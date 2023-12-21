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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Зачем США устроили переполох в Красном море

    Нагнетая обстановку вокруг Красного моря, администрация США пытается развлечь избирателей новыми военными играми. За пару десятилетий после холодной войны они создали собственное представление о своей способности вмешиваться в любой региональный конфликт.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как научиться быть русским

    Мы прежде всего должны сами себя полюбить и русское в себе полюбить. Например, перестать экспортировать русскую чернуху и безнадегу. Мир должен видеть в России страну мечты, страну возможностей, центр мира, а не глухую окраину.

    4 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России стоит ограниченно надеяться на Орбана и Фицо

    Хорошо, что в Европе есть такие здравомыслящие политики, как премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Они готовы сотрудничать с Россией, но они всё равно остаются частью западной системы и действуют в ее рамках.

    9 комментариев
    21 декабря 2023, 19:28

    Мадуро рассказал Путину о переговорах с президентом Гайаны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе телефонного разговора проинформировал российского лидера Владимира Путина о переговорах с президентом Гайаны по ситуации вокруг района Эссекибо.

    Путин поддержал разрешение территориального спора Венесуэлы и Гайаны относительно района Эссекибо политико-дипломатическим путем, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    В ходе переговоров венесуэльский и российский лидеры также затронули вопросы сотрудничества в области энергетики, торговли и инвестиций, а также культурно-гуманитарной сфере. Они обсудили общность подходов к формированию справедливого многополярного миропорядка, непринятие противозаконных санкций и вмешательства во внутренние дела стран.

    Кроме того, президенты поздравили друг друга с наступающими новогодними и рождественскими праздниками и договорились продолжать контакты. Путин пригласил Мадуро посетить Россию в следующем году.

    Ранее лидер Бразилии и премьер-министр договорились с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро о прямых переговорах с Гайаной по территориальному спору вокруг района Эссекибо. В ходе переговоров президенты Венесуэлы и Гайаны условились не применять силу в территориальном споре.

    21 декабря 2023, 14:56
    Лавров назвал власти Германии «вороватым народом»
    Лавров назвал власти Германии «вороватым народом»
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров охарактеризовал немецкие власти фразой «народ вороватый», комментируя запрос генпрокуратуры ФРГ в суд для изъятия российских активов.

    «Народ вороватый, мы давно это уже поняли. Вороватый раньше был в таком, знаете, политическом плане, в смысле отказа от договоренностей, попыток обмануть. Но теперь вороватый уже в прямом смысле», – сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам визита в Тунис, передает ТАСС.

    Ранее глава Минфина Антон Силуанов пообещал симметричный ответ Европе на конфискацию российских активов.

    Коментарии (29)
    21 декабря 2023, 17:25
    Названа «точка равновесия» для курса доллара

    Первый вице-премьер России Андрей Белоусов назвал выгодный экспорту и импорту курс доллара

    Названа «точка равновесия» для курса доллара
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Курс 90 рублей за доллар является точкой равновесия и приемлем как экспортерам, так и потребительскому и инвестиционному рынкам, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое проводит президент Владимир Путин.

    «В целом можно отметить, что российская экономика нашла точку равновесия экспорта и импорта. Свидетельством этого является стабилизация валютного курса в районе 90 рублей за доллар. Что является приемлемым как с точки зрения экспорта, так и с точки зрения потребительского и инвестиционного рынков страны», – приводит слова Белоусова «Интерфакс».

    Вице-премьер добавил, что величина экспортных поставок только на рынки дружественных стран в 2023 году превысила 360 млрд долларов, что на 60% больше, чем в 2021 году.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что внешний долг России сократился почти на треть, что он назвал «очень важным».

    Коментарии (18)
    21 декабря 2023, 14:33
    Путин дал старт движению по автомобильной дороге М-12 «Восток» до Казани

    Путин дал команду начать движение по автомобильной дороге М-12 «Восток» до Казани

    Путин дал старт движению по автомобильной дороге М-12 «Восток» до Казани
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин дал команду на начало движения по автомобильной дороге М-12 «Восток» до Казани.

    «С Богом! Разрешаю», – цитирует ТАСС его слова.

    По новой трассе от Москвы до Казани можно добраться за шесть с половиной часов со скоростью 110 км/час.

    По информации Автодора, стоимость проезда по трассе М-12 на участке от Москвы до Казани составит 4481 рубль для легковых авто.

