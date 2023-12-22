Пресс-секретаря жены Байдена уволили из-за любвеобильности

Daily Mail: Пресс-секретарь первой леди США уволен из-за любвеобильности в ущерб безопасности

Tекст: Александра Юдина

По информации источников в Белом доме, Лароса дважды пытался провести кого-то в свой номер во время саммита НАТО в Мадриде, это и стало причиной его увольнения с должности спустя несколько недель, передает РИА «Новости».

Издание уточняет, что секретные службы ловили его дважды, когда он пытался провести свою пару на охраняемый этаж, а это представляло риск для первой леди.

При этом сам Лароса заявил изданию, что пытался провести в свой номер члена делегации другой страны только единожды, причем того, с которым он познакомился на саммите.

Также бывший пресс-секретарь первой леди США заверил, что покинул Белый дом без каких-либо обид.

Ранее стало известно, что помощник американского сенатора-демократа Бена Кардина снимал порнографические материалы со своим участием в зале заседаний Сената в Вашингтоне.