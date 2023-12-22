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    США подставились в важных переговорах с Россией
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    Установлена причастность госорганов Украины к отравлению летчиков в Армавире
    В США раскрыли детали ужесточающего санкции против России указа Байдена
    Названа дата вступления в силу нового регламента экзамена на водительские права
    Премьер Нидерландов пообещал передать Украине истребители F-16
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Украинцы – те же мы, только соблазненные

    Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.

    19 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Бесовский соблазн антисемитизма

    Людям, увы, свойственна ксенофобия. Культура, образование, традиции, религия должны бы ее сдерживать, но они справляются не всегда.

    31 комментарий
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Зачем США устроили переполох в Красном море

    Нагнетая обстановку вокруг Красного моря, администрация США пытается развлечь избирателей новыми военными играми. За пару десятилетий после холодной войны они создали собственное представление о своей способности вмешиваться в любой региональный конфликт.

    4 комментария
    22 декабря 2023, 18:02

    США запретили импорт рыбы и краба из России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американское министерство финансов приняло решение ввести запрет на импорт лосося, трески, минтая и краба, а также полученной при их обработке продукции.

    Под запрет в соответствии с указом президента США Джо Байдена об импорте попали лосось, треска, минтай и краб, «которые были полностью или частично получены в Российской Федерации или добыты в водах под юрисдикцией РФ или судами под российским флагом независимо от того, были ли эти рыба, морепродукты и приготовленные из них продукты включены или в значительной степени подвергнуты процессу переработки в другой продукт за пределами РФ», говорится в заявлении Минфина США, передает ТАСС.

    Ранее в США раскрыли детали ужесточающего санкции против России указа Байдена.

    22 декабря 2023, 08:51
    На Украине обвинили Россию в «срыве» поставок истребителей ВСУ

    Глава «Украинской бронетехники» обвинил Россию в том, что она сорвала поставки истребителей ВСУ

    На Украине обвинили Россию в «срыве» поставок истребителей ВСУ
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Москва сорвала закупку Киевом истребителей за рубежом, заявил изданию «Экономическая правда» украинский топ-менеджер и генеральный директор компании «Украинская бронетехника» Владислав Бельбас.

    По его словам, Киев нашел на другом конце планеты истребители и уже начал договариваться о покупке, однако одно из писем об этом соглашении попало в руки россиян, передает РИА «Новости».

    Бельбас посетовал, что российские дипломаты использовали документ для давления на местных чиновников, которые все же отказали Киеву и расторгли сделку.

    Также он пожаловался, что Россия постоянно мешает Украине закупать оружие на мировом рынке, а данная ситуация – не первый случай.

    Ранее российский дипломат жестко ответил на использование Украиной аэродромов НАТО.

    Коментарии (37)
    21 декабря 2023, 13:56
    Рар: Запад начинает осознавать переоценку возможностей Украины

    Политолог Рар: На Западе стали понимать, что помощь Украине не приведет к поражению России

    Рар: Запад начинает осознавать переоценку возможностей Украины
    @ Artur Widak/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    На Западе пока не могут прийти к мысли о том, что Россия не проиграет, хотя начинают осознавать переоценку возможностей Украины. В высказывании президента Франции Эммануэля Макрона слышится понимание о том, что скоро будут нужны мирные переговоры. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее Макрон признал сомнения США и Европы по поводу будущего Украины.

    «Запад медленно начинает осознавать переоценку военных возможностей Украины. Там понимают, что дальнейшая военная поддержка украинцев приведет не к желаемому поражению России, а к финансовому и военному ослаблению самих США и ЕС», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «В Вашингтоне и Брюсселе судорожно обдумывают дальнейший план действий, пытаясь реалистично оценить силы Украины. Даже начались разговоры о принятии страны в ЕС и НАТО без утерянных территорий», – подчеркнул собеседник.

