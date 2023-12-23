Выполнит ли Израиль требования США прекратить военную операцию в Газе до января 2024 года? Сомнительно. Команда Байдена продолжит маневрировать, как корабль Одиссея. Только навряд ли повторит его успех.0 комментариев
В Германии заявили о признании Киева в отсутствие шансов на контрнаступление
Замглавреда Blid Ронцхаймер: Киевские чиновники признают отсутствие шансов на контрнаступление
Представители киевского режима в частных беседах заявляют, что шансов на новое контрнаступление в скором времени нет, заявил заместитель главреда немецкого издания Bild Пауль Ронцхаймер.
Сейчас представители украинской власти в частных беседах «едва ли видят шансы» для новых попыток контрнаступления, заявил Ронцхаймер, передает РИА «Новости».
По его словам, украинским официальным лицам необходимо ясно и публично рассказывать о том, что происходит на фронте. В 2024 году Европе и Германии в особенности нужно будет взять на себя «больше ответственности», заключил заместитель главреда Bild.