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    Почему Эстония хочет выдать Киеву военнообязанных украинцев
    Медведев предложил Киеву ввести наказание за употребление «русской водки»
    Блогеры отреагировали на бегство пропагандиста-русофоба Печия с Украины
    Пушков оценил заявление главы Минобороны Финляндии о войне с Россией
    Песков: Путин готов к переговорам по Украине только для достижения целей СВО
    ФСБ: Сафронов передавал секретные данные об операции в Сирии и спутниках
    Guardian: В Британии появился черный рынок продуктов
    Экс- разведчик США: Россия нанесла удар по НАТО, остановив контрнаступление ВСУ
    Командир ВСУ Самовар заявил о гарантированной победе России
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Байден под перекрестным еврейским и арабским огнем

    Выполнит ли Израиль требования США прекратить военную операцию в Газе до января 2024 года? Сомнительно. Команда Байдена продолжит маневрировать, как корабль Одиссея. Только навряд ли повторит его успех.

    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Украинцы – те же мы, только соблазненные

    Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.

    36 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Бесовский соблазн антисемитизма

    Людям, увы, свойственна ксенофобия. Культура, образование, традиции, религия должны бы ее сдерживать, но они справляются не всегда.

    61 комментарий
    24 декабря 2023, 06:51

    Стоянка с 30 машинами сгорела в Чите

    В результате пожара огнем уничтожены 30 автомобилей на стоянке в Чите

    Tекст: Антон Антонов

    На стоянке в Чите произошел пожар, сгорели нежилой двухквартирный дом, автостоянка на общей площади 700 кв. м и 30 автомобилей, сообщил главк МЧС по Забайкальскому краю.

    Сообщение о пожаре в «нежилом доме и гаражном боксе» поступило в 1.55 (19.55 мск). Когда пожарные прибыли, крыша бокса горела на площади 400 кв. м. Пожарные не позволили огню распространиться «на другие объекты». В 3.06 пожар локализовали, в 3.29 было ликвидировано открытое горение. Никто не пострадал. В борьбе с огнем было задействовано 70 человек, 15 единиц техники, от МЧС России – 37 человек и десять единиц техники, передает РИА «Новости».

    23 декабря 2023, 10:19
    Пушков отреагировал на заявления главы Минобороны Финляндии о войне с Россией

    Пушков ответил на заявления главы Минобороны Финляндии о «холодной войне» с Россией

    Пушков отреагировал на заявления главы Минобороны Финляндии о войне с Россией
    @ Светлана Шевченко/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Западные страны ведут против Москвы «ледяную войну», участвуя при этом в «горячей» на Украине, заявил сенатор Алексей Пушков.

    В своем Telegram-канале он указал: глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен заявлял, что западные государства готовятся к «новой холодной войне» с Россией. Однако такое заявлено неточно: страны Запада уже почти два года они сами ее ведут против России в самой активной форме.

    Пушков добавил, что к войне на Украине готовились с 2014 года, когда ввели первые санкции против России, а с точки зрения расширения НАТО на восток – еще раньше.

    По словам сенатора, в годы холодной войны»отношения между Западом и Москвой были гораздо лучше, несмотря на случавшиеся кризисы.

    «Советский газ шел в Западную Европу, и никто не взрывал трубопроводы», – подчеркнул он.

    Пушков заметил, что сейчас Запад ведет против России не холодную, а «ледяную» войну, а на Украине вообще принимает участие в «горячей», однако притворяется, будто ничего этого не делает.

    «Вроде как не имеет отношения, при этом на деле являясь ее инициатором», – заключил политик.

    Ранее Хяккянен заявил, что Финляндия начнет производство артиллерийских боеприпасов для Украины.

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    23 декабря 2023, 16:57
    Блогеры отреагировали на бегство пропагандиста-русофоба Печия с Украины
    Блогеры отреагировали на бегство пропагандиста-русофоба Печия с Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Журналист Алексей Печий, занимавшийся пропагандой киевского режима, сбежал с Украины, используя пропуск на саммит Евросоюза, до этого он регулярно выступал на украинском 24-м канале, сообщают блогеры.

