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Военный спутник успешно вышел на орбиту после запуска с космодрома Плесецк
Спутник, запущенный в интересах министерства обороны, успешно выведен на орбиту Земли, сообщило ведомство в четверг.
В расчетное время космический аппарат вышел на целевую орбиту, он принят на управление наземными средствами Воздушно-космических сил, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Со спутником установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы устройства работают в штатном режиме.
Офицеры Главного центра разведки космической обстановки ВКС внесли сведения о спутнике в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства.
Напомним, в четверг с космодрома Плесецк прошел запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутником в интересах Минобороны.