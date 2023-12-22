Кардиолог предупредила о вреде промокших ног для здоровья сердца

Tекст: Валерия Городецкая

Сами по себе промокшие ноги не могут привести к проблемам с сердцем, однако на фоне снижения иммунитета вследствие переохлаждения в организм может попасть инфекция, которая может повлечь инфекционный эндокардит, рассказала специалист, передает «Газета.Ru».

«Это воспалительные заболевания эндокарда (внутренняя оболочка сердца) с отложением микроорганизмов на клапанах сердца», – пояснила Фомичева.

Инфекционное заболевание также может привести к возникновению вирусного миокардита или воспалительной кардиомиопатии, добавила врач. Вирус, попав в организм, вызывает повреждение кардиомиоцитов (клеток сердечной мышцы), из-за чего возникает воспаление и запускаются аутоиммунные процессы, рассказала она.

По словам Фомичевой, промокшие ноги также увеличивают риск подхватить грибковую инфекцию, которая тоже может быть причиной воспалительной реакции миокарда.

«Переохлаждение ног, спазм сосудов может усугубить течение хронической артериальной или венозной недостаточности ног, спровоцировать отечный синдром. Чтобы не возникало таких осложнений в организме, берегите себя и держите ноги в тепле», – резюмировала Фомичева.

Ранее кардиолог назвал предвестники внезапной смерти.