    «Но поскольку на Западе пока не могут прийти к мысли о том, что Россия не проиграет, соответствующие решения откладываются. Например, в Германии особенно упорно надеются на то, что у Украины может еще что-то получиться. Однако в высказывании французского президента Макрона уже проявляется понимание, что в 2024 году сторонам нужно будет садиться за стол переговоров», – резюмировал Рар.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности приглашения российского лидера Владимира Путина в 2024 году на торжества по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии, но только в случае проведения мирных переговоров по Украине.

    Кроме того, он отметил, что Франция считает важным не допустить победы России в конфликте, но среди европейских стран и США есть сомнения по поводу дальнейшей судьбы Украины.

    По его словам, сейчас на Украине решается вопрос о способности Европы жить в мире, Франция не воюет с Россией, но не может допустить, чтобы Россия победила. Макрон призвал и дальше поддерживать Украину, усилить оборону Киева и других уязвимых мест», отметив, что «в ближайшие месяцы придется принимать важные решения», не уточнив, какие.

    Также Макрон заявил, что при помощи Запада Украина одержала «стратегические победы», а именно недопущение продвижения России «дальше позиций, занятых в первые недели». Кроме того, он считает успехом западных стран включение в НАТО до сих пор остававшихся нейтральными Швеции и Финляндии. Вместе с тем он отметил, что ЕС и США мало преуспели в обрушении экономики России, обвинив в этом страны, которые помогают Москве обходить санкции.

    В Вашингтоне, в свою очередь, заявили, что у Соединенных Штатов есть план развития Украины, не предусматривающий ей выделение средств на нынешнем уровне. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена она сможет стоять на собственных ногах в экономическом, военном и демократическом отношении.

    Коментарии (15)
    22 декабря 2023, 08:58
    В Госдуме предложили запустить процедуру конфискации активов США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил запустить законодательную процедуру, позволяющую принять решение о конфискации американских активов.

    Ранее The New York Times, сообщила, что администрация президента США Джо Байдена начала срочные переговоры с союзниками о конфискации активов российского Центробанка на сумму более 300 млрд долларов, для передачи Украине в качестве военной помощи.

    По словам Шеремета, воровство в особо крупных размерах российской госсобственности заставляет общество идти на зеркальные меры. Депутат добавил, что чужого России не надо, но ей просто не оставляют выбора. Он предложил в качестве превентивных мер запустить законодательную процедуру, позволяющую принять решение о конфискации американских активов на территории России, в случае аналогичных действий со стороны США, передает РИА «Новости».

    Также Шеремет предложил автоматически признать всех, кто посягнет на российскую государственную собственность, преступниками и объявить в международный розыск.

    Ранее политолог Владимир Скачко сравнил идею США по изъятию российских активов с аферой детей лейтенанта Шмидта.

    Коментарии (27)
    20 декабря 2023, 00:58
    США и Украина выступили против резолюции ГА ООН о борьбе с героизацией нацизма

    США, Германия и Украина проголосовали против резолюции ГА ООН о борьбе с героизацией нацизма

    США и Украина выступили против резолюции ГА ООН о борьбе с героизацией нацизма
    @ Loey Felipe/UN Photo/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Генассамблее ООН против резолюции о борьбе с героизацией нацизма проголосовали 49 стран, включая США, Германию и Украину, сообщают информационные агентства.

    В число стран, которые проголосовали против, также вошли Великобритания, Италия, Япония, Франция, Канада, Австралия, Австрия, Албания, Бельгия, Эстония, Чехия, Финляндия, Грузия, Венгрия, Ирландия, Латвия, Литва, Черногория, Нидерланды, Норвегия, Польша, Молдавия, Словения, Испания, Швеция и другие.

    Многие из них утверждают, что такое решение принято, поскольку Москва якобы использует тему борьбы с героизацией нацизма для «оправдания» специальной военной операции на Украине, передает РИА «Новости».

    Напомним, документ поддержали 118 стран, воздержались 14 стран. В результате внесенная Россией резолюция была принята Генассамблеей ООН.