    Печий рассказывал о якобы «бегстве» россиян с левого берега в Херсонской области, сообщал о «точных ударах» главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, о «заходе ВСУ в Крым» летом 2023 года, отмечает Telegram-канал «Операция Z: военкоры русской весны». В начале спецоперации на Украине Печий даже умудрился сообщить об «аресте» министра обороны Сергея Шойгу.

    Также Печий не раз сообщал о своей ненависти к «русне», критиковал «хороших русских» либералов, сбежавших в Европу, что в итоге не помешало ему поступить точно так же.

    Он призывал ЕС не принимать к себе российских оппозиционеров, поскольку «хороших россиян нет».

    Сам Печий сообщал, что решение сбежать с украинской территории «было сложным» для него, он пояснял, что это якобы связано с изменившимся отношением Запада к Украине. Он заявлял, что усилит медиапродвижение «украинской повестки» в ЕС. В руководстве «24 канала», между тем, сообщали, что шокированы его бегством.

    Журналист Юрий Васильев в своем Telegram-канале «Русский Сыч» отреагировал шуткой на бегство украинца. «Ну что значит «украинский журналист сбежал в Европу»? Имейте сострадание. Был некто Печий специальным корреспондентом, а стал собственным», – написал он.

    Журналист и блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале Colonelcassad иронично прокомментировал бегство Печия замечанием о том, что мир и порядок на Украине начнется тогда, «когда все эти «борцы за Украину» свалят в Европу или США».

    Авторы Telegram-канала «Повернутые на Z войне» отметили, что «чем дальше от Украины, тем ярче шаровары и длиннее чуб».

    Напомним, Печий получил аккредитацию на саммит ЕС в Брюсселе, но не стал возвращаться на Украину. На Украине он вел эфиры на ТВ и собственный канал YouTube, где рассказывал о скором разгроме России.

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    23 декабря 2023, 10:24
    Предсказана реакция банков Турции на указ Байдена о санкциях против России

    Halk TV сообщил, как банки Турции отреагируют на указ Байдена о санкциях против России

    Предсказана реакция банков Турции на указ Байдена о санкциях против России
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    После указа президента США Джо Байдена о расширении правовых оснований для введения антироссийских санкций турецкие банки могут начать вести себя более осторожно с Россией, что скажется на проведении операций в долларах, сообщает телеканал Halk TV.

    Указ может заставить турецкие банки быть более осторожными в деловых отношениях с Россией, передает РИА «Новости» со ссылкой на турецкое СМИ.

    Указ Байдена может усложнить проведение операций в долларах США, а это негативно скажется на внешней торговле и инвестициях Турции. Также это может замедлить экономический рост.

    Ранее Байден подписал указ, который предусматривает возможность введения ограничений против финансовых институтов, работающих с Россией.

    Коментарии (16)
    23 декабря 2023, 13:55
    У Киркорова предложили отобрать звание народного артиста

    У Киркорова предложили отобрать звание народного артиста после вечеринки у Ивлеевой

    У Киркорова предложили отобрать звание народного артиста
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Лишить певца Филиппа Киркорова звания народного артиста России из-за участия в вечеринке Насти Ивлеевой в «Мутаборе» предложил общественник Виталий Бородин.

    На Киркорова пожаловались в Минкульт. Общественнику не понравился полуобнаженный дресс-код мероприятия, в частности, одежда Киркорова, пишет Газета.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Ранее общественники заявили на блогера Настю Ивлееву в прокуратуру из-за «голой» вечеринки. Сама блогер заявила, что не видит ничего «бесовского» в организованном ею мероприятии, и пообещала продолжение.

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    23 декабря 2023, 15:46
    Командир ВСУ Самовар заявил о гарантированной победе России
    Командир ВСУ Самовар заявил о гарантированной победе России
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинскому народу необходимо быть готовым к тотальной мобилизации, но конфликт с Россией окончится переговорами, заявил глава службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самовар.

    В следующем году Украине придется «намного тяжелее», чем в 2022 и в 2023 вместе взятых, заявил Самовар украинским СМИ, передает РИА «Новости».

    По его мнению, конфликт окончится переговорами, но у киевского режима нет столько средств, ресурсов и мобилизационного потенциала, как у России. Если все продолжится так же, как сейчас, то Россия гарантированно победит, убежден он.

