подал документы в Центральную избирательную комиссию России для участия в выборах президента в 2024 году, сообщила пресс-служба ЦИК.
По сообщению пресс-службы, члены Рабочей группы приняли у Владимира Михайлова пакет документов для выдвижения на выборах главы государства, передает РИА «Новости».
В ЦИК добавили, что председатель политической партии Социальной защиты выдвинул свою кандидатуру по итогам решения съезда политической партии, который состоялся в Москве 23 декабря.
Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года.
Ранее ЦИК России зарегистрировал поданные документы Путина и созданную для поддержки самовыдвижения действующего российского лидера Владимира Путина на выборах президента в 2024 году группу избирателей.
Напомним, в среду поддерживаемая и финансируемая беглым олигархом Михаилом Ходорковским (признан иноагентом) Екатерина Дунцова подала в ЦИК ходатайство о регистрации инициативной группы избирателей для ее выдвижения кандидатом на президентских выборах.