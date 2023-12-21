Военный спутник успешно вышел на орбиту после запуска с космодрома Плесецк

Tекст: Алексей Дегтярев

В расчетное время космический аппарат вышел на целевую орбиту, он принят на управление наземными средствами Воздушно-космических сил, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Со спутником установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы устройства работают в штатном режиме.

Офицеры Главного центра разведки космической обстановки ВКС внесли сведения о спутнике в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства.

Напомним, в четверг с космодрома Плесецк прошел запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутником в интересах Минобороны.