    Коментарии (28)
    21 декабря 2023, 13:20
    Лукьянов оценил изменение риторики США и Европы по Украине

    Политолог Лукьянов: Вряд ли у США есть план развития Украины без финансовой помощи

    Лукьянов оценил изменение риторики США и Европы по Украине
    @ Alexandros Michailidis/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Изменение риторики западных политиков обусловлено текущей ситуацией в мире. Госсекретарь США Блинкен успокаивает ЕС и Украину в условиях застрявшей в американском Конгрессе помощи. Макрон же традиционно говорит много ярких фраз, за которыми не следуют дела. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Федор Лукьянов. Ранее в Париже допустили приглашение президента России Владимира Путина во Францию.

    «Меняется ситуация и, как следствие, меняется отношение к ней», – сказал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор клуба «Валдай. По его мнению, к риторике западных политиков следует относиться очень осторожно.

    Собеседник напомнил, что вопрос финансовой помощи Украине «застрял в Конгрессе, и администрация Байдена пока ничего с этим сделать не может». Поэтому госсекретарь США пока выступает с успокоительными речами, указал Лукьянов. «Блинкену важно убедить Киев и Европу в том, что Вашингтон сможет найти решение, якобы у них есть способы и возможности, а также то, что ситуация не фатальна», – пояснил политолог.

    При этом Лукьянов усомнился, что у США есть план развития Украины, не предусматривающий ей выделения средств на нынешнем уровне. «На мой взгляд, Вашингтон безуспешно пытается предпринять усилия по разрешению текущих противоречий», – считает собеседник.

    Аналогичная ситуация и с европейцами, добавил Лукьянов. Макрона он описал выражением «язык без костей». «Президент Франции говорит массу разных ярких фраз, за которыми ничего не стоит и из которых ничего не следует. И его заявления о возможности приглашения Путина во Францию из этой категории», – указал он.

    «Вместе с тем для европейцев очевидна надвигающаяся проблема: если в США действительно возникнет существенное торможение помощи Украине, то для Европы развитие событий станет близким к катастрофическому сценарию. И европейские чиновники не знают, что с этим делать. Взять на себя финансирование и помощь Киеву они не могут. Поэтому и звучат заявления о необходимости искать новые возможности», – детализировал политолог, отметив, что европейцы пока действуют в пожарном режиме – «что горит, то и тушим».

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможность приглашения президента России Владимира Путина в 2024 году на торжества по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии, но только в случае проведения мирных переговоров по Украине.

    Кроме того, позднее он отметил, что Франция считает важным не допустить победы России в конфликте, но среди европейских стран и США есть сомнения по поводу дальнейшей судьбы Украины.

    По его словам, сейчас на Украине решается вопрос о способности Европы жить в мире, Франция не воюет с Россией, но не может допустить, чтобы Россия победила. Макрон призвал и дальше поддерживать Украину, «усилить оборону Киева и других уязвимых мест», отметив, что «в ближайшие месяцы придется принимать важные решения», не уточнив, какие.

    Также Макрон заявил, что при помощи Запада Украина одержала «стратегические победы», а именно недопущение продвижения России «дальше позиций, занятых в первые недели». Кроме того, он считает успехом западных стран включение в НАТО до сих пор остававшихся нейтральными Швеции и Финляндии. Вместе с тем он отметил, что ЕС и США мало преуспели в обрушении экономики России, обвинив в этом страны, которые помогают Москве обходить санкции.

    В Вашингтоне, в свою очередь, заявили, что у Соединенных Штатов есть план развития Украины, не предусматривающий ей выделения средств на нынешнем уровне. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, страна сможет стоять на собственных ногах в экономическом, военном и демократическом отношении.