    В четверг Путин провел церемонию открытия автодороги М-12 «Восток» до Казани, назвав возведение автомагистрали М-12 «Восток» отличным примером воплощения в жизнь масштабного инфраструктурного проекта. Президент добавил, что сам бы хотел проехать по трассе.

    Коментарии (20)
    21 декабря 2023, 10:59
    Назначены три сопредседателя предвыборного штаба Путина
    Назначены три сопредседателя предвыборного штаба Путина
    @ Сергей Киселев/Агентство «Москва», Сергей Карпухин, Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Народный артист России и художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков, главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко и спикер Народного совета ДНР Артем Жога назначены сопредседателями предвыборного штаба российского лидера Владимира Путина.

    Сопредседателями предвыборного штаба главы государства стали народный артист России и художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков, главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко и спикер Народного совета ДНР Артем Жога, передает «Интерфакс».

    Сопредседатели штаба уже провели совещание с главой исполкома Народного фронта Михаилом Кузнецовым в режиме ВКС.

    По словам Лысенко, с 23 декабря начнется сбор подписей в поддержку действующего президента.

    Жога в свою очередь добавил, что сопредседатели штаба будут сообщать Путину о проблемах в разных регионах страны, передает ТАСС.

    Напомним, в четверг начал работать избирательный штаб действующего президента Путина. Ранее Центризбирком России зарегистрировал поданные документы Путина и группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения действующего российского лидера на выборах президента в 2024 году.

    Эксперт Александр Брод объяснил газете ВЗГЛЯД решение Путина баллотироваться в качестве самовыдвиженца.

    Коментарии (21)
    21 декабря 2023, 16:27
    Путин прервал совещание ради разговора с участницей акции «Елка желаний»
    Путин прервал совещание ради разговора с участницей акции «Елка желаний»
    @ t.me/news_kremlin

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин прервал заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, чтобы узнать, как выполнено желание девочки – участницы акции «Елка желаний». Президент назвал звонок Ксении Мазневой не менее важным делом, чем работа Совета.

    «Мы с вами занимаемся очень важным делом, но есть не менее важные дела. Например, все вы участвовали в акции «Елка желаний» и сопровождаете своих подопечных. Я должен отлучиться на несколько минут и узнать, как идут дела у Ксении Мазневой, которая хотела попробовать себя в роли ведущей новостей», – сказал Путин.

    Глава государства исполнил мечту 13-летней Ксении из Санкт-Петербурга – попробовать себя в роли ведущей новостей.

    Вместе с телеведущей Екатериной Андреевой Ксения записала подводку в виртуальной студии Первого канала, а также к сюжету программы «Время». Своими впечатлениями школьница поделилась с Путиным в телефонном разговоре, говорится на сайте Кремля.

    4 декабря на площадке международной премии #МыВместе Путин присоединился к всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» и выбрал три шара-открытки с новогодними желаниями детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации.

    Ксения учится в седьмом классе, увлекается рисованием. В будущем девочка хочет стать журналистом. Она из многодетной семьи – у Ксении есть два младших брата. Врачи поставили Ксении диагноз – врожденный порок развития конечностей. Девочка передвигается на коляске, но на маленькие дистанции ходит в сопровождении родителей.



    Коментарии (3)
    21 декабря 2023, 15:59
    Путин назвал способ избежать всплесков цен на отдельные товары
    Путин назвал способ избежать всплесков цен на отдельные товары
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избежать резких скачков цен на отдельные товары можно посредством построения экономики предложения на российском рынке, заявил президент России Владимир Путин.

    «Подчеркну, построение именно такой экономики – экономики предложения, в том числе позволит в будущем избегать всплесков цен на отдельные товары. А такие проблемы, как вы знаете, есть. Наши граждане столкнулись с подобными ценовыми скачками в последние месяцы», – сказал глава государства в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, передает ТАСС.

    Необходимо обеспечить достаточное предложение товаров на внутреннем рынке России, заявил Путин. Это касается как потребительского сегмента, так и инвестиционного, подчеркнул президент.

    «За счет деловой активности обеспечить растущий спрос внутреннего рынка достаточным предложением по широкой группе товаров, имею в виду как товары потребительского сегмента, так и продукцию инвестиционного спроса: машины, станки, технологическое оборудование», – сказал Путин.

    Ранее Путин заявил, что преодолевать бедность нужно с помощью экономики квалифицированных кадров.