    Украинцам следует быть готовыми к тотальной мобилизации и тяжелой зиме, подвел итог он.

    Ранее издание The Hill отмечало, что в 2024 году киевский режим может рухнуть из-за наступления российских войск.

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    23 декабря 2023, 16:17
    Иран пригрозил закрытием Средиземного моря

    Иран пригрозил закрытием Средиземного моря при продолжении преступлений в Газе

    Иран пригрозил закрытием Средиземного моря
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Средиземное море могут заблокировать в случае, если Вашингтон продолжит совершать преступления в секторе Газа, заявил заместитель главкома Корпуса стражей исламской революции (КСИР, входит в состав иранской армии) генерал Мохаммад Реза Нагди.

    При продолжении преступлений, совершаемых США и их союзниками в секторе Газа, произойдет закрытие водных путей, заявил Нагди, передает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

    По его словам, закрытыми могут оказаться Красное море, Баб-эль-Мандебский пролив, а также Средиземное море и Гибралтар.

    Генерал не прояснил, как могут быть заблокированы водные пути, к которым Иран и хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» не имеют доступа.

    Ранее датская судоходная корпорация AP Moller-Maersk сообщила о приостановке контейнерных перевозок по Красному морю из-за угроз.

    Эксперт в области энергетики Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что перевозящие нефть и СПГ компании боятся, что хуситы действительно начнут топить танкеры, и потому отправляют свои суда в обход Африки, что делает сырье дороже.

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    23 декабря 2023, 14:21
    На Украине пожаловались на «несправедливую» конкуренцию с россиянкой на «Мисс Земля»

    На Украине пожаловались на «несправедливую» конкуренцию россиянки и украинки на «Мисс Земля»

    На Украине пожаловались на «несправедливую» конкуренцию с россиянкой на «Мисс Земля»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В суперфинале «Мисс Земля» во Вьетнаме российскую участницу Дарью Луконькину и украинскую участницу Анастасию Фейер заставили выступать на одной сцене, пишут украинские СМИ.

    Украинку не показали зрителям из-за «непонятных неполадок», все участницы выступали группами по пять человек у микрофонов, когда на сцене показалась группа с Фейер, трансляция прервалась и продолжилась уже на других участниках, утверждает украинская пресса, передает РИА «Новости».

    На следующем этапе конкурсантки выступали в купальниках, украинка «оказалась неподалеку» от россиянки и «была вынуждена делить с ней сцену».

    Также в публикациях выразили возмущение тому, что Фейер не попала даже в топ-20, тогда как Луконькина вошла в топ-8. По их мнению, украинке не дали достаточно экранного времени.

    В конкурсе «Мисс Земля-2023» победила представительница Албании Дрита Зири.

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    23 декабря 2023, 21:50
    ФСБ раскрыла подробности вербовки Сафронова

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вербовка бывшего советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова началась еще в 2012 году, через год он уже начал получать задания, заявил замначальника 1-го отдела Следственного управления ФСБ Александр Чабан.

    Сафронов впервые познакомился с представителем чешской разведки в 2012 году, тогда это замаскировали под «безобидную встречу двух коллег», сказал Чабан в эфире «России 24», передает РИА «Новости».

    Изначально Сафронов не получал никаких заданий, с ним выстраивали отношения. Ближе к 2013 году начались первые предложения и задания для него. Вербовал россиянина гражданин Чехии Мартин Ларыш.

    Чабан пояснил, что Ларыш – представитель чешской разведки, Управления по внешним связям и информации. Это орган внешней разведки Чехии, работающий не только на свою страну, но и на НАТО.

    Также Чабан сообщал, что Сафронов отправлял немецкой разведке «абсолютно секретную» информацию о ходе российской операции в Сирии в 2015 году, а чешской разведке – данные о российской спутниковой группировке, работавшей в интересах ГРУ.

    Сафронов в качестве журналиста долгое время работал в крупных российских СМИ.

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    23 декабря 2023, 21:17
    ФСБ: Сафронов отправлял разведкам секретные данные об операции в Сирии и о спутниках

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бывший советник главы Роскосмоса и журналист Иван Сафронов, осужденный за госизмену, отправлял немецкой разведке «абсолютно секретную» информацию о ходе российской операции в Сирии в 2015 году, заявил замначальника 1-го отдела Следственного управления ФСБ Александр Чабан.

