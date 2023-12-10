До конца 1940 года Латвию покинули 48,6 тыс. немцев. Осталось около 13,5 тысяч. Но все это было детской шуткой по сравнению со следующим этапом ректификации. Оккупированную Латвию делали judenfrei.5 комментариев
Венесуэла и Гайана решили провести переговоры об Эссекибо
Лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и премьер-министр Сан-Винсента и Гренадин договорились с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро о прямых переговорах с Джорджтауном по территориальному спору, сообщили в МИД Венесуэлы.
Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль сообщил, что во время разговора было получено предложение провести встречу на высоком уровне с Гайаной, чтобы сохранить Латинскую Америку и Карибский бассейн как зону мира, свободную от вмешательства внешних игроков, передает РИА «Новости».
Президент Бразилии выразил растущую обеспокоенность стран Южной Америки по вопросу Эссекибо, отметив, что страна поддержит инициативы по обеспечению диалога между Венесуэлой и Гайаной.
Между тем, переговоры президентов Венесуэлы Николаса Мадуро и Гайаны Мухаммеда Ирфаана Али пройдет 14 декабря в Государстве Сент-Винсент и Гренадины, передает ТАСС.
Напомним, большинство граждан Венесуэлы проголосовало за присоединение территории Эссекибо, которая последние 100 лет находится в составе Гайаны. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что теперь в Венесуэле появился новый регион – Гайана-Эссекибо. Мадуро также сказал, что эта территория объявляется «зоной интегральной обороны».