    Коментарии (14)
    20 декабря 2023, 23:35
    Макрон допустил приглашение Путина во Францию

    Макрон не исключил приглашения Путина на празднование 80-летия высадки в Нормандии

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключает возможность приглашения в республику президента России Владимира Путина в 2024 году торжества по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии, но только в случае проведения мирных переговоров по Украине.

    Макрон в большом телеинтервью, транслировавшемся в эфире телеканала France 5, заявил, что Путин может быть в числе приглашенных гостей на торжества по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии. По его словам, это возможно при условии, если «только он не проведет мирные переговоры и не изменит ситуацию с президентом Украины Владимиром Зеленским», передает ТАСС.

    Ранее Макрон заявил, что готов к возобновлению диалога с президентом России Владимиром Путиным при наличии «серьезных предложений», отметив, что его «телефонный номер не изменился».

    Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции заявил, что Россия готова взаимодействовать с Францией, но Макрон решил прервать отношения. «Не мы же прекратили, не я же прекратил. Это он прекратил. Если есть интерес – пожалуйста, мы готовы», – заметил он.

    Коментарии (14)
    21 декабря 2023, 16:44
    В Запорожье задержали подростков-диверсантов с российскими паспортами

    В Запорожской области задержали диверсионную группу из подростков, совершавших теракты по заданию СБУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Полиция и ФСБ задержали трех подростков, которых подозревают в организации на территории Запорожской области по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) терактов, направленных против должностных лиц органов власти.

    «Члены группы, которые называли себя «Черный саботаж», за время своей деятельности организовали несколько террористических актов, покушаясь на жизнь различных должностных лиц», – приводит ТАСС сообщение ГУ МВД.

    Отмечается, что по заданию кураторов с украинской стороны в 2022 году подростки получили российские паспорта и занимали активную пророссийскую позицию.

    Параллельно с этим они постоянно собирали и передавали сотрудникам СБУ разведывательную информацию о перемещении, расположении российских войск, а также руководителей, занимавших крупные посты в регионе.

    По данным МВД, в декабре 2022 года подозреваемые передали СБУ координаты гостиничного комплекса «Привал охотника», в результате ракетного обстрела которого погибли два гражданских лица, еще трое получили ранения.

    Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что украинское руководство наращивает диверсионную деятельность по отношению к России, засылку агентуры, диверсантов, установление контактов с теми, кто находится в России, чтобы нанести ей вред.

    Коментарии (2)
    21 декабря 2023, 11:34
    Путин поручил обеспечить автоматическое подтверждение отсрочки от призыва
    Путин поручил обеспечить автоматическое подтверждение отсрочки от призыва
    @ Кирилл Брага/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин потребовал обеспечить автоматическое подтверждение права на отсрочку от призыва, говорится в перечне поручений по вопросам призыва граждан на военную службу.

    Как указано в документе, Минобороны совместно с Минцифры должны «организовать работу по обеспечению автоматического подтверждения права на предоставление отсрочки от призыва на военную службу», передает ТАСС. Им же следует обеспечить «актуализацию сведений воинского учета преимущественно без личной явки граждан в военный комиссариат».

    В документе, опубликованном на сайте Кремля, указано, что необходимо организовать «информирование граждан о применении в отношении них временных мер, направленных на обеспечение явки по повестке военного комиссариата». Также следует предусмотреть «направление гражданам уведомлений, предусмотренных статьей 71 федерального закона №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (статья 71 касается временных мер, направленных на обеспечение явки по повестке военного комиссариата) и «возможность обжалования решений», принятых по этому закону.

    Еще одно поручение Путина – обеспечение «возможности предоставления работодателями сведений, необходимых для осуществления воинского учета, с использованием государственной информационной системы». Ответственными за выполнение всех этих задач назначены министр обороны Сергей Шойгу и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. Они должны представить президенту доклад до 15 января 2024 года и далее отчитываться один раз в месяц.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин дал поручение Минобороны провести осенний призыв в армию 2024 года с использованием государственной инфосистемы единого реестра повесток.

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    21 декабря 2023, 15:54
    Путин: Тенденцию на снижение рождаемости в России пока не удается переломить

    Tекст: Валерия Городецкая

    Наличие тенденции на снижение рождаемости в России известно, однако пока ее не удается преломить, заявил президент России Владимир Путин.

