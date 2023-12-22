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Пресс-секретаря жены Байдена уволили из-за любвеобильности
Daily Mail: Пресс-секретарь первой леди США уволен из-за любвеобильности в ущерб безопасности
Причиной увольнения пресс-секретаря первой леди США Джилл Байден летом прошлого года стали его попытки провести своего любовника на охраняемый этаж отеля, где действующий президент США Джо Байден жил во время саммита НАТО в Мадриде, сообщило издание Daily Mail.
По информации источников в Белом доме, Лароса дважды пытался провести кого-то в свой номер во время саммита НАТО в Мадриде, это и стало причиной его увольнения с должности спустя несколько недель, передает РИА «Новости».
Издание уточняет, что секретные службы ловили его дважды, когда он пытался провести свою пару на охраняемый этаж, а это представляло риск для первой леди.
При этом сам Лароса заявил изданию, что пытался провести в свой номер члена делегации другой страны только единожды, причем того, с которым он познакомился на саммите.
Также бывший пресс-секретарь первой леди США заверил, что покинул Белый дом без каких-либо обид.
Ранее стало известно, что помощник американского сенатора-демократа Бена Кардина снимал порнографические материалы со своим участием в зале заседаний Сената в Вашингтоне.