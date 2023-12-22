Грузия рассказала о преимуществе прагматичной политики по отношению к России

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Наша политика по отношению к России не является «политикой нераздражения», а основывается на прагматичных подходах, и это себя оправдывает», – сказал Кобахидзе.

По его словам, саакашвилевские власти проводили по отношению к России «непрагматичную политику», и по итогам войны 2008 года «страна потеряла 20% территорий, получила 30 тыс. беженцев, а свыше 400 человек погибло».

«И при этом России были переданы стратегические объекты экономики», – добавил политик.

«Мы – первая после обретения независимости власть, при которой Россия не продвигается вглубь территории, которая контролируется Грузией», – отметил Кобахидзе. «В этом заключается наша главная задача, с которой мы, спасибо богу, успешно справляемся», – заявил он.

После войны-2008 Грузия разорвала с Россией дипломатические отношения, сохранив экономические и гуманитарные связи.