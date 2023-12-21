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Минобороны сообщило о запуске спутника с космодрома Плесецк
Минобороны сообщило о запуске спутника в своих интересах с космодрома Плесецк
С космодрома Плесецк в четверг прошел запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутником в интересах Министерства обороны России, сообщило ведомство.
Старт с космодрома в Архангельской области прошел в 11.48 мск, указало министерство в своем Telegram-канале.
На ракете-носителе запущен космический аппарат в интересах Минобороны, подчеркнули в ведомстве.
В ноябре другой спутник Минобороны успешно вышел на орбиту Земли.