    Коментарии (5)
    22 декабря 2023, 00:20
    США захотели представить России предложение по обмену заключенными

    Кирби: США могут представить России новое предложение по обмену заключенными

    Tекст: Вера Басилая

    США прорабатывают возможность выдвинуть новое предложение России по обмену заключенными, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби заявил, что США не готовы говорить о каком-то прорыве по обмену заключенными, но усердно работают над новым предложением, которое помогло бы вернуть американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича из России, передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва находится в контакте с Вашингтоном по обмену заключенными и надеется найти оптимальное решение. Президент, говоря о возможности обмена Уилана и Гершковича, заявил, что Россия не отказывается от такой идеи, но договоренности с США должны быть взаимоприемлемыми.

    Коментарии (0)
    22 декабря 2023, 15:41
    В США раскрыли детали ужесточающего санкции против России указа Байдена

    Белый дом: Указ Байдена затронет российскую продукцию, которая подверглась обработке за пределами РФ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Указ президента США Джо Байдена, который он подпишет в пятницу, коснется российской продукции, подвергшейся тем или иным изменениям за рубежом, это касается, в том числе, алмазов, сообщила представитель администрации США высокого ранга.

    В соответствии с документом, соответствующие ведомства смогут принимать меры, необходимые для введения запретов на продукцию, которая была произведена в России, но была в значительной степени подвергнута изменениям за ее пределами, передает ТАСС.

    Она уточнила, что Евросоюз также намерен ввести ограничения против российских алмазов.

    Кроме того, указ Байдена будет предусматривать возможность введения санкций против финансовых институтов, которые, по мнению американской стороны, осуществляют транзакции в интересах ОПК России.

    Ранее сообщалось, что конгресс попросил помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана отказаться от потолка цен на российскую и ужесточить санкции против энергетического сектора РФ.

    Коментарии (6)
    20 декабря 2023, 01:58
    Россия сократила объем вложений в госдолг США

    Россия в октябре сократила объем вложений в госбумаги США до 31 млн долларов

    Россия сократила объем вложений в госдолг США
    @ Ohde/face to face/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Объем вложений России в американские ценные бумаги в октябре сократился с 73 млн до 31 млн долларов, следует из документов минфина США.

    На долгосрочные гособлигации приходится 28 млн, на краткосрочные – 3 млн долларов, передает ТАСС.

    Напомним, Россия начала резко сокращать вложения в госдолг США весной 2018 года, тогда их уровень снизился с 96 млрд долларов до 14,9 млрд долларов. Весной 2023 года этот показатель составлял 77 млн долларов. К концу лета вложения упали до 31 млн, но в сентябре выросли до 73 млн долларов.


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    21 декабря 2023, 21:48
    США договорились с Данией о размещении войск на ее территории
    США договорились с Данией о размещении войск на ее территории
    @ US Army/Sgt. Mike MacLeod

    Tекст: Кристина Цыцура

    Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен подписали в Вашингтоне двустороннее соглашение о сотрудничестве в области обороны.

    Соглашение позволит США размещать войска и военную технику на территории Дании в краткосрочной и долгосрочной перспективе в течение 10 лет, передает ТАСС.

    Вашингтон также получит доступ к трем датским военно-воздушным базам. Госсекретарь США отметил вклад Дании в помощь Украине.

    Ранее США подписали аналогичное соглашение с Финляндией. Напомним, в Швеции заявили о готовности предоставить США доступ к военным базам.

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    19 декабря 2023, 21:59
    WSJ: При обмене Ярошенко на Рида была нарушена договоренность о телесъемке
    WSJ: При обмене Ярошенко на Рида была нарушена договоренность о телесъемке
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    При обмене российского летчика Константина Ярошенко на американского морпеха Тревора Рида в минувшем году в Турции была нарушена договоренность о телесъемке, сообщает The Wall Street Journal.

    Издание узнало детали обмена. Утверждается, что ни один из самолетов не должен был получить разрешения на посадку, пока их экипажи не выполнят контрольный список, включающий фотографирование и отправку фотографий офицеру каждого пассажира на борту. Также не должно было быть никаких новостных камер, передает Lenta.ru.