    Сафронов в конце 2015 года встретился с Демури Ворониным, тот представился ему немецким гражданином и главой консалтинговой компании, говорится в озвученных в репортаже «России 24» данных следствия, передает РИА «Новости».

    Сафронов начал передавать секретную информацию о сухопутной операции ВС России в Сирии, позже эти данные рассекретили, сказал Чабан.

    Осужденный собрал и передал эти сведения немецкой разведке, за это он получил около 200 долларов от Воронина. Воронин рассчитывал вознаграждение исходя из количества страниц и объемов текста. При этом Сафронова устраивало полученное вознаграждение.

    Всего Сафронов получил около семи заданий, он выполнил все.

    Самого Воронина позже изобличили и осудили на 13 лет и три месяца колонии строгого режима. У него есть гражданство России и Германии.

    Также Сафронов передавал гражданину Чехии Мартину Ларышу, считающемуся сотрудником чешской разведки, данные о российской спутниковой группировке, работавшей в интересах ГРУ, добавил Чабан.

    Осенью 2022 года Сафронова признали виновным в государственной, ему вынесли приговор – 22 года лишения свободы. Обвинение запрашивало 24 года. Подробности дела Сафронова также раскрывал президент Владимир Путин.

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    23 декабря 2023, 17:46
    Экс- разведчик США: Россия нанесла удар по НАТО, остановив контрнаступление ВСУ

    Экс- разведчик США Риттер: Россия нанесла удар по НАТО, остановив контрнаступление ВСУ

    Экс- разведчик США: Россия нанесла удар по НАТО, остановив контрнаступление ВСУ
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона ударила по Североатлантическому альянсу, остановив контрнаступление украинской армии, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

    Россия разбила контрнаступление ВСУ, это также можно считать ударом по НАТО, заявил Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что военному блоку пришлось истощить свои арсеналы для поставок оружия киевскому режиму. Это вооружение было уничтожено, а украинские военные, умевшие использовать это вооружение, убиты, взяты в плен или получили ранения.

    При этом Россия получила армию, которая «продолжает расти» и переходит в наступление.

    До этого Риттер указывал, что западные страны могут захотеть ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского и поставить на его место другого.

    Коментарии (20)
    23 декабря 2023, 19:12
    Песков: Путин готов к переговорам по Украине только для достижения целей СВО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский президент Владимир Путин готов к переговорам по украинской тематике только для достижения целей спецоперации, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью New York Times.

    Комментируя нформацию о том, что президент России якобы «сигнализировал о готовности к переговорам» по прекращению огня на Украине на нынешней линии соприкосновения, Песков заявил New York Times, что эти утверждения «в своей концепции неверны», передает ТАСС.

    Он подтвердил, что Путин действительно готов к переговорам, глава государства так говорил и сам. «Россия по-прежнему готова [к переговорам], но только для достижения своих целей», – пояснил представитель Кремля.

    Ранее на коллегии Минобороны президент Владимир Путин отмечал, что российские военные владеют инициативой в зоне проведения СВО.

    Коментарии (73)
    23 декабря 2023, 15:58
    Медведев предложил Киеву ввести наказание за употребление «русской водки»

    Зампред Совбеза Медведев предложил Киеву дополнить УК Украины статьями за употребление «русской водки» и оливье

    Медведев предложил Киеву ввести наказание за употребление «русской водки»
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил Киеву внести изменения в Уголовный кодекс Украины, дополнив его наказаниями за приготовление салата «оливье» и употребление «русской водки».

    В своем Telegram-канале он с ироний предложил киевским властям лишать свободы на срок от трех до семи лет, либо карать штрафом в размере 1 млн гривен за приготовление или «подготовку к приготовлению салата «оливье» или «салата «сельдь под шубой», а также распространение их рецептов.

    Медведев добавил, что за такое правонарушение, совершенное с использованием служебного положения или же повторно в течение года с момента совершения первого деяния, должно быть предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.

    Кроме того, зампред Совбеза России предложить пожизненно лишать свободы в случае, если деяние было совершено группой лиц по предварительному сговору, либо совершенное в государственные праздники Украины, либо совмещенное с употреблением крымских и кавказских игристых вин или «русской водки».

