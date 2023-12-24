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Стоянка с 30 машинами сгорела в Чите
В результате пожара огнем уничтожены 30 автомобилей на стоянке в Чите
На стоянке в Чите произошел пожар, сгорели нежилой двухквартирный дом, автостоянка на общей площади 700 кв. м и 30 автомобилей, сообщил главк МЧС по Забайкальскому краю.
Сообщение о пожаре в «нежилом доме и гаражном боксе» поступило в 1.55 (19.55 мск). Когда пожарные прибыли, крыша бокса горела на площади 400 кв. м. Пожарные не позволили огню распространиться «на другие объекты». В 3.06 пожар локализовали, в 3.29 было ликвидировано открытое горение. Никто не пострадал. В борьбе с огнем было задействовано 70 человек, 15 единиц техники, от МЧС России – 37 человек и десять единиц техники, передает РИА «Новости».