    Обмен прошел на оцепленной взлетно-посадочной полосе в южной части аэропорта Анкары, утверждается, что хотя кадры обмена все равно появились в СМИ, Россия вновь использовала этот аэропорт при обмене с участием Виктора Медведчука.

    Напомним, в результате длительного переговорного процесса 27 апреля 2022 года состоялся обмен осужденного в России гражданина США Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 году был приговорен к 20 годам лишения свободы.


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    22 декабря 2023, 11:10
    Американист: США в странах Северной Европы создают новые угрозы России

    Американист Васильев: США в странах Северной Европы создают новые угрозы России

    Американист: США в странах Северной Европы создают новые угрозы России
    @ STT-Lehtikuva/Reuters

    Tекст: Илья Абрамов

    США заключают двусторонние военные соглашения со странами Скандинавии и Финляндией, так как это позволяет им действовать в обход бюрократии НАТО и увеличить свое влияние на Северную Европу, сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Владимир Васильев. Ранее Вашингтон подписал оборонные соглашения с Копенгагеном, Хельсинки и Стокгольмом.

    «Существует несколько причин для заключения двусторонних военных соглашений между США и странами Северной Европы. Во-первых, НАТО пытается увеличить количество техники в армиях стран альянса и обновить уже имеющееся вооружение. Вашингтон хочет, чтобы модернизация шла под его контролем, расширяя загрузку американского ВПК», – сказал Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

    «Еще один важный момент заключается в том, что американцы в последние годы проводили очень хитрую экономическую политику. В ходе переговоров обычно обсуждаются финансовые составляющие, например, цена закупок оружия. Покрываться такие расходы могут за счет покупки странами, заключившими договоры, ценных бумаг США», – подчеркивает собеседник.

    «Кроме того, Вашингтон хочет еще больше привязать страны НАТО к американскому влиянию. С помощью таких договоров США гарантируют, что европейцы не смогут сорганизоваться и действовать в военной сфере независимо, например, создав свой оборонный блок или объединенные вооруженные силы», – отмечает он.

    «Иными словами, двусторонние договоры позволяют США действовать более гибко, обходя бюрократические системы ЕС и НАТО. Кроме того, в этих организациях есть страны, которые могут иметь собственное мнение по ряду вопросов. Чтобы исключить любое несогласие – Вашингтон заключает двусторонние соглашения», – акцентирует эксперт.

    Параллельно с этим Штаты намерены решить ряд логистических задач как в акватории Балтийского моря, так и в Арктике, создавая новые угрозы не только для Калининграда, но и для северной части России в целом. «Поэтому данную серию соглашений Москве стоит воспринимать очень серьезно», – предупреждает Васильев.

    Напомним, в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Дании Ларс Расмуссен подписали оборонное соглашение о двустороннем сотрудничестве в военной сфере. По словам Блинкена, документ «укрепит европейскую и трансатлантическую безопасность в решающий момент истории, когда мы нуждаемся в ней больше всего».

    Из соглашения следует, что Вашингтон получит доступ к трем объектам на территории королевства – это авиабазы Ольборг, Скюдструп и Каруп, а для доставки персонала, транспортных средств и оружия для своих войск американцам позволено использовать порт города Эсбьерг. При этом Фарерские острова и Гренландия в документе не упомянуты.

    Любопытно и то, что датские оппозиционные политики и журналисты в контексте данного соглашения обеспокоены двумя вещами. Во-первых, вопросом размещения американского ядерного оружия на территории страны. Во-вторых, вопросом привлечения военных США к ответственности в случае совершения ими преступления на территории Дании.

    «Да, именно американцам придется привлечь их к ответственности, если, вопреки ожиданиям, произойдет какое-либо преступное деяние», – сказала в ответ премьер-министр королевства Метте Фредериксен, а министр обороны Троэльс Лунд Поульсен из раза в раз повторял, что соглашение «уважает суверенитет Дании».