    Медведев также предложил освободить от ответственности тех лиц, которые добровольно откажутся от приготовления блюд с сообщением об этом СБУ и пройдут курс принудительного лечения украинским борщом в течение трех месяцев.

    Между тем на Украине появилась петиция с требованием запретить салаты «оливье» и «селедку под шубой» в стране, передает Ura.ru.

    По мнению активистов, составивших документ, эти блюда уменьшают «уровень патриотизма» украинцев.


    Коментарии (44)
    23 декабря 2023, 15:18
    Французы раскритиковали заявления глав МИД Франции и Британии о Путине

    Читатели Le Figaro раскритиковали заявления глав МИД Франции и Британии о Путине

    Французы раскритиковали заявления глав МИД Франции и Британии о Путине
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Читатели Le Figaro активно обсуждают заявление глав МИД Франции и Британии Дэвида Кэмерона и Катрин Колонна о российском лидере Владимире Путине и украинском конфликте.

    Один из пользователей отметил, что формулировка изменилась, передает РИА «Новости».

    «Сколько надо» – это уже не «до победы», – написал он.

    Другой отметил, что надо «наконец сесть за стол переговоров», а третий подчеркнул, что «россияне уже победили».

    «Французы больше не хотят поддерживать Украину», – заявил еще один из пользователей.

    Читатели пришли к выводу, что в заявлениях политиков видно отчаяние, потому что Запад проигрывает.

    Ранее Кэмерон заявил, что обе страны будут поддерживать Киев до тех пор, пока это необходимо, чтобы российский лидер «проиграл конфликт», заверив, что конфликт на Украине схож с «постановкой, которая имеет несколько актов».

    Коментарии (5)
    23 декабря 2023, 20:55
    Миронов обратился к главе Минпросвещения из-за отмены елок в школах

    Миронов обратился к главе Минпросвещения Кравцову из-за отмены елок в школах

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов обратился к главе Минпросвещения Сергею Кравцову после отмены новогодних елок в некоторых школах из-за пожеланий родителей мигрантов.

    В некоторых российских школах решили отменить новогодние елки, поскольку это «не принято» у родителей детей-мигрантов, сказал Миронов, передает РИА «Новости».

    Политик добавил, что направил по этому поводу обращение к Кравцову.

    «Вы приехали в нашу страну, будьте добры, уважайте не только законы, уважайте традиции», – сказал Миронов.

    Коментарии (48)
    23 декабря 2023, 09:58
    В ОБСЕ отказались отвечать на вопрос о «списке погибших» в Буче

    В ОБСЕ заявили, что не контактируют с Киевом по вопросу о «списке жертв» в Буче

    Tекст: Александра Юдина

    Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) заявило, что не имеет контактов с украинскими властями по вопросу о списке «жертв в Буче».

    В бюро отметили, что украинские власти, вероятно, собирают доказательства совершенных в Буче и других местах в Киевской области преступлений, однако организация не контактирует с Киевом по этим вопросам, передает РИА «Новости».

    Более того, в ОБСЕ добавили, что расследование должна провести Россия.

    Напомним, запрос был направлен в ОБСЕ из-за того, что Москва неоднократно запрашивала список пострадавших в Буче, однако он так и не был предоставлен.

    В апреле прошлого года в СМИ и социальных сетях появились фотографии и видеоматериалы с телами погибших в городе Буча в Киевской области. Утверждалось, что массовые расправы и пытки над мирными жителями якобы устроили российские военнослужащие, которые за несколько дней до этого покинули город.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров называл причиной провокации попытку сорвать российско-украинские переговоры.

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      «Народ вороватый, мы это давно уже поняли. Вороватый раньше был в таком, знаете, политическом плане, в смысле отказа от договоренностей, в смысле попыток обмануть кого-то. Но теперь вороватый уже в прямом смысле». Так глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал планы немецких властей по присваиванию российских активов.

    • Трампа сняли с выборов

      Верховный суд штата Колорадо принял беспрецедентное решение, запретив Дональду Трампу участвовать в праймериз штата как «организатору антиконституционного мятежа» – того самого «захвата Капитолия». Означает ли это, что президент США Джо Байден теперь будет соперничать на выборах сам с собой?

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