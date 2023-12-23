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Навка рассказала об участии Пескова в создании шоу «Вечера на хуторе»
В создании одного из номеров ледового шоу олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки «Вечера на хуторе» принял участие Дмитрий Песков, рассказала сама Навка.
«По секрету могу вам даже сказать, что в создании одного из номеров принимал участие мой супруг. Он подсказал идею музыки для номера Оксаны и Вакулы», – передает ТАСС слова Навки.
Премьера шоу «Вечера на хуторе» состоялась в Москве. Для ледовой постановки это произведение Николая Гоголя использовали впервые.
Площадкой проведения стала арена «Мегаспорт», шоу будет идти до 7 января.