    Однако, как пишет «Коммерсант», соглашение «было встречено в штыки входящей в парламент Красно-зеленой коалицией и некоторыми другими политическими силами, заявившими, что сделка с США угрожает суверенитету Дании и ее национальной безопасности». Впрочем, датские власти пообещали, что ядерного оружия США на территории страны не будет.

    Напомним, в декабре схожие двусторонние договоры США подписали с Финляндией и Швецией. В случае с финнами США получают доступ к 15 военным объектам, авиабазам и портам, а в случае со шведами, как заявил министр обороны Пол Йонсон, американцы могут пользоваться 17 объектами.

    Учитывая тот факт, что подобные соглашения США подписывали и с другими странами региона (включая Норвегию в 2021 году), и при этом все они входят в НАТО (кроме Швеции, но это вопрос времени) текущая военно-политическая ситуация в Балтийском регионе становится для России все большей проблемой, о чем неоднократно говорили и в Кремле, и в МИД России.

    Как отметила представитель ведомства Мария Захарова, оборонные соглашения дадут Вашингтону контроль над Северной Европой. «Очевидно, что происходит наращивание военных потенциалов в ранее мирном регионе. Кому это нужно? Финнам? Шведам? Проживающим там людям? Конечно, нет. Им это не нужно. Их к этому принуждают. Предупреждаем, что нами будут приняты все необходимые меры для защиты интересов национальной безопасности», – добавила она.

    На этом фоне Россия продолжает работать над созданием Ленинградского военного округа «и концентрировать там определенные воинские подразделения», – сказал президент России Владимир Путин на прошлой неделе в интервью журналисту Павлу Зарубину. По некоторым данным, этот процесс может завершиться в марте 2024 года.

    Коментарии (6)
    20 декабря 2023, 06:59
    Байден назвал Путина и Трампа «старыми приятелями»

    Байден увидел «много общего» между Москвой и Мар-а-Лаго и назвал Путина и Трампа «старыми приятелями»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Джо Байден заявил, что между Москвой и Мар-а-Лаго (поместье бывшего президента США Дональда Трампа) есть много общего.

    Байден сказал, что Трамп «на выходных поддержал своего старого приятеля Путина» и «даже процитировал его». Как заявил президент США, «это неудивительно», передает РИА «Новости».

    Речь идет о высказывании Трампа о том, что «политически мотивированное преследование оппонентов» в США «очень хорошо для России», так как демонстрирует «загнивание американской системы». В связи с этим, отметил Трамп, США лишаются возможности «притворяться учителем демократии».

    Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что преследование Трампа, который в данный момент претендует на переизбрание, демонстрирует «гнилость» политической системы Штатов.


    Коментарии (2)
    19 декабря 2023, 21:54
    В Госдепе заявили о невозможности оказывать помощь Украине в обход Конгресса

    Tекст: Кристина Цыцура

    США не имеют «волшебный горшочек», откуда можно было бы продолжать черпать помощь Украине без решения Конгресса о дополнительных выделениях на эти цели, заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

    Об этом он заявил в ходе брифинга во вторник, передает РИА «Новости». Запрос администрации США о дополнительных ассигнованиях, в том числе 61 млрд долларов на нужды Украины, пока не одобрил Конгресс.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что ждет Украину без американских денег.

    Коментарии (0)
    20 декабря 2023, 21:48
    Байден назвал Трампа мятежником

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент США Джо Байден назвал экс-главу государства Дональда Трампа «мятежником» за поддержку штурма Конгресса 6 января 2021 года.

    Отвечая на вопрос, считает ли Байден Трампа «мятежником», он ответил, что «это очевидно», передает ТАСС. «Он определенно поддержал мятеж. В этом нет никаких сомнений», – сказал Байден.

    Напомним, Трампу были предъявлены обвинения в связи со штурмом его сторонниками Капитолия.

    Коментарии (3)
    21 декабря 2023, 22:26
    США начали переговоры об использовании российских активов для Украины

    NYT: США начали переговоры об использовании российских активов для военной помощи Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация президента США Джо Байдена, столкнувшаяся с нежеланием Конгресса выделять деньги Киеву, начала срочные переговоры с союзниками об использовании замороженных российских активов для военной поддержки Украины, сообщили источники The New York Times.

    Издание пишет, что Белый дом «тихо сигнализирует» о своей поддержке использования замороженных российских средств. Речь идет о 300 млрд долларов, при этом США оказывает давление на Великобританию, Францию, Германию, Италию, Канаду и Японию представить стратегию к 24 февраля, передает РИА «Новости» со ссылкой на NYT.

    При этом Германия, Италия и Франция опасаются передавать российские активы, в то время как в США находится лишь небольшая  их доля.

    Как пишет издание, ЕС предлагает задействовать другой план, предполагающий изъятие прибыли, которую извлекает Euroclear от хранения российских активов.

    Ранее глава Минфина Антон Силуанов пообещал симметричный ответ Европе на конфискацию российских активов.

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    Запущена в эксплуатацию новая скоростная магистраль М-12 «Восток», соединившая Москву и Казань – и это уже названо «эпохальным событием для всей страны». М-12 стала третьей протяженной скоростной магистралью, построенной в России за последние десятилетия. И имеет все шансы стать важнейшей из них – после своего продления до Урала и Сибири. Подробности

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    Россия поможет истории расставить все по местам на Украине

    На расширенном заседании коллегии Минобороны Владимир Путин обозначил приоритеты во внешнеполитической стратегии России. Ее ключевые особенности заключаются в суверенитете, защите территориальной целостности страны и достижении баланса сил в мире. Все это невозможно без развязки украинского кризиса. Путин напомнил, что сопредельные с Украиной страны хотели бы вернуть свои бывшие территории, которые сейчас подконтрольны Киеву. Есть ли в этих словах предпосылки для новых сценариев разрешения украинского вопроса? Подробности

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    Россия обогнала США по беспилотникам

    Россия на порядок увеличила выпуск военных беспилотников. Только в этом году армия получила более 20 тысяч БПЛА различного класса и назначения, хотя еще несколько лет назад ВС РФ обладали лишь двумя тысячами дронов. Лидировавшие ранее по производству беспилотников США в 2022 году имели около 15 тысяч БПЛА. За счет чего ОПК России удалось добиться таких успехов и что еще нужно сделать, чтобы потребности армии были удовлетворены в полном объеме? Подробности

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    США в обход НАТО готовят Скандинавию к войне с Россией

    В декабре США нарастили военно-дипломатическую активность в Северной Европе, поочередно заключив оборонные соглашения с Данией, Финляндией и Швецией. Это позволит Вашингтону получить доступ к примерно 35 военным объектам, авиабазам и морским портам на территории трех стран. В чем заключаются особенности этих соглашений, почему США решили подписывать их в обход НАТО и какие риски эти договоры несут для России? Подробности

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    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

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    • Кого Лавров назвал «вороватым народом»

      «Народ вороватый, мы это давно уже поняли. Вороватый раньше был в таком, знаете, политическом плане, в смысле отказа от договоренностей, в смысле попыток обмануть кого-то. Но теперь вороватый уже в прямом смысле». Так глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал планы немецких властей по присваиванию российских активов.

    • Трампа сняли с выборов

      Верховный суд штата Колорадо принял беспрецедентное решение, запретив Дональду Трампу участвовать в праймериз штата как «организатору антиконституционного мятежа» – того самого «захвата Капитолия». Означает ли это, что президент США Джо Байден теперь будет соперничать на выборах сам с собой?

    • Сербский «майдан» не пройдет

      Сербии грозит третья подряд ночь протестов против официальных итогов выборов. Происходящее имеет все признаки цветной революции или «майдана», который поддерживают и спонсируют страны НАТО. Получится ли у них в Сербии то, что получилось на Украине?

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