    «Мы знаем это хорошо, пока не удается переломить тенденцию на снижение рождаемости», – сказал российский лидер на заседании по стратегическому развитию и национальным проектам, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что все планы по развитию инфраструктуры, социальной сферы и демографии в России предельно реалистичны.

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    20 декабря 2023, 23:25
    Путин поручил закладывать «резерв мощности» при расширении Восточного полигона

    Tекст: Вера Басилая

    Восточный полигон нужно расширять не просто до утвержденных показателей, но и с учетом резерва мощности, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию этих железнодорожных магистралей.

    «Нужно не только добиваться поставленных ориентиров, но, что называется, закладывать резервы мощности, чтобы при необходимости в сжатые сроки с небольшими затратами расширить возможности железных дорог», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее Путин призвал нарастить провозную способность магистралей Восточного полигона.

    Коментарии (0)
    21 декабря 2023, 10:19
    Начал работать избирательный штаб Путина

    Начал работать избирательный штаб действующего президента Путина

    Начал работать избирательный штаб Путина
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Избирательный штаб действующего российского лидера Владимира Путина начал свою работу в Гостином дворе.

    Отмечается, что в штабе будут размещены руководство и волонтеры, его работа будет круглосуточной, передает ТАСС.

    Ранее Центризбирком России зарегистрировал поданные документы Путина и группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения действующего российского лидера на выборах президента в 2024 году.

    Эксперт Александр Брод объяснил газете ВЗГЛЯД решение Путина баллотироваться в качестве самовыдвиженца.

    Коментарии (14)
    20 декабря 2023, 22:50
    Путин назвал крайне востребованным восточное направление железных дорог России

    Путин: Восточное направление железных дорог России крайне востребовано

    Tекст: Вера Басилая

    Восточное направление российских железных дорог сейчас крайне востребовано, объемы перевозок на нем растут, загрузка гарантирована на годы вперед, заявил президент России Владимир Путин на совещании о развитии Восточного полигона железных дорог.

    «Восточное направление железных дорог <…> крайне востребовано. Объемы перевозок за последние годы заметно выросли и продолжают увеличиваться. Значит, загрузка магистралей гарантирована на годы вперед», – цитирует ТАСС Путина.

    Президент России Владимир Путин в среду поздно вечером собрал совещание по теме развития Восточного полигона железных дорог. Мероприятие проходит по видеоконференцсвязи.

    Восточный полигон железных дорог объединяет Транссиб и Байкало-Амурскую магистраль (БАМ). По поручению президента идет модернизация Восточного полигона, и Путин неоднократно подчеркивал, что темпы этой работы нужно наращивать

    Коментарии (0)
    21 декабря 2023, 17:05
    Путин: Америке и Европе пора закончить валять дурака
    Путин: Америке и Европе пора закончить валять дурака
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия не закрывается от Америки и Европы, им «пора закончить валять дурака» в ожидании крушения России, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

    «Хочу отметить, что мы не закрываемся от американского континента, от Северной Америки, США и Канады, мы не закрываемся от европейских стран… Им [Америке и Европе] вообще пора закончить валять дурака и ждать, пока мы рухнем», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что Вашингтон специально втащил Россию и Европу в конфликт на Украине, чтобы добиться своих целей.

    Коментарии (3)
    20 декабря 2023, 23:03
    Путин призвал нарастить провозную способность магистралей Восточного полигона

    Tекст: Вера Басилая

    Своевременное наращивание провозной способности железнодорожной сети Восточного полигона является приоритетной задачей, при строительстве новых объектов также нельзя забывать и о действующей инфраструктуре, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию Восточного полигона.

    Путин заявил, что при строительстве новых объектов нельзя забывать о действующей инфраструктуре, о ее поддержании в нормативном состоянии, где есть проблемные участки, передает РИА «Новости».

    «Давайте сегодня обсудим подходы к решению этих задач. При этом вновь хочу подчеркнуть: приоритет должен быть один – эффективное развитие железнодорожной сети Восточного полигона, своевременное наращивание провозной способности его магистралей в интересах всей страны, всех наших регионов, всей отечественной экономики, а значит, и наших граждан, так как новая инфраструктура означает дополнительные рабочие места, рост доходов семей, широкие перспективы для бизнеса, для обновления облика городов и поселков», – подчеркнул президент.

    Ранее Путин назвал крайне востребованным восточное направление железных